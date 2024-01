Grad Zagreb za N1 o aferi Gračani: Evo što Tomašević planira s onim parcelama koje uzima vlasnicima iako mu ne trebaju

Podijeli :

Iz Grada Zagreba na upit N1 objasnili su što se trenutno događa u aferi Gračani. Nedavno smo pisali kako su odustali od žalbe u sporu na Upravnom sudu u Zagrebu, pa nas je zanimalo zašto su to odlučili, odnosno hoće li konačno odustati od izvlaštenja zemljišta koje im više ne treba.

Sporne parcele planirane su svojevremeno za projekt Sljemenske žičare, no žičara i sva njezina infrastruktura dovršene su bez njih. Ipak, Grad Zagreb ih i dalje želi izvlastiti. Vlasnicima nudi određenu naknadu na koju oni ne pristaju. U pitanju su milijuni, a Grad Zagreb uporno ne objašnjava zašto uopće inzistira na zemljištu koje mu više nije potrebno.

Posljednji detalj o ovoj višegodišnjoj aferi koja se iz mandata gradonačelnika Milana Bandića nastavila i za vrijeme nove gradske vlasti Tomislava Tomaševića bila je presuda Upravnog suda u Zagrebu. Tom presudom sud je poručio Gradu Zagrebu da je nezakonito zaposjeo zemljišta u Gračanima. Zato se očekivalo da će predstavnici grada uložiti žalbu i inzistirati da opravdaju svoje poteze.

To se, međutim, nije dogodilo, pa je postupak izvlaštenja vraćen na početak. N1 doznaje nove detalje ovog slučaja.

Evo što sad kažu iz Grada Zagreba

“Grad Zagreb nije uložio žalbu protiv presude Upravnog suda u Zagrebu zbog bolje efikasnosti postupka budući da se postupak izvlaštenja nastavlja. Cilj mu je odrediti naknadu kao tržišne vrijednosti predmetnih nekretnina, sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade”, poručili su za N1 iz Grada Zagreba.

Podsjetili su da su već ušli u posjed spornih parcela, nakon što je za to donijeto privremeno rješenje. Međutim, riječ je o rješenju koje je sad srušeno na Upravnom sudu u Zagrebu zbog utvrđenih nepravilnosti. Žalbe na to nema, no Grad Zagreb je i dalje u posjedu vrijednih nekretnina.

Kome će platiti milijune za izvlaštenje?

“Grad Zagreb je prije donošenja rješenja kojim je stupio u posjed predmetnih zemljišta, otvorio poseban račun i na njega položio utvrđeni iznos naknade, sve kako je propisano Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade”, pojašnjavaju iz Grada Zagreba.

Dodaju kako je na zahtjev jednog od suvlasnika, s posebnog računa isplaćena naknada za njegov suvlasnički udio na tim parcelama.

“Preostali položeni iznos utvrđene naknade i dalje se nalazi na posebnom računu. Tek nakon što se sa sigurnošću utvrde suvlasnici predmetnih nekretnina, može se izvršiti daljnja isplata naknade”, navode iz Grada Zagreba. Drugim riječima novac su isplatili iako još uvijek ne znaju tko će ga primiti.

“U igri” je i vlasnica susjednih parcela

N1 doznaje još jedan zanimljiv detalj. To je pismo vlasnice susjednih parcela na kojima se planira gradnja luksuznih vila suvlasnicima spornih zemljišta u koje smo dobili uvid. Ona je suvlasnicima koji se spore s Gradom Zagrebom poručila da će kad tad prestati biti vlasnici svojih zemljišta. Uvjerena je, naime, da će Grad Zagreb uspješno provesti postupak izvlaštenja.

Optužila ih je i za neosnovane opstrukcije njezine gradnje, pa čak i iznudu, jer, navodno, traže od nje velike novce kako bi se prestali žaliti na izmjene lokacijskih i građevinskih dozvola. Ta iznuda nikada nije dokazana.

