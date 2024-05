Šest simptoma koji ukazuju na to da vam fali željeza

Podijeli :

Željezo je neizostavan mineral koji se mora unositi u organizam, posebno za žene.

Na temelju nekih simptoma moguće je otkriti nedostaje li vam željeza u krvi te koje namirnice mogu pomoći u smanjenju rizika od nedostatka željeza

Nedostatak željeza kao minerala može biti uzrok anemije, a sve to dovodi do umora, slabosti i vrtoglavice, piše b92. Zato je iznimno važno obratiti pozornost na simptome koji ukazuju na to da patite od nedostatka željeza u krvi.

Simptomi koji ukazuju na nedostatak željeza

Umor i iscrpljenost

Osjećaj umora može biti jedan od najčešćih simptoma nedostatka željeza.

Željezo igra ključnu ulogu u stvaranju hemoglobina, proteina u crvenim krvnim stanicama koji omogućuje prijenos kisika iz pluća u tkiva.

Kada tijelu nedostaje željeza, crvena krvna zrnca ne mogu dovoljno opskrbljivati ​​tkiva kisikom, što dovodi do umora i iscrpljenosti.

Ipak, stručnjaci savjetuju da provjerite željezo u krvi ako se stalno osjećate umorno, slabo, razdražljivo, ali i ako primijetite da niste koncentrirani na ono što radite.

Trudnoća

Drugo stanje kod žena, odnosno trudnoća, povezano je s činjenicom da je željezo potrebno budućim majkama, kao i bebama.

Zato se provjerava stanje kako bi se na vrijeme reagiralo i po potrebi povećao unos željeza.

To dodatno komplicira činjenica da simptomi povezani s trudnoćom mogu biti isti kao i kod nedostatka željeza, kao što su umor, slabost, problemi s koncentracijom, hladne ruke i stopala…

Nedostatak energije i nesvjestica

U slučaju da vam tjelesne aktivnosti postanu prenaporne ili teške, moguće je da vam nedostaje željeza jer nedostatak smanjuje izdržljivost organizma.

Također, nedostatak željeza može rezultirati smanjenim brojem crvenih krvnih zrnaca ili padom hemoglobina, što otežava tijelu opskrbu mozga dovoljnom količinom kisika.

To može uzrokovati nesvjesticu ili vrtoglavicu, osobito kada brzo ustanete iz sjedećeg ili ležećeg položaja.

Anksioznost bez razloga

Manjak minerala poput željeza može dovesti do osjećaja tjeskobe, a to se događa zbog nedostatka kisika koji pokreće živčani sustav vašeg tijela. Tada srce počne kucati snažno i lako se osjećate kao da ste usred svađe.

Lomljivi nokti i kosa

Crvena krvna zrnca pomažu u opskrbi tkiva kisikom i hranjivim tvarima, uključujući nokte i kosu. Nedostatak željeza može uzrokovati manjak ovih esencijalnih nutrijenata, što rezultira lomljivim noktima i kosom koja je suha, slaba i sklona lomljenju.

Osim toga, gubitak kose može biti povezan s nedostatkom željeza, no nemojte paničariti ako vidite da vam je ispala pokoja vlas. To uvijek možete učiniti tako da provjerite krvnu sliku i posavjetujete se s liječnikom.

Povećana osjetljivost na hladnoću

Nedostatak željeza može utjecati na cirkulaciju krvi, što može dovesti do smanjenog protoka krvi u periferne dijelove tijela, poput ruku i nogu. To može dovesti do osjećaja stalne hladnoće ili povećane osjetljivosti na hladnoću.

