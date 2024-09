Mnogi vozači imaju ovu naviku, a pogubna je za auto: Uništava motor

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Mnogi od nas, naviknuti na vožnju, odvikli smo se od pješačenja, čak i do dućana, kioska ili obližnje pekare idemo automobilom, a to u današnje vrijeme može skupo koštati jer ovakva vožnja nije nimalo ugodna.

Tijekom prelaska kratkih odredišta od stotinjak metara, motor ne postiže radnu temperaturu, a to može dovesti do ozbiljnih kvarova.

Vlaga ne stigne ispariti te se miješa s uljem i stvaraju se naslage nečistoća na EGR ventilu i ostalim dijelovima motora. Posljedice mogu biti različite.

Nakon nekog vremena može se stvoriti sloj na čepu otvora za punjenje ulja. Tada ulje ozbiljno počinje gubiti svoja svojstva podmazivanja i treba ga odmah zamijeniti.

Miješanje ulja i goriva

Pri vožnji na kratkim relacijama također može doći do miješanja ulja i goriva, pri čemu dolazi do promjena u ulju koje se mogu vidjeti i golim okom. Da biste saznali je li sve u redu možete pomirisati mjernu šipku, a ako ne osjetite miris goriva, sve je u redu.

Ako imate indikator, poželjno je pratiti temperaturu motora tijekom vožnje. Kondenzacija isparava iz motora koji dosegne radnu temperaturu, no u vozilima koja se voze na kratkim relacijama to se neće dogoditi i kod njih će se u koritu s vremenom nakupljati sve veća količina vode i goriva. Zbog toga ulje gubi svojstva i ne može ispunjavati svoju funkciju, što dovodi do oštećenja motora, pa čak i ozbiljnih problema, piše Srbija Danas, a prenosi Krstarica.

Rješenje je, naravno, jednostavno.

Sljedeći put kad pomislite otići do dućana ili kioska autom, bolje je otići pješice. Zdravije je za vas i vaš automobil. Također je preporučljivo redovito provjeravati ulje.

