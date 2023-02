Ovo su vrste voća koje su bogate šećerom koji vas neće udebljati

Podijeli :

Pixabay

Željni ste slatkog, a ne želite narušiti kvalitetu prehrane čokoladom, keksićima ili sladoledom? Liječnici donose očito i često zanemareno rješenje - voće!

Mnogi će reći da je i šećer iz voća ipak šećer te bi ga zbog toga trebalo izbjegavati ako želite smršavjeti. Međutim dijetetičarka Beth Czerwony objašnjava da je to daleko od istine te da se slatkim voćem, u razumnim količinama, možete počastiti bez imalo grižnje savjesti.

“Ne želim da itko zazire od voća jer se radi o prirodnom šećeru. Tijelo ga obrađuje potpuno drugačije nego što bi obrađivalo rafinirani šećer kakav pronalazimo u slatkišima.”

Ipak, to ne znači da s voćem treba pretjerivati jer veće količine šećera, pa makar prirodnog, i dalje mogu uzrokovati poteškoće. Posebno se to odnosi na osobe koje imaju dijabetes, naglašava Czerwony, ali i dodaje da su umjerene količine voća idealan način za zadovoljenje potrebe za slatkim, što ih čini sjajnom zamjenom za slatkiše svim osobama koje žele smanjiti kilažu, prenosi tportal.

Banana

Banana možda nije najslađe voće, no ima visok udio šećera koji raste prilikom zrenja. “Ako pazite na unos šećera, obratite pažnju na veličinu banana i jedite one koje su manjih dimenzija i zelenije kore – jer što je kora više smeđa, to su slađe”, naglašava Czerwony.

Jabuka

Najveći udio šećera u jabuci čini fruktoza, tzv. voćni šećer koji za razliku od drugih sladila, poput glukoze ili sukroze, ne podiže razine šećera u krvi u visine. Druga prednost ovog voća je bogatstvo vlakana koja pomažu u razgradnji glukoze pa tako snižavaju razinu šećera u krvi.

Za kraj, pripazite na boju jabuka. Zelene imaju znatno manje šećera od crvenih!

Mango i ananas

Tropsko voće osobito je slatko, a prednjači mango s čak 46 grama šećera u jednom plodu! Ananas je tek nešto manje sladak i važno je pripaziti s unosom. Može pomoći kombiniranje tropskog voća s proteinima poput grčkog jogurta jer oni usporavaju otpuštanje šećera u krv.

Trešnje i grožđe

Budimo iskreni, slatke i ukusne trešnje lako je pojesti u puno većoj količini od preporučene šalice! Stručnjaci savjetuju da budemo umjereni jer su bogate šećerom. Istina je da se radi o daleko zdravijoj vrsti šećera koji nam neće naškoditi kao onaj koji pronalazimo u slatkišima, međutim i dalje je važno ne pretjerivati i biti umjeren.

Isto je s grožđem, također bogatim šećerom, no i dalje je zdravija ljetna poslastica od sladoleda!

Lubenica

Lubenica je izvrstan način da si zasladite vruće ljetne dane jer ima malo ugljikohidrata pa kriška ili dvije neće značajno povisiti razinu šećera u krvi.

Za kraj, liječnici i dijetetičari napominju da se osobe koje ne boluju od dijabetesa ne moraju brinuti da će putem voća unijeti previše šećera, posebno ako ga odluče koristiti kao zamjenu za slatkiše i sve ostale oblike rafiniranih šećera. Također, zbog drugačijeg načina razgradnje u organizmu, prirodni šećeri koje pronalazimo u voću značajno manje debljaju te su najzdraviji način zadovoljenja želje za slatkim.

