Prije gašenja automobila obavezno napravite jednu stvar, popravak može biti skup

Pixabay

Isključujete li klimu u automobilu prije nego što ugasite motor? Ako ne, možda svojemu vozilu uzrokujete više štete nego što mislite.

Tijekom sparnih ljetnih mjeseci Dirección General de Tráfico (DGT) i Real Automóvil Club de España (RACE) toplo preporučuju korištenje klimatizacijskih uređaja u automobilima, izvještava OK Diario.

Opasni učinci topline tijekom vožnje

Naglašavaju da vožnja na temperaturama iznad 35 stupnjeva može dovesti do toga da vozači propuste do 20 posto prometnih znakova te preporučuju održavanje unutarnje temperature od 21 do 23 stupnja za dobrobit svih putnika.

“Pretjerana toplina uzima danak kod vozača: povećava umor i smanjuje reflekse, pa je potrebno više vremena za reakciju i čini se više pogrešaka. Prema nekim studijama, s visokim temperaturama rizik od nezgode raste i do 20 posto”, upozorava DGT.

Pazite na svoj automobil

Međutim, ključno je isključiti klimu prije zaustavljanja automobila. Kompresor klima-uređaja zahtijeva znatnu količinu energije, a ako ga ostavite uključenim, baterija se može pretjerano opteretiti, skraćujući joj životni vijek.

Osim toga, neisključivanje klimatizacijskih uređaja može dovesti do nakupljanja vlage u ventilacijskim kanalima. To može uzrokovati skupe kvarove, budući da se kondenzacija nastala tijekom rada kompresora može nakupiti u cijevima, što s vremenom dovodi do propadanja, piše Euroweekly News.

Najbolja praksa je isključiti klima-uređaj nekoliko minuta prije dolaska na odredište. To omogućuje pravilno obnavljanje baterije i nestanak vlage.

