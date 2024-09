Povećana potrošnja goriva: Koji bi sve mogli biti uzroci?

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Cijene goriva su visoke pa se pokušava uštedjeti na svakom koraku, a jedan je preispitivanje potrošnje samog vozila. Utjecaji na potrošnju goriva mogu biti potpuno drugačiji od slučaja do slučaja, objašnjava Marin Morava, tehnički savjetnik u Hrvatskom autoklubu. Jesu li to stil vožnje, neispravnost na vozilu, koja je usko povezana s potrošnjom goriva, neadekvatno redovito održavanje vozila ili otežani uvjeti u kojima se vozilo nalazi? Koje neispravnosti na vozilu mogu utjecati na povećanu potrošnju goriva, odnosno što morate pregledati?

Revija HAK izdvojila je neke od najčešćih ‘krivaca’ za povećanu potrošnju goriva.

– Zbog neispravnih kočionih čeljusti ili parkirne kočnice, koja u potpunosti neće otpustiti kočionu silu kao i kočione čeljusti, kočiona sila može ostati prisutna na nekom kotaču u trenutku pokretanja vozila, a da vozač nije aktivirao kočnicu. Posljedice su povećana potrošnja goriva i kočionih obloga.

– Neispravna geometrija kotača može podići potrošnju goriva i uzrokovati nepravilno trošenje guma kao i smanjeni tlak u gumama.

VIDEO / Bivša instruktorica vožnje otkrila je li istina da ovaj dan u tjednu ne biste trebali polagati ispit Pet trikova prodavača rabljenih automobila koji vas mogu skupo koštati

– Usisni sustavi s trubo punjačima ili atmosferskim motorima mogu imati niz neispravnosti. Neki od najčešćih su oštećeni vodovi zraka na visokotlačnoj strani turbo punjača, pa zbog toga dolazi do propuštanja stlačenog zraka ili uvlačenja sekundarnog zraka kod oštećenja vodova zraka na strani niskog tlaka usisa. Tu su i prljavšitna ili nastala neispravnost na senzorima u usisu ili nepravilan rad određenih aktuatora u usisu i još niz mogućih drugih problema.

– Neispravan ispušni sustav može podići potrošnju goriva zbog slabe propusnosti ispušnih plinova ili propusnosti ispuha u okolinu na određenom dijelu ispušnog sustava tamo gdje to nije poželjno. Na primjer, to se može dogoditi na ispušnoj grani motora pa dolazi do uvlačenja sekundarnog zraka iz okoline što može imati loš utjecaj na smjesu goriva i zraka jer senzori u ispuhu imaju utjecaj na smjesu. Također, ugradnja neadekvatnih dijelova u ispuh može utjecati na povišenu potrošnju goriva.

– Sustav ubrizgavanja goriva može također može biti uzrokom niza problema od onih s neispravnim dobavljanjem goriva kao i pripremom goriva za ubrizgavanje. Istrošene i začepljenje brizgaljke mogu imati loš učinak na potrošnju goriva, kao i niz drugih dijelova u sustavu ubrizgavanja.

– Rashladni sustav motora može imati probleme s podizanjem radne temperature motora, a uzrok može biti neispravan termostat. Pothlađeni motor ima veću potrošnju goriva. Neispravan senzor temperature motora također može imati utjecaj na povišenu potrošnju goriva zbog netočnih vrijednosti za sustav paljenja i ubrizgavanja.

– Istrošena mehanika motora, nizak stupanj kompresije motora, istrošeni vrhovi bregaste osovine, neispravna zračnost ventila, razne naslage prljavštine u usisnim kanalima i ventilima te sjedištima ventila mogu utjecati na potrošnju goriva.

Još neki mogući ‘krivci’

Niz je čimbenika koji još mogu uzrokovati povišenu potrošnju goriva vozila i dobro bi bilo se konzultirati s servisom oko drugih problema koji mogu nastati na našem vozilu. Prije ozbiljnije analize nastalih problema trebalo bi provesti kontrolu jesu li sve servisne radnje redovno provedene jer i neredovito održavanje može utjecati na potrošnju goriva pa je poželjno na vrijeme promijeniti:

– motorno ulje i filtar ulja

– filtar zraka motora

– filtar goriva

– svjećice ili neispravne grijače motora kod dizelskih motora

Stručnjak za aute upozorio da jedan gumb može povećati potrošnju goriva za 20 posto Mnogi vozači imaju ovu naviku, a pogubna je za auto: Uništava motor

– ulje automatskog prijenosnika

– tu su i druge potrebne radnje koje je proizvođač planski predvidio za tu marku i model vozila.

Povišena potrošnja goriva može nastati i zbog uvjeta vožnje:

– Vožnje kreni-stani, gradska vožnja…

– Kratke vožnje do 5 km s vremenskim odmakom do idućeg pokretanja od 3 do 8 sati (uvijek hladan motor) mogu i do 50% podići potrošnju od specificiranih podataka.

– Teško prohodni putevi makadam i uzbrdice, loša infrastruktura

– Hladnija okolina u kojoj se vozilo nalazi

– Dodatna masa, puno vozilo putnika i prtljaga, plus priključno vozilo

– Povećanje otpora zraka kod kretanja vozila zbog krovnih nosača s kutijama ili biciklima – svi ti dodaci će podizati potrošnju goriva.

Kako dalje piše Revija HAK, neadekvatan stil vožnje može najviše utjecati na povećanu potrošnju goriva, a od pomoći su nam kod novijih vozila različite asistencije koje signaliziraju kada je idealno promijeniti stupanj prijenosa u odnosu na brzinu vozila i broj okretaja motora. Uglavnom se na instrumentoj ploči pojave ikonice za prebacivanje u viši ili niži stupanj prijenosa. Također kod novijih generacija vozila moguće je koristiti tipku Eco nakon koje se osjeti da motor sporije ubrzava i ovisno o opremi kod zaustavljanja vozila može samostalno i isključiti motor s funkcijom Start/Stop. Naravno, tu je i eko vožnja s kojom sami, vozačkim stilom, možete utjecati ne potrošnju.

Proizvođačke specifikacije potrošnje goriva za vozilo često je teško postići u praksi po NEDC ili malo realnijem WLTP ciklusu mjerenja i najčešće je dobar rezultat ako od istih odstupamo od 15-30% od specificirane potrošnje.

Otvorena vožnja i odlazak na duži put te potrošnja koju ćete tamo ostvariti najbolji supokazatelj je li s vozilom sve u redu. Ako je potrošnja u prosjeku koji ste mjerili i prije, s vozilom je sve u redu. Ako nije, vjerojatnost problema koji morate istražiti se povećava…

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.