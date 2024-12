Je li dizel u automobilima mrtav? Jedan događaj zauvijek je promijenio njegovu sudbinu

Podijeli :

Svijetu automobila nisu strane revolucije, a nakon pogrešnog starta u 90-ima, trenutno smo usred revolucije električnih vozila. Međutim, malo je revolucija bilo tako dramatičan uspon i pad kao dizel automobili s turbopunjačem.

Nekad hvaljena kao vrhunac učinkovitosti i performansi, vozila s dizelskim motorom dominirala su tržištima diljem svijeta jer su ih ljudi kupovali vjerujući da će ih koštati manje novca i da će manje zagađivati ​​okoliš. Tijekom 2000-ih i ranih 2010-ih činilo se da je dizel na putanji dominacije, piše CarBuzz.

No afera Dieselgate je razbila taj mit. Zahvaljujući tom skandalu s emisijama štetnih plinova i porastu elektrifikacije dizel vozila su na rubu izumiranja. Ali kako je do toga došlo? I ima li nade za oživljavanje dizela?

Od radnog stroja do automobila

Dizelski motor izumio je Rudolf Diesel 1897. godine. Funkcionirao je korištenjem različite vrste izgaranja, komprimiranjem zraka do točke u kojoj je nastala iskra i zatim dodavanjem goriva za stvaranje eksplozije koja bi pokrenula sustav. Korištenjem kompresijskog paljenja za razliku od svjećice, motor je nudio veću toplinsku učinkovitost od tradicionalnih motora s unutarnjim izgaranjem.

Zamislio ga je kao učinkovitu alternativu tadašnjim parnim strojevima. Sa svojom sposobnošću da radi na različitim jeftinim gorivima, dizelski motor je bio prekretnica za industrijske primjene i dobio je privlačnost u sektorima kao što su poljoprivreda, pomorstvo i željeznički transport zahvaljujući svom robusnom dizajnu i superiornoj ekonomičnosti goriva.

Dizelski motori postali su radni strojevi, ali tek su početkom 1930-ih počeli nalaziti svoj put u serijske automobile. Prvi putnički automobil s turbo-dizelskim motorom nije se prodavao sve dok Mercedes-Benz 300SD nije stigao na tržište u SAD-u i Japanu 1978. godine, a odatle je tehnologija polako počela uzimati maha zahvaljujući poboljšanom okretnom momentu i niskom broju okretaja.

Zlatno doba dizela

Do 1980-ih i 1990-ih, turbo-dizelski motori polako su preuzimali automobilsko tržište, posebno u Europi. Zahvaljujući naftnoj krizi 1970-ih, Europa je sada bila zaglavljena s prezasićenošću dizelskim gorivom, s kojim nije znala što učiniti dok je elektroenergetske mreže prebacivala na alternativne izvore goriva.

To je dovelo do toga da su europske vlade poticale prihvaćanje dizela oporezivanjem dizelskog goriva po nižim stopama od benzina. Dizel je sada bio jeftin, a proizvođači automobila su to kapitalizirali, razvijajući turbo-dizel motore viših performansi koji su nudili dobru učinkovitost goriva i bolje performanse nego ikad prije.

Modeli kao što su Volkswagen Golf TDI i BMW 320d postali su neki od najpoznatijih automobila se dizel tehnologijom, a do 1983. tržišni udio dizelaša u Europi porastao je na 11%.

Na tržištima kao što su Indija i dijelovi Azije, kupce je također privukla robusnost i pouzdanost dizelskih motora. Industrija je rasla u cijelom svijetu, a tijekom 2000-ih je više od 50% prodaje osobnih automobila bilo na dizel u Europi do 2015. godine, a zemlje u Aziji poput Indije bilježile su slične brojke.

Početak pada

U rujnu 2015. automobilski svijet potresao je skandal Dieselgate. Nakon dvije godine testiranja otkriveno je da su neki proizvođači ugrađivao uređaje kako bi prevario testove emisija diljem svijeta. Ovi su uređaji omogućili automobilima da prođu regulatorne preglede dok su ispuštali dušikove okside (NOx) na razinama do 40 puta većim od zakonske granice u stvarnim uvjetima, dokazujući da je san o čistom dizelu bio laž.

Posljedice Dieselgatea bile su snažne. Volkswagen se tijekom godina suočio s milijardama eura kazni, ali is povlačenjem milijuna automobila. Skandal došao do samog vrha tvrtke, a kaznene prijave su podignute protiv nekolicine direktora.

Za razliku od CO2, koji doprinosi globalnom zagrijavanju, emisije NOx imaju neposrednije štetne učinke na zdravlje, uključujući respiratorne i kardiovaskularne bolesti. Budući da se gradovi diljem svijeta bore sa smrtonosnim onečišćenjem zraka, ovo je dizelska vozila učinilo neprijateljem broj jedan.

Javna percepcija dizelskih motora oštro je pala. Ono što se nekada reklamiralo kao čista i učinkovita alternativa benzinu postalo je sinonim za korporativne prijevare, a u roku od nekoliko godina, prodaja dizelskih vozila diljem svijeta naglo je pala jer su potrošači tražili alternative.

Zabrana dizela

Vlade diljem svijeta odgovorile su strožim propisima o emisijama i politikama osmišljenim za postupno ukidanje dizelskih vozila. U Europi su gradovi poput Pariza, Madrida i Bruxellesa najavili zabranu dizelskih vozila u gradskim zonama niske emisije. Budući da je dosta proizvođača automobila proglašeno krivim za slične sheme, gotovo svi su se također počeli distancirati od tehnologije.

Budući da je ideja o čistom i učinkovitom dizelskom gorivu stvar prošlosti, proizvođači automobila sada su morali pronaći alternativu, a rješenje je bilo u električnim i hibridnim električnim vozilima na baterije.

Vlade su tu imale presudnu ulogu. Subvencije za kupnju električnih vozila, ulaganja u infrastrukturu za punjenje i kazne za vozila s visokim emisijama stvorili su povoljno okruženje za elektrifikaciju. U 2023. prodaja hibrida porasla je za više od 50% u odnosu na 2022., a svjetska prodaja električnih vozila po prvi put se približila 14 milijuna. Ostale tehnologije, poput vodika i sintetičkog goriva, iako nisu raširene, također obećavaju.

Iako još uvijek ima svoje mjesto u prijevozu, brodarstvu i građevinarstvu, njegov utjecaj na okoliš ne može se zanemariti, što znači da je, poput mnogih drugih tehnologija, dizel postao relikt prošlog vremena, i čini se da se trenutno u svijetu razmatra bilo koja održiva opcija osim dizela, navodi CarBuzz.

