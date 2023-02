Stvari koje držimo u svojim kućama, a mjesto im je na smetlištu

Podijeli :

Izvor: Image by IvanPais from Pixabay

Proljeće je sve bliže. Mnogi su krenuli u veliko spremanje. No, koliko god se posvetili tom zadatku, neke stvari kao da nam uvijek prođu ispod radara. Nekad ih samo maknemo iz vidokruga...

Odjeća i obuća koju ne nosite

Ormar u kojemu se nalazi samo odjeća koju nosimo je zaista rijedak prizor. Zapravo, ono što nosimo se nekad izgubi u hrpi odjeće koja predugo samo zauzima mjesto, prenosi Danas.

Pronađite vrijeme da sortirate svoju odjeću. Ako postoje stvari koje želite nositi češće, premjestite ih na mjesto gdje ih vidite. Sve što vam ne odgovara ili čuvate za svaki slučaj, maknite u stranu, savjetuje Tom’s Guide.

Zadržite samo stvari koje namjeravate nositi. Ako imate odjeću i obuću koju niste nosili duže od godinu dana, to se vjerojatno neće promijeniti pa razmislite vrijedi li ih zadržati ili stvoriti prostor. Nepotrebnu odjeću možete proslijediti, donirati ili reciklirati.

Staro i zaboravljeno posuđe

Svi imamo omiljeni lonac ili tavu na koje se oslanjamo. Problem je u tome što će se posuđe s vremenom neizbježno istrošiti i oštetiti. Bilo da je neprijanjajuće dno ogrebano ili je korozija uništila vašu najbolju tavu, nažalost nijedna posuda ne traje večno. Plehovi za pečenje također su uglavnom isti — ponekad je zamjena jedina opcija.

Nakon što je posuda poslužila svrsi, pobrinite se da je uklonite iz svojih ormara i reciklirate.

Višak papira

Jedan od tri prioriteta u uklanjanju nereda su papiri koji se nakupljaju u svakom domu. Papirologija se može odnositi na različite vrste stvari, od računa, do potvrda o plaćanju i bankovnih izvoda, a razlog zašto se većina nas ne upušta u taj korak je taj što je to tako dugotrajan posao. No, što više ignoriramo hrpe papire, gomila je sve veća i na kraju će preplaviti prostor.

Lijekovi kojima je istekao rok trajanja

Nakon što se oporavimo od bolesti, sasvim je prirodno da ono što ostane odložimo u ormarić?

Lijekovi zapravo imaju rok trajanja. Ako ga se ne pridržavate, mogli biste se naći u ozbiljnom zdravstvenom riziku. Dakle, odvojite vrijeme da sredite ladicu s lijekovima. Bacite sve čemu je istekao rok trajanja i pobrinite se da ono što je upotrebljivo zaista i upotrijebite preije nego što kupite nove lijekove.

Šminka kojoj je istekao rok trajanja

Baš poput lijekova, šminka ima rok trajanja. Datumi isteka označavaju se različito od države do države, a često označen broj mjeseci koliko vaša šminka može trajati nakon što otvorite pakiranje.

Nakon isteka tog roka, proizvod se može pokvariti, čime gubi kvalitetu. Također, može sadržavati štetne bakterije i dovesti do infekcija. Ne zaboravite zamijeniti šminku kada za to dođe vrijeme.

Plastične vrećice

Iako smo počeli obraćati pažnju na ovo i sve češće koristimo vrećice za višekratnu upotrebu, uvijek postoje trenuci kad se moramo poslužiti novom. Donosimo ih kući i slažemo dok se ormarić ne napuni.

Reciklirajte višak, osobito one za koje je malo vjerojatno da ćete ih opet upotrijebiti.

