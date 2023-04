MORH prodaje četiri psa: O kojim se psima radi i zašto nisu prošli vojnu obuku?

Podijeli :

MORH prodaje pet službenih pasa koji nisu sposobni za daljnju obuku. Riječ je o četiri belgijska i jednom njemačkom ovčaru starih između dvije i tri godine. Svi zainteresirani za ove pse, bilo pravne bilo fizičke osobe, mogu se javiti putem obrasca, a razgledavanje pasa je moguće od 11. do 17. travnja između 11 i 12 sati u Dugom Selu uz prethodnu najavu. Početna cijena za svakog psa je sto eura.

Svoje nove domove traže belgijski ovčari Falco i Harley, ženke belgijskog ovčara Honey i Hilda te njemačka ovčarka Galla.

10 vrsta pasa idealnih za svaki tip osobe

Budući vlasnik odabrat će se po principu najveće ponude, a što se uopće može očekivati od ovakvih pasmina, koji pritom iza sebe imaju ozbiljan trening, pitali smo Kristijana Nikolića, vlasnika tri belgijska i jednog njemačkog ovčara, vođe tima koji radi na korištenju pasa na otkrivanju ljudskih ostataka, prije svega masovnih grobnica i ljudskih ostataka, ali i arheološkim nalazištima.

“Radi se o belgijskom ovčaru i jednom nijemcu. Prvo bih pitao što to znači da nisu sposobni za daljnju obuku”, kazao nam je Nikolić pa objasnio:

“Prvo, to može značiti probleme sa zdravljem. To svakako treba provjeriti. Drugo, to može značiti da imaju problema s treningom, ali kakvih? Ako je jedan pas bio treniran za napadača, a nije za to, oni su ga otpisali, to može biti odlična kućna maza. S druge strane, ako je išao na detekciju, a pokazao je da ima više afiniteta prema napadačima, to nije dobra kućna maza. Sve ovisi za što su psi bili trenirani, ali ne vjerujem da bi davali pse da imaju afinitet prema agresivnom ponašanju.”

Odgovor na pitanje koje je mučilo Nikolića otkrili su nam u MORH-u.

“Imamo uzgajivačnicu, ali uvijek se dogodi da dio pasa koje uzgajamo za vojnu službu ne prođe našu obuku pa nam ostaje da dio pasa zbrinemo. To su mladi psi starosti do 3 godine koji idu u prodaju”, kazala je veterinarka pri MORH-u.

U MORH-u otkrivaju i da su psi prošli dio socijalizacije, habitulacije i preddresure te napominju da su to psi koji su socijalizirani i u odnosu na ljude i na životinje.

“To su dobri, mirni psići, ali problematika kod njih je više manje u temperamentu. Plahog su i nesigurnog karaktera, psihići koji nemaju izražen taj plijenski nagon, primjerice krenu za svojom igračkom koju bacite u travu, ali vrlo brzo odustane od toga”, navode iz MORH-a.

Belgijanci – IKEA ovčari

Nikad ne treba zanemariti karakter i ponašanje pasmine. Belgijski ovčar je, prema Hrvatskom klubu te pasmine, pozoran i aktivan pas, pun energije, uvijek spreman uskočiti u akciju. Uz prirođen nagon za čuvanjem stada posjeduje i visoko cijenjene kvalitete najboljeg psa čuvara imovine. Bez ikakvog oklijevanja on oštro i ustrajno čuva svog vlasnika.

Stručnjak za pse otkrio koje bi tri vrste pasa preporučio baš svakome Znate li da i psi mogu biti dešnjaci i ljevaci?

Njemački ovčar je vrlo svestran. Prvobitno se uzgajao kao pastirski pas za čuvanje ovaca, a danas je uglavnom radni pas i pas čuvar u policiji, vojsci i na granicama, spasilački pas, terapijski, tragač i vodič za slijepe osobe. Hrabar je, uporan i pouzdan, a zahvaljujući visokoj razini inteligencije, sposobnosti učenja i ogromnoj spremnosti za rad, njemački ovčar brzo prihvaća nove izazove. Jako se veže za ljude, vjeran je i odan. Zbog svega toga je i popularan obiteljski pas.

Nikolić za ovčare ističe: “U Skandinaviji se zezaju da je belgijanac IKEA ovčar – sam ga moraš sastaviti, a uvijek fali jedan vijak. Ne bih preporučio nikome tko nema iskustva s psima da ga uzima. Jako su emotivni, autistični u nekom pogledu i s njima treba znati. Ako se s njima radi loše, može biti problem.”

Dodaje da će psi kojima vojska traži nove domove, uskoro biti u naponu snaga. Zato je važno raspitati se o njihovom karakteru.

MORH: Zdravstveno i fizički su sposobni

O budućnosti svojih službenih pasa MORH se danas oglasio i priopćenjem.

Top lista najmanje inteligentnih pasmina pasa Psi su vam u panici od petardi, vatrometa…? Veterinarka savjetuje što učiniti

“Ovakvim pristupom zbrinjavanja Ministarstvo obrane pokazuje koliko nam je važno da svaki službeni pas nastavi svoj životni vijek kao voljeni kućni ljubimac”, poručila je dr. sc. Snježana Grđan iz MORH-a. Dodaje da je riječ je o psima koji su registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza i imaju rodovnice.

Ističe da se radi o uobičajenoj praksi kao i da nesposobnost službenog psa za daljnju obuku znači da je riječ o psu koji je u potpunosti zdravstveno i fizički sposoban, ali da zbog svojeg slabo razvijenog plijenskog nagona ili tendencije prevelike razigranosti, ne može obavljati potrebne vojne zadaće.

“Ključno je to da svaki kupac službenog psa potpisuje Ugovor s Ministarstvom obrane u kojem su jasno propisani i definirani uvjeti koje je budući vlasnik obavezan osigurati kako bi pas živio u adekvatnim i sigurnim uvjetima. Temeljem navedenog Ugovora, ako se u određenom trenutku utvrdi kako pas živi u neadekvatnim uvjetima, može se i oduzeti vlasniku”, napomenula je Grđan.

Psi za otkrivanje ljudskih ostataka

Nikolić sa suprugom Andreom Pintar, stručnjakinjom za ponašanje životinja specijaliziranom za traženje ljudskih ostataka na i ispod zemlje s psima, trenira svoje pse koristeći pozitivnu stimulaciju.

“Imam pse za detekciju, radimo s njima po svijetu. Naši psi su psi za otkrivanje ljudskih ostataka u zemlji, prije svega msovnih grobnica, ali radimo kriminalne slučajeve po svijetu, kao i arheologiju. Trenutno radimo s arheologinjom dr. Vedranom Glavaš sa Sveučilišta u Zadru, a jedan je pas trenutno na Bliskom istoku”, otkrio nam je.

Želite li upoznati uskoro bivše MORH-ove pse, pogledajte ih od 11. do 17. travnja od 11 do 12 sati u Dugom Selu, no potrebna je ranija najava. Sve detalje natječaja možete vidjeti OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Manjak željeza u krvi: Uzrok, simptomi i liječenje ovog dosta gadnog problema Putnički avion prisilno sletio zbog kobre u pilotskoj kabini