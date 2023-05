Koliko košta organizacija Eurosonga i koliko su plaćeni pjevači?

Podijeli :

Svake godine eurovizijska groznica zahvati zemlju dok traje ova ogromns glazbens ekstravaganca. Ali poznato natjecanje ima veliku cijenu, a neki se obožavatelji pitaju koliko su pjevači plaćeni.

Mnoge zemlje plaćaju stotine tisuća za sudjelovanje na Euroviziji. No, ostaje nepoznato koliko plaćaju svoje izvođače jer je to diskrecijsko pravo države, piše The Sun.

U nekim zemljama od sudionika se očekuje da sami financiraju svoje nastupe. Ali često mogu zaraditi više od svojih izdataka kroz prodaju svojih pjesama.

Koliki je trošak Eurovizije svake godine?

Svake godine trošak Eurovizije varira jer ovisi o doprinosima svih nacija sudionica s obzirom da je natjecanje kooprodukcija 40 javnih emitera iz cijele Europe.

Svaka od njih doprinosi proračunu, zajedno s domaćinom i gradom, a tu su i sponzori i prodaja ulaznica.

Eurovision TV navodi da natjecanje ove godine “u potpunosti financiraju BBC i emiteri koji sudjeluju”.

Međutim, naknada je različita za svaku zemlju, ovisno o čimbenicima poput BDP-a do njezine veličine.

Eurovizija navodi da se isplata dijeli po tome koje zemlje “imaju najveću težinu” u natjecanju.

Televizijska kuća zemlje domaćina također doprinosi s između 10 i 20 milijuna eura (8,6 do 17,2 milijuna funti). Još jednom, to ovisi o lokalnim okolnostima i raspoloživim resursima za državu i njezinu televizijsku kuću.

To se može učiniti financijski ili kroz npr. pokrivanje troškova brendiranja grada, popratnih događaja, sigurnosti itd. Prodaja ulaznica, roba i komercijalni prihodi od dogovorenog sponzorstva doprinose trošku.

Vjeruje se da pet velikih nacija (UK , Njemačka, Francuska, Italija i Španjolska ) svake godine najviše doprinose.