Ovi rabljeni automobili su najveći rizik: Više od polovice sudjelovalo ih je u prometnim nesrećama

Mladim se vozačima često preporuča kupovina slabijih automobila jer će njime biti u manjoj vjerojatnosti doživjeti prometnu nesreću, a statistika sada i potvrđuje ovo stajalište.

Tvrtka za obradu podataka o automobilima, carVertical, provela je istraživanje temeljeno na podatcima o povijesti rabljenih automobila kako bi utvrdila postoji li veza između prosječne snage motora vozila i stope nesreća.

Najveći rizik za kupovinu

U istraživanju carVerticala pregledana su izvješća o povijesti vozila 43 marke automobila. U svim su slučajevima automobili sa snažnijim motorima bili skloniji prometnim nesrećama.

Čak 46,4 % svih vozila marke Audi sa snagom motora do 100 kW provjerenih na carVerticalu imalo je podatke o oštećenjima, dok je taj postotak među modelima s više od 400 kW još veći – 55,6 %.

Slični trendovi zabilježeni su i kod automobila marke Volkswagen, gdje je oštećeno 42,6 % modela do 100 kW te 48,9 % vozila sa snagom motora od 300 do 400 kW. Kod vozila marke Ford, podatke o oštećenjima imalo je 45 % vozila sa snagom motora do 100 kW te njih 55 % sa snagom motora većom od 400 kW.

Jedan od tri automobila marke Renault (36,3 %) s najmanje snažnim motorima sudjelovalo je u manjoj ili većoj nesreći. Postotak oštećenja veći je među automobilima koji ispod haube imaju motor snage od 200 do 300 kW – 39,7 %.

Toyota je jedna od marki čiji se postotci oštećenja tek neznatno razlikuju: 36 % modela s najmanje snažnim motorima bilo je oštećeno, u usporedbi s 39,5 % automobila sa snagom motora od 200 do 300 kW. Međutim, Toyota, kao i neke druge marke vozila, nema modele s motorima snažnijim od 400 kW, što može dovesti do većeg postotka oštećenja.

Vozači BMW-a skloniji riziku

Od svih marki vozila analiziranih u istraživanju, najviše se ističe BMW: 60,3 % automobila s motorima do 100 kW bilo je oštećeno, u usporedbi s nevjerojatnih 68,6 % vozila s motorima snažnijim od 400 kW.

“Iako se vozači svih vozila moraju pridržavati prometnih pravila, čini se kako vozači sa snažnijim automobilima ignoriraju ograničenja brzine i više riskiraju. Ne postoji niti jedna marka vozila u kojoj su manje snažna vozila bila sklonija nesrećama”, kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobile i voditelj komunikacija u carVerticalu.

Ako kupujete rabljeni automobil ovo je 9 znakova koji su zvono za uzbunu

Od svih marki vozila provjerenih na carVerticalu, Bentley je imao najveću prosječnu snagu motora – 415 kW ili 564 KS. Ovog proizvođača luksuznih automobila slijede Maserati (268 kW/364 KS), Cadillac (264 kW/359 KS), Tesla (263 kW/358 KS), i Porsche (257 kW/349 KS).

Iako je istraživanje pokazalo da kupci rabljenih vozila preferiraju provjeravati povijest automobila sa snažnijim motorima, manji automobili s manje snažnim motorima također se pregledavaju na carVerticalu.

Najmanja prosječna snaga motora zabilježena je među automobilima Smart – 59 kW ili 80 KS. Ne zaostaju ni Dacia (72 kW/98 KS), Lancia (77 kW/105 KS), Fiat (83 kW/113 KS) i Suzuki (87 kW/118 KS).

Prema Buzelisu, povijest ozbiljnih nesreća kupcima može biti znak za uzbunu. Zato je važno posavjetovati se s profesionalnim mehaničarom i saznati može li šteta koju je pretrpio automobil utjecati na njegovu dugoročnu upotrebu.

