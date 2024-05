Kosor: Nitko se u tijeku pregovora nije dao toliko poniziti kao Plenković

Podijeli :

Bivša premijerka i šefica HDZ-a Jadranka Kosor bila je gošća Newsrooma u kojem je s našim Domagojem Novokmetom komentirala slaganje većine HDZ-a i Domovinskog pokreta.

“Darija Hrebaka nikad ne zovem po imenu nego ‘onaj koji je pobjegao iz izolacije za vrijeme covida’. On je od jučerašnjeg ‘nisam zadovoljan pregovorima’ do današnjeg dana postao je blagotvorni lijek kojeg bi Plenković privio na ranu. Kao i svi ostali, bivši i sadašnji zastupnici koji su izabrani na HDZ-ovim listama, većina ne bi vidjela Hrvatski sabor da ih HDZ nije stavio na listu”, rekla je bivša predsjednika HDZ-a Jadranka Kosor.

Također, kaže: “Svi su oni dali odriješene ruke Andreju Plenkoviću da i ovo s manjinama riješi kako god on to zna. Može se konstatirati da se nitko na političkoj sceni u tijeku pregovora nije dao toliko poniziti kao Plenković. Zato je on bez da je trepnuo prešao preko svih političkih kvalifikacija koje su izrečene o njemu iz DP-a. Ljudi koji su u stanju izreći takve političke kvalifikacije poput toga da je lopov, izdajnik, nisu to iznijeli samo u kampanji nego i u Hrvatskom saboru. No, i Plenković je govorio da su oni kvarni ljudi. To govori o dubokom prijeziru i to se ne može zaboraviti. Oni koji to kažu, lažu. To je važno zbog povjerenja, a Vlada se ne može voditi ako nemate povjerenja u glavnog partnera. Plenković ih je vrlo jasno stavio u skupinu koja je odgovorna za ograde na Markovom trgu i to nije povučeno. Sigurna sam da Andrej Plenković to ne može zaboraviti, radi se o jumbo plakatima koji su stajali u Vukovaru”, kazala je.

Također, komentira: “Pisanje programa je sljedeća vrlo važna stepenica. Pred Plenkovićem je još jako puno problema, još i njemu nije potpuno jasno kako će riješiti pitanje SDSS-a. Vjerojatno se nešto dogovorio s Miloradom Pupovcem, ali svejedno će ostati dojam prema van i prema Briselu kako to da zastupnici srpske nacionalne manjine nisu u Vladi, a dosad su uvijek bili. Ne vidim kako ne može prijeći preko komentara oporbe, a preko jezivih kvalifikacija može. Pitanje je što zapravo DP hoće i to bi se trebalo vidjeti u programu Vlade. Moguće je da odustanu od svojih ciljeva i da to umotaju u više ciljeve. Mislim da se Plenkoviću žuri formirati Vladu prije Europskih izbora zbog sraza HDZ-a i SDP-a. Mislim da ljudi koji su glasali za DP i koji su znali za plakate, su ljudi koji nisu htjeli glasati za HDZ. Ali niti prosječni glasač HDZ-a nije zadovoljan da se prelazi preko takvih uvreda. Poznavajući Furija Radina iz prošlosti, on ne bi mogao pristati na takvu vrstu suradnje”, zaključila je Kosor.

