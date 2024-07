Pogledajte koliko košta vožnja robotaksijem u Kini: “Nikada nećete morati kupiti auto”

Podijeli :

Jade Gao / AFP

U Kini je moguće putovati 10 kilometara u taksiju bez vozača za tek 50 centi do 2 eura.

Samovozeći automobili, koji se obično nazivaju robotaksiji, voze se po niskim cijenama u Wuhanu, kineskom velegradu s preko 11 milijuna stanovnika. Wuhan želi postati prvi svjetski grad bez vozača, iako se vozila često muče prilikom kretanja ulicama.

“Nikada nećete morati kupiti auto”, rekao je putnik u jednoj od bijelih robotaksi limuzina u videu koji je od prošlog tjedna pogledan više od 80 milijuna puta na kineskoj platformi društvenih medija Weibo, piše CNN.

Cijena robotaksija

Flota od 500 vozila koja voze u gradu pripada Apollo Gou, podružnici kineskog tehnološkog diva Baidu. Oni opslužuju područje koje pokriva otprilike polovicu stanovništva Wuhana.

Glavna prednost je cijena. Osnovne cijene karata kreću se od 4 juana (50 centi), u usporedbi s 18 juana (2,28 dolara) za taksi koji vozi čovjek, izvijestio je u srijedu državni medij Global Times.

Vožnja od 10 kilometara u taksiju s vozačem košta između 18 juana i 30 juana (2,30 do 3,60 eura). Nasuprot tome, vožnja u Apollo Gou košta samo 4 do 16 juana (0.50 do 2 eura).

Usluga je pokrenuta 2022. i počela je rasti ​​tijekom prve polovice godine. Tvrtka ima za cilj udvostručiti svoju flotu na 1000 automobila do kraja 2024. Wuhan trenutno ima oko 17.000 redovnih taksija, podaci su gradskog ureda za promet.

Gubitak radnih mjesta

No brzo usvajanje taksija bez vozača uzdrmalo je radnu snagu kineske ekonomije, koja je patila od stagnacije plaća zbog deflacijskih sila koje vrebaju gospodarstvo nakon godina strogih ograničenja zbog koronavirusa i krize nekretnina.

“S obzirom da se kinesko gospodarstvo malo bori, Kinezi se vjerojatno mnogo više boje gubitka posla, a ovo služi kao podsjetnik na jedan od načina na koji bi se to moglo dogoditi”, rekao je Tu Le, direktor Sino Auto Insightsa, za CNN. Dodao je da bi do značajnijih gubitaka radnih mjesta moglo doći za nekoliko godina.

U ponedjeljak je Nacionalni ured za statistiku izvijestio da je bruto domaći proizvod zemlje porastao za samo 4,7% u mjesecima od travnja do lipnja, što je mnogo sporiji tempo rasta od očekivanih 5,1%.

VIDEO / Rimac otkrio kako se razvija robotaksi: “Sustav je bolji od 99 posto vozača”

Također je bilo pritužbi od stanovnika Wuhana na prometne gužve, jer automobili bez vozača ne reagiraju na semafore. Ranije ovog mjeseca jedan je robotaksi prošao kroz crveno svjetlo i zabio se u pješaka, izvijestio je državni list People’s Daily.

Kampanja protiv usluge, posebno protiv navodno predatorske taktike određivanja cijena Apolla Goa, postala je druga najpopularnija tema prošlog tjedna na kineskoj web stranici za mikroblogiranje Weibo, s više od 75 milijuna korisnika koji su se prošlog tjedna uključili u raspravu.

“Narušavanje tržišta njihova je najmanja briga. Ukrast će ti zdjelu riže”, napisao je jedan korisnik, govoreći o mogućnosti zarađivanja za život.

“Autoškole, cestovni inspektori i taksiji će se zatvoriti”, rekao je drugi korisnik.

Niska cijena “privremena strategija”

Glasnogovornik Apollo Goa osporio je tu logiku. On je rekao za CNN da se popusti i subvencije lokalnih vlasti obično koriste tijekom početnog razdoblja pokretanja kako bi se ljudi naveli da isprobaju uslugu. “Izuzetno niske” cijene bile su privremena strategija, dodali su.

Autonomni taksiji trenutno rade u relativno malom opsegu u nekoliko gradova diljem svijeta, uglavnom u Sjedinjenim Državama i Kini, dok Ujedinjeni Arapski Emirati također pozivaju tvrtke da pokreću testove vozila bez vozača.

Nekoliko američkih kompanija, uključujući Waymo, podružnicu Googleove matične tvrtke Alphabet, i GM-ovu podružnicu Cruise, rade na autonomnim uslugama dijeljenja vožnje, ali nedavno su se suočili s problemima.

Tesla još jednom odgodila predstavljanje robotaksija: “Mislim da će događaj biti razočaranje”

Cruiseova dozvola za testiranje potpuno autonomnih vozila u Kaliforniji suspendirana je u listopadu 2023. nakon niza sudara, uključujući i onaj koji je prouzročio teške ozljede ženi nakon što ju je vukao po asfaltu. Tvrtku sada istražuje Ministarstvo pravosuđa.

Waymo je nedavno morao opozvati nakon što su dva njegova automobila udarila u isti vučni kamion u razmaku od nekoliko minuta. Dilema oko sigurnosti i pouzdanosti automobila bez vozača bacila je sumnju, no izvršni direktor Tesle, Elon Musk, nije zabrinut, budući da je obećao predstaviti svoj robotaksi u nadolazećim mjesecima.

Kina je predvodnik

Kina, koja je već dom najvećeg svjetskog tržišta automobila, jednog bi dana također mogla postati vrhunsko tržište za automatizirana vozila, prema izvješću konzultantske tvrtke McKinsey za 2023.

Predviđa se da bi sektor mogao generirati između 300 i 400 milijardi dolara prihoda do 2035. dijelom zahvaljujući potpori iz Pekinga za uvođenje više pilot programa.

Vlade u nekoliko velikih kineskih gradova, uključujući Wuhan i Shenzhen, odobrile su komercijalne licence tvrtkama za pilotiranje usluga bez vozača, dok proizvođači automobila i platforme za pozive na prijevoz također ulažu u svoje automatizirane flote.

Dužnosnici u Pekingu rekli su u lipnju da “prikupljaju mišljenje javnosti” o propisima koji uključuju korištenje autonomnih vozila za autobuse, taksije i usluge iznajmljivanja automobila.

