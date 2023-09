Padaju cijene rabljenih automobila u Hrvatskoj, pogledajte koliko jeftinije sada možete proći

Podijeli :

Pandemija koronavirusa ostavila je traga na brojnim tržištima, a jedno od najpogođenijih bilo je tržište automobila.

Automobilska industrija se tako zbog problema s nabavkom čipova potrebnih za automobile i poteškoćama u dobavnim lancima našla pred neočekivanim problemom. Potražnja je rasla, a robe za isporuku, odnosno automobila, nije bilo.

To je dovelo do dugih čekanja na isporuku vozila, a neki su kupci svog limenog ljubimca čekali i dulje od godinu dana. Sve se to prelilo i na rabljene automobile čija je cijena naglo skočila, no stvari se sada polako stabiliziraju.

“To su bile izazove godine. Razlog su bili ti čipovi, odnosno kašnjenje u isporuci vozila. Porasle su i cijene rabljenih vozila, a problem smo imali i oko nabavke. Kako se novi automobili nisu kupovali, tako ljudi nisu prodavali svoje rabljene aute. time se stvorila jedna nestašica koja je generirala i više cijene. Ta cijena je napravila jednu pomutnju na tržištu”, objasnio nam je Ivan Pehar, vlasnik salona rabljenih automobila u Sesvetama.

Pala cijena rabljenih automobila

Dodao je kako je to trajalo jedno godinu, do godinu i pol, dana te da se cijena sada stabilizirala, barem što se tiče rabljenih automobila.

“Cijena je pala za nekih 20-ak posto”, otkrio je Pehar.

Što se tiče najtraženijih modela, kaže da je dizel i dalje najtraženiji u Hrvata. “Malo nas je razočarala priča s električnim automobilima, tu smo očekivali da će trend osviještenja ljudi i potražnje rasti, ali došlo je do značajnog pada. Apsolutno je nestao interes za električni auto”, rekao je.

Najveći problem električnih automobila

“Sada to više nije stvar cijene. Mislim da je najveći problem cijena na javnim punjačima jer dok punite doma imate nekog ekonomskog interesa, no kada krenete na put cijene na javnim punionicama su po pet puta veće nego u domaćinstvima. Ljudi su jednostavno shvatili da njihova mobilnost nije takva kao kad idu s dizelskim automobilom jer stanu na pet minuta i natoče te znaju kolika je cijena. Kod električnog auta na punionicama cijene stalno variraju i nikada niste sigurni hoće li punjač biti slobodan”, tvrdi.

Pehar smatra da je došlo do toga da tko je htio kupio je, a tko nije niti neće. “Dio populacije je ispunio svoju želju i dalje potražnje nema. Nešto će se morati poduzeti da se to pokrene jer ovo je sad nula”, naveo je.

Što se tiče čekanja novih automobila, kaže kako su se rokovi značajno smanjili. “Mislim da je to sada ušlo u neke gabarite, osim pojedinih marki, većinom se unutar dva do tri mjeseca može dobiti novi automobil,”, dodao je.

Kada je inflacija u pitanju, tvrdi da kod rabljenih automobila nije došlo do nekih oscilacija jer je danas automobil jednostavno potreba.

