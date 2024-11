Dizelska kuga polako ubija automobil, a posebno je opasna u ovo doba godine

Podijeli :

Toplije vrijeme je završilo i mnoga vozila idu u mirovanje do proljeća, no za jedne bi to moglo biti pogubno.

Riječ je o onim vozilima koje pokreće dizel.

Naime, ako se vozilo ne koristi dulje vrijeme, dizelska kuga širi se sustavom goriva dizelskog motora, što dovodi do začepljenja u sustavu goriva, kvarova i oštećenja motora što kasnije iziskuje visoke troškove popravka.

Što je dizelska kuga?

Dizelsko onečišćenje nastaje kada se u dizelskom gorivu pojave mikroorganizmi (bakterije, kvasci ili gljivice) i kao posljedica toga nastane jasno prepoznatljiv biomulj, piše Mobile.de.

Bakterije se hrane ugljikovodicima i ovise o vodi. Budući da dizel sadrži mješavinu različitih ugljikovodika i malu količinu vode, gorivo postaje idealno tlo za razmnožavanje bakterija. Ako se šire bakterije i plijesan, jedino rješenje je temeljito čišćenje spremnika.

Posljednjih je godina zagađenje dizelskim gorivom postalo sve češće jer se biodizel dodaje konvencionalnom dizelu iz ekoloških razloga. Biodizel se ne temelji na nafti, već na biomasi, koja se pak dobiva iz obnovljivih sirovina poput uljane repice i metanola. Dizelsko gorivo danas ima biosadržaj do sedam posto i stoga nudi idealne životne uvjete za mikrobe.

Osobito su ugrožena vozila koja nisu često u uporabi, poput čamaca ili kampera. Ono što je zajedničko svim ovim vozilima i strojevima je da dizelsko gorivo često ostaje dugo u spremnicima, tako da se voda sadržana u dizelu može taložiti na dnu spremnika.

Kako prepoznati dizelsku kugu?

Bio-talog u dizelskom gorivu uzrokuje začepljenje filtara, vodova goriva, rasplinjača ili pumpi za ubrizgavanje, što u početku može dovesti do gubitka performansi, a kasnije do potpunog kvara motora.

Ako se pojavi ovaj problem, jedino rješenje je ispumpati gorivo i temeljito očistiti cijeli sustav. U suprotnom može doći do daljnjih oštećenja spremnika i cijelog sustava goriva zbog takozvane biokorozije. Ukoliko je ovaj proces napredovao, jednostavno čišćenje sustava možda više neće pomoći. Tada se pojedinačne komponente moraju zamijeniti.

Biocidi i aditivi mogu spriječiti onečišćenje dizelskih motora, ali neki od aditiva, poput Grotamara 71 su povučeni iz prodaje jer je utvrđeno da mogu imati kancerogeni učinak. Ipak, proizvođači aditiva reagirali su na ovu zabranu i razvili nove tvari koje su sada ponovno dostupne u slobodnoj prodaji.

Žrtve mogu biti i automobili koji se stalno voze

Čak ni redovna vožnja vozila nije jamstvo da ćete biti pošteđeni problema, što jasno pokazuje slučaj iz 2014. godine.

Tada je više od 60 vozila zaraženo dizelskom kugom na benzinskoj crpki u njemačkom Neckarsulmu. Vozači su primijetili kvar na svojim automobilima samo tri do četiri kilometra nakon što su stali da natoče gorivo jer im je motor jednostavno prestao raditi.

Uzrok je najvjerojatnije u jednom od podzemnih spremnika benzinske postaje. Tamo pohranjeno gorivo imalo je previsok udio biodizela, što je u konačnici dovelo do kontaminacije dizela. Tada je sanaciju štete preuzeo lanac benzinskih postaja.

