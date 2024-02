FOTO / Lancia se vraća: Popularni model dobio svog nasljednika, ali neće ju svi moći kupiti

Podijeli :

Lancia

Lancia se nakon nekog vremena vraća, i to s gradskim modelom Ypsilon koji dobiva potpuno novog nasljednika.

Lancia je marka s poviješću i tradicijom dugom 117 godina, no posljednjih desetljeća su se bazirali na gradske i praktične modele dok je izostala ona talijanska emocija. No sudeći prema slikama novog Ypsilona to bi se moglo promijeniti.

“Nova Lancia Ypsilon odražava potpuno novi, čisti i radikalni dizajnerski jezik. Straga su kultna okrugla stražnja LED prednja svjetla, koja podsjećaju na pobjedničku Lanciu Stratos (legendarni model u svijetu relija), a uokviruju Lancia logo u savršenom dijalogu između čistoće i radikalnosti,” izjavio je Luca Napolitano, izvršni direktor marke Lancia.

Dva prednja svjetla sada imaju novi element dizajna, slovo Y, ekstremnu simboličnu sintezu postavljenu vodoravno unutar krugova. Također, natpis Ypsilon je “rukom pisani” i inspiriran povijesnim ikonama kao što su Fulvia, Flavia i Flaminia, modelima s elegantnim dizajnom.

Novi Ypsilon predstavljen je u ograničenoj seriji CASSINA LIMITED EDITION, dostupan u tek 1906 primjeraka, a nastao u suradnji s dizajnerskom kućom Cassina.

Talijani nisu još podijelili nikakve pojedinosti o pogonu i snazi, ali ono što se zna jest da će ga pokretati električni motor, a pretpostavlja se da će davati 134 konjske snage kao i ostali modeli te klase iz Stellantis grupacije.

Kupci zainteresirani za posebno izdanje moraju se pridružiti kampanji “1 od 1906” s neobvezujućim “izrazom interesa”, dopuštajući Lancii da ih kontaktira kada se približi datum prodaje.

Službeno predstavljanje novog Ypsilona bit će 14. veljače u Milanu, a dodajmo kako je trenutni model Ypsilona i dalje iznimno popularn kod naših susjeda Talijana gdje je u 2023. bio treći najprodavaniji automobil u zemlji.

