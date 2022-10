Podijeli:







Dok vaša vjerna paleta sjenila za oči koju ste kupili prije 10 godina još uvijek stoji na polici u kupaonici, možda je došlo vrijeme da se razdvojite. Da, šminka ima rok trajanja, baš kao i ostatak vaše rutine ljepote i njege kože.

Ali “šminka” je široka kategorija i uključuje mnogo različitih vrsta formula. Stoga se možda pitate kada je pravo vrijeme za vaš razlaz.

Kada ističe rok trajanja šminke?

Najjednostavniji način da pronađete te informacije je da na pakiranju potražite ono što se službeno naziva oznaka razdoblja nakon otvaranja ili PAO. Ovo izgleda kao mala staklenka s brojem iza kojeg slijedi veliko slovo “M”, što simbolizira mjesece. Dakle, ako vaš puder ima oznaku “6M”, imate oko šest mjeseci da ga iskoristite nakon otvaranja, piše Mbg.

Ako ne možete pronaći naljepnicu ili imate još pitanja o isteku roka trajanja, najbolje je kontaktirati proizvođača u potrazi za odgovorima. Oni će vas moći uputiti u nijanse svojih formula.

Međutim, postoje neke općenite smjernice za trajanje šminke, a ono varira od ruža za usne do pudera.

Šminka za lice

1. Puder: 6-12 mjeseci

Puder može trajati od 6 do 18 mjeseci, obično oko 12 mjeseci. Povremeno ćete pronaći i puder koji ima rok trajanja od 24 mjeseca.

Međutim, ako primijetite da se formula počela ponašati ​​na neuobičajen način (ljuštenje, grudanje, sušenje, itd.), poželjet ćete je baciti bez obzira na to.

Ovo je posebno važno za tekuće pudere: “Puderi su na bazi vode i stoga su povoljnije okruženje za rast bakterija”, kaže za mbg certificirani dermatolog i kreator YouTubea Andrea Suarez, M.D., FAAD.

2. Korektor: 6-12 mjeseci

Korektor općenito traje od 6 do 12 mjeseci. Znat ćete da se vaš korektor pokvario ako počne oksidirati i postaje narančast nakon nanošenja. Isto je i s puderom, svakako ih bacite ako vam nešto počne srdjeti ili čudno izgledati.

Obično je korektor pakiran sa štapićem koji izlazi iz tube, dodiruje kožu, a zatim se vraća u tubu. S vremenom to može uzrokovati kontaminaciju (od bakterija ili nakupljanja na koži), pa je bacanje korektora nakon što mu istekne rok još važnije s obzirom na taj faktor.

3. Puder u kamenu: 12-18 mjeseci

Proizvodi u prahu općenito traju dulje od tekućih, tako da bi vaš puder u prahu trebao biti dobar 12 do 18 mjeseci nakon otvaranja. Ne zaboravite prati svoju četku za puder jednom tjedno bez obzira na to jer se bakterije mogu nakupiti i proširiti na puder.

4. Rumenilo i bronzer: 12-24 mjeseca

Rumenilo u prahu i bronzer mogu trajati i do dvije godine. Međutim, s porastom tekućih proizvoda za ten, važno je napomenuti da će kremasta rumenila i bronzeri vjerojatno imati kraći rok trajanja, oko 12 do 18 mjeseci.

Šminka za oči

“Vjerojatnije je da će šminka za oči pokupiti bakterije, s obzirom na blizinu sluznice pri svakom nanošenju”, kaže stručnjak. To može dovesti do iritacije samog oka ili osjetljive okolne kože uključujući vodenu liniju, kapke i podočnjake. Dakle, zato većinu proizvoda za šminkanje očiju treba baciti između 3 i 6 mjeseci.

1. Maskara: 3-6 mjeseci

Maskara traje oko 3 do 6 mjeseci. Trebali biste posebno pripaziti na rok trajanja svojih proizvoda za šminkanje očiju, budući da studije pokazuju da su općenito puni bakterija do kraja roka trajanja. Maskara i drugi proizvodi za šminkanje očiju dođu blizu oka i mogu dovesti do infekcije.

“Najlakši način da saznate je li vaša maskara kontaminirana ili prestara je da je pomirišete”, rekla je jednom za mbg vizažistica Jenny Patinkin. “Ako miriše kiselo ili malo kiselo, odmah ju bacite”, rekla je.

