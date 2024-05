Putin je smijenio paranoičnog savjetnika. Ovo je pet najluđih stvari koje je izgovorio

Podijeli :

SERGEI KARPUKHIN / POOL / AFP

Svjetonazore ruskog predsjednika Vladimira Putina neki će nazvati fašističkima, ali minorni su u usporedi s onima koje ima Nikolaj Patrušev.

Poznat je kao tvrdolinijaš među tvrdolinijašima, a vratio se u središte pozornosti jer je nakon 16 godina ostao bez pozicije tajnika Vijeća sigurnosti. U rekonstrukciji vlade koju je naredio Putin, zamijenio ga je ministar obrane Sergej Šojgu. Dojam je da se radi o degradaciji ili, u najboljem slučaju, časnom umirovljenju, piše Politico.

Tako nešto iznimno je zanimljivo jer radi se o osobi bliskoj Putinu još od 70-ih i KGB-a. Kao osoba od povjerenja, Putin mu je davao vrlo bitne zadaće i pozicije od 1999., kad se Putin našao na čelu Rusije.

“Ovo je moj dobar drug. Učinit će sve da sigurnosne službe postanu još moćnije”, izjavio je Putin 1999.

Patrušev je to učinio. I ne samo to. Tijekom godina se nametnuo kao glavni ruski zagovornik zavjera, izbacujući razne teorije kako bi podupro ekspanzionizam Putinovog režima u inozemstvu i represiju kod kuće. A što je još važnije, on je zapravo bio ruski savjetnik za nacionalnu sigurnost i kao takav glavna veza za sigurnost sa stranim silama, uključujući SAD.

Također, Patrušev je navodno bio taj koji je potaknuo Putina da pokrene invaziju na Ukrajinu, ali čini se da je to također bio i početak njegovog vlastitog pada. Osim što rat nije završio u samo nekoliko dana, pojavila su se sigurnorna pitanja i kod kuće. Ne treba zaboraviti ni pobunu koju je prošle godine započeo sad pokojni šef Wagnera Jevgenij Prigožin. Još je svjež i teroristički napad u okolici Moskve.

No, dok nije i službeno umirovljen, može imati utjecaj na Putina. Zato se vrijedi prisjetiti njegovih najsuludijih teorija zavjera.

Zapad trguje ukrajinskom siročadi i njihovim organima

Dva mjeseca nakon što je Rusija pokrenula invaziju, u travnju 2022. godine, Patrušev je u intervjuu za Rosijskaju Gazetu ustvrdio da ukrajinski kriminalci “trguju siročadi odvedenom iz Ukrajine i daju ih u ilegalno posvajanje u Europi”.

Elite koje vladaju svijetom

Jedna od postsovjetskih teorija zavjere kaže da mala elita superbogataša namjerno stvara globalne krize kako bi se obogatila. Mjesecima nakon ruske invazije, u svibnju 2022. godine, Patrušev je za novine Argumenti i Fakti rekao da su se Anglosaksonci” vodili tim načelom stoljećima. Ujedno, govorio je da su iste te elite kreirale koronavirus.

Doktrina Madeleine Albright

Godinu dana nakon aneksije Krima, Patrušev je izrazio uvjerenje da Amerikanci žele izbrisati Rusiju s lica zemlje.

“Vjerojatno se sjećate izjave bivše državne tajnice Madeleine Albright da ni daleki sjever ni Sibir ne pripadaju Rusiji”, izjavio je Patrušev u intervjuu 2015. i to mu je bio temelj za kreiranje propagande o prijetnji ruskom teritoriju.

Studenti su agenti revolucije

Patruševljev glasnogovornik obavijestio je medije 2021. da će uskoro izvijestiti Putina o zapadnim napadima na ruske moralne i duhovne vrijednosti, kao i pokušajima nametanja “stranih ideala i normi” koji bi potkopali društvenu stabilnost. Među njima su LGBT+, rodna pitanja i manjine općenito. Studenti koji su se zalagali za prava tih skupina prozvani su agentima.

Ukrajinu je napala… Poljska?

Ne Rusija, nego Poljska pokušava napasti Ukrajinu, objasnio je Patrušev na sastanku o nacionalnoj sigurnosti u svibnju 2022. Kao dokaz je naveo posjet Kijevu poljskog predsjednika Andrzeja Dude i njegovu izjavu da će “uskoro poljsko-ukrajinska granica prestati postojati”.

