Čaše vam nikad nisu potpuno čiste? Isprobajte trik kojim ćete im vratiti sjaj!

Vjerojatno vam se barem jednom dogodilo da vam čaše koje su zapravo čiste, ne izgledaju uopće čisto. Često budu pomalo mutne ili zamagljene, a razlozi za to zapravo mogu biti različiti. No, čišćenje čaša ne mora biti komplicirano i teško, a vrlo vjerojatno sve što vam je potrebno od sastojaka već i imate. Isprobajte ovaj trik za koji vam je potrebno samo 15 minuta, piše The Spruce.

U nekim slučajevima glavni će razlog zašto su čaše bez sjaja biti pretvrda voda, dok se u drugim može raditi o čašama koje su mutne i zamagljene od brisanja krpom. Osim što jednostavnim trikom možete vratiti sjaj čašama, sjaj možete vratiti i drugim staklenim površinama ili predmetima kao što su vaze.

Vraćanje sjaja čašama

Potrebni su vam vam alkoholni ocat, obična voda i krpa od mikrofibre. Čaše prvo ostavite da se namaču oko pet minuta u alkoholnom octu.

Njegova kiselina će uništiti ostatke od kamenca, neutralizirati eventualne neugodne mirise, a ako i dalje primijetite da čaše nisu sjajne, možete na prst staviti malo smjese sode bikarbone pomiješane s vodom i lagano utrljati na mjesto kojem nedostaje sjaja.

Nakon toga, čaše je potrebno dobro isprati pod toplom vodom, i pri tome trebate pripaziti da nije vruća.

Idući korak je vrlo važan, a to je brisanje čaša suhom krpicom od mikrofibre, piše The Spruce.

Što će vam trebati:

– Krpa od mikrovlakana

– Sudoper ili posuda

– Bočica s raspršivačem

Materijali

– Destilirani bijeli ocat

– Ocat za čišćenje

– Tekućina za pranje posuđa

– Sredstvo za ispiranje za perilicu posuđa

Vraćanje sjaja drugim staklenim površinama

Kada se radi o drugim staklenim površinama koje su nešto veće, kao što su stakleni stolovi ili prozori, ocat je potrebno poprskati po površini i ostaviti da djeluje između 5 i 15 minuta. Nakon toga površine obrišite mokrom krpom od mikrofibre, a potom i suhom kako bi se staklo brže osušilo.