2. Sjenilo: 3-6 mjeseci

Sjenilo u prahu treba baciti nakon 3 do 6 mjeseci. Iako samoj formuli možda nije istekao rok trajanja prema ovom mjerilu, važno je dati prioritet zdravlju očiju. Ako svakodnevno koristite sjenilo, bacite ga nakon 3 mjeseca, a ako se radi o povremenoj upotrebi, 6 mjeseci bi trebalo biti u redu.

3. Tuš: 3-6 mjeseci

Rok trajanja tekućem tušu za oči ističe od 3 do 6 mjeseci, ako se prije toga ne osuši. Olovke za oči također treba baciti nakon 3 do 6 mjeseci, osobito ako ih koristite na vodenoj liniji. Olovke za oči mogu biti higijenskija opcija, jer ih šiljite svakih tjedan dana.

Šminka za usne, nokte i mirisi

1. Ruž za usne: 12 mjeseci

Ruž za usne ističe nakon 12-ak mjeseci. Znat ćete da je vrijeme da ga zamijenite ako se tekstura počne mijenjati. To može značiti isušivanje ili nakupljanje gruda.

Često zato što su napravljeni s konzervansima koji ih sprječavaju da oksidiraju ili stvrdnu, možete ih zadržati i par godina.

2. Sjajilo za usne: 12 mjeseci

Sjajilo za usne ističe nakon 12 mjeseci. Ako želite da vaše sjajilo ostane svježe, čuvajte ga na hladnom mjestu i uvijek dobro zatvorite čep.

3. Balzam za usne: 12 mjeseci

Iako ćete svoj balzam za usne vjerojatno potrošiti za nekoliko mjeseci, njihov rok trajanja ističe nakon 12 mjeseci. Budući da proizvodi za usne uvijek iznova dodiruju usta, lako se brzo prekriju bakterijama.

4. Lak za nokte: 12-14 mjeseci

Lak za nokte ističe nakon 12 do 24 mjeseca, ovisno o njegovoj formuli. Ako primijetite da se lak odvaja u bočici čak i nakon dobrog protresanja, to je znak da je spreman za koš za smeće. Lak također može djelovati ljepljivo i zgrudavo ako se pokvari.

5. Mirisi: 12-15 mjeseci

Parfem i kolonjska voda ističu nakon 12 do 15 mjeseci, ovisno o formuli i mirisu. Parfemi koji su više prirodniji brže istječu od onih prepunih alkohola i stabilizatora. Ako počnete primjećivati ​​promjenu boje, primijetite promjene arome ili vidite taloženje u svom parfemu, bacite ga.

Znakovi da se vaš proizvod pokvario

Dok se stvarni znakovi isteka roka trajanja razlikuju od proizvoda do proizvoda, nekoliko općih znakova da je vaš proizvod došao svom kraju uključuje:

– promjenu mirisa

– promjenu boje

– odvajanje formule

– loša primjena

Rizici korištenja šminke kojoj je istekao rok trajanja

Osim što iskreno ne djeluje dobro, šminka kojoj je istekao rok trajanja zapravo može predstavljati zdravstveni rizik za vašu kožu – osobito tekući proizvodi. Naime, šminka može postati leglo bakterija koje mogu iritirati kožu, usne i oči. U nekim ozbiljnijim slučajevima može čak uzrokovati infekciju.

Jesu li konzervansi loši?

Konzervansi su uvijek na lošem glasu. Međutim, oni su vrlo potrebna komponenta formule jer inhibiraju rast patogenih bakterija u vodenim emulzijama. Naravno, možda postoje neki konzervansi koje biste odlučili izbjegavati (triclosan, parabeni i aldehidi), ali vjerujte nam: plijesan u vašoj maskari je gora.

“Dakle, ono što ljudi moraju shvatiti je da proizvodi bez konzervansa lako postanu kvarljivi, morali bi ih odmah staviti u hladnjak te potrošiti u roku od dva tjedna”, rekao je stručnjak.

Dobra vijest je da postoji mnoštvo manje iritantnih i problematičnih konzervansa. Oni obično uključuju konzervanse i sustave su-konzervansa kako bi pojačali njihovu moć – i mogu uključivati ​​stvari poput benzilnog alkohola, salicilne kiseline, sorbinske kiseline, benzilnog alkohola, dehidrooctene kiseline, natrijevog benzoata i više. Neki od ovih sustava konzervansa čak su eko certificirani.

Ali samo upamtite: kada vidite konzervanse na svom popisu, to je dobra stvar.

