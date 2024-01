Njemačka automobilska industrija je na prekretnici: “Utrka je gotova”

Podijeli :

Njemački proizvođači automobila zaostaju u razvoju e-mobilnosti, a proizvodnja automobila koji koriste fosilna goriva uskoro će biti povijest. Jesu li njemačke tvrtke dorasle novim zahtjevima?

Budućnost privatnog prijevoza često se prikazuje u čistim, nježnim i tihim reklamnim spotovima: automobili koji tiho predu i bez štetnih emisija na gotovo praznim ulicama, kroz netaknutu prirodu ili u čistim gradovima bez prometnih gužvi voze opuštene ljude u ured ili kupovinu.

No, stvarnost je drugačija. To doživljavamo svaki dan: prometne gužve, buka, smrad posvuda. Prema njemačkoj Saveznoj upravi za motorni promet (KBA), tržišni udio električnih automobila u Njemačkoj značajno je porastao, ali još nije uistinu velik. Prije deset godina njihov je udio bio 0,02 posto u ukupnom broju automobila, a danas je 2,08 posto. To znači da svaki 50. automobil vozi isključivo na električni pogon, piše Deutsche Welle.

Bez obzira pozdravlja li se taj trend ili ne, gotovo 98 posto automobila još uvijek pokreću motori s unutarnjim izgaranjem – i nema naznaka da bi se toj trend mogao brzo promijeniti. No, je li njemačka autoindustrija – snažan stup lokalne industrije i, barem još uvijek, važan poslodavac – uopće spremna za nova vremena?

“Utrka je gotova”

Njemačka trenutno nije među predvodnicama u razvoju e-mobilnosti. “Kontinuiranim smanjenjem bonusa za kupovinu električnih automobila ministar gospodarstva Habeck je u Njemačkoj ubacio električni automobil u rikverc“, kaže Ferdinand Dudenhöffer, koji je do umirovljenja bio profesor automobilske ekonomije na Sveučilištu Duisburg-Essen, a sada je samostalni savjetnik.

Prema njegovom mišljenju, tržišni udio električnih automobila u Njemačkoj će ubuduće pasti. Čak ni na međunarodnoj razini, kaže on za DW, izgledi „nisu obećavajući. Samo će Kina nastaviti punom brzinom i to će se kineskoj autoindustriji dvostruko ili trostruko isplatiti”, uvjeren je ovaj stručnjak.

Stefan Bratzel, direktor CAM-a (Center of Automotive Management) u Bergisch-Gladbachu kod Kölna, nije optimističniji. Kaže da je “utrka za elektromobilnošću u Njemačkoj, Europi i Kini već gotova”. Sada moramo brzo napredovati s povećanjem tržišta. Međutim, ciljevi “koje je njemačka vlada postavila su preambiciozni. Oni se neće ostvariti”. Vlada želi da oko 15 milijuna električnih automobila bude na cestama u Njemačkoj do 2030. godine.

“U Njemačkoj vlada beznađe”

Bratzel kaže da su njemački proizvođači automobila „zakasnili u usporedbi s globalnim igračima poput Tesle ili nekim kineskim proizvođačima”, a i kad su se uključili u utrku „nisu se dovoljno fokusirali na rješenje problema”. Postoje znakovi nastojanja da se napreduje, posebice u tehnologiji baterija, „ali prvo moramo sustići brzinu kojom napreduju Kinezi i Tesla”.

Ferdinand Dudenhöffer također smatra da Kina ima jasnu prednost: “Usporavamo. Ulaganja se odgađaju, a ulaže se u Kinu. Problemi sa saveznim proračunom pogoršavaju problem. Njemačka zaostaje. A stvari će postati jako teške nakon 2025. Tada će Kina dominirati. “Kinezi dominiraju globalnim tržištem električnih automobila”, kaže Dudenhöffer. On smatra da „u Njemačkoj vlada beznađe”.

Ovisnost o Kini

BMW i Mercedes-Benz su 30. studenoga objavili da planiraju izgradnju zajedničke mreže brzih punionica za električne automobile u Kini. Za Dudenhöffera je to sasvim logično: „Njemačka nije zemlja u kojoj se takve investicije isplate. U Kini električni automobili sada imaju gotovo 40 posto tržišnog udjela. Tamo se to isplati.”

Opasnost koja prijeti od ovisnosti o Kini vidi i Stefan Bratzel, iako dodaje da postoji recipročan odnos: “Kina također ovisi o nama.” Ali jedno je jasno: “Na području elektromobilnosti više ovisimo mi o Kini, nego ona o nama. Tako će ostati još nekoliko godina. Pogotovo kada je riječ o baterijama.”

S tom se procjenom slaže i Dudenhöffer koji za DW govori o razvoju i proizvodnji baterija: “Širimo se suviše polako. Proizvodnja ide u istočnu Europu, jer je tamo energija jeftina. Ali Kina je već danas središnja zemlja za proizvodnju baterija i taj njen značaj sve više raste.”

Pad proizvodnje

Razočaravajuću potražnju u Njemačkoj osjećaju i proizvođači. U tvornici Volkswagena u Emdenu je proizvodnja električnih automobila već stala početkom ljeta, ukinuta je druga smjena i došlo je do brojnih pauza u proizvodnji. A božićna stanka ove je godine počela znatno ranije i produljena je do 15. siječnja. Proizvodnja e-automobila u Emdenu bit će potpuno obustavljena na pet tjedana.

Proizvodnja električnih automobila zahtijeva manje radnih koraka i manje zaposlenih. Ne samo kod proizvođača automobila, već i kod njihovih dobavljača. Do 1.500 radnih mjesta bit će izgubljeno kod dobavljača Boscha, objavila je tvrtka 10. prosinca. Ukidanje radnih mjesta oni opravdavaju i manjom potrebom za zapošljavanjem u elektromobilnosti. Glasnogovornica tvrtke rekla je da će se „morati prilagoditi situaciji s narudžbama u nekim područjima”.

Razvoj je negdje drugdje

Općenito, izgledi za e-mobilnost iz perspektive kupca nisu tako loši, kaže Ferdinand Dudenhöffer: domet jednim punjenjem baterije od 1.000 km “u Kini se već danas realizira”. Domet više neće biti problem nakon 2027. ili 2028. godine. “A i cijene će pasti s novom generacijom baterija. A to će biti ponajprije ostvareno u Kini, jer tu je težište.”

Prema procjenama Njemačke uprave za motorni promet, do 1. siječnja 2030. u Njemačkoj će biti registrirano oko deset milijuna električnih vozila. Ovisno o ukupnom broju automobila, to bi odgovaralo udjelu od 20 do 25 posto. No ovi stručnjaci ne kažu koliko će ovih električnih vozila doći iz njemačke proizvodnje.

