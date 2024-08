VIDEO / Vozili smo Daciju koja je vikendica na kotačima, i prespavali u njoj

Podijeli :

Automobili u današnje vrijeme nisu samo vozila koja nas mogu odvesti od točke A do točke B. Postali su puno svestraniji nego primjerice prije 10 godina, a neki se u tren oka od običnog vozila pretvaraju u - vikendice!

Da, dobro ste pročitali. Od običnog automobila uz pomoć nešto opreme koja nije velika i glomazna, lako možete napraviti vaše mjesto iz snova u kojem ćete provesti odmor s obitelji. I takvi se automobili na veliku radost onih koji vole kampirati i boraviti u prirodi prodaju i u Hrvatskoj. Da budem preciznija – takve se Dacie prodaju i u Hrvatskoj.

Prije nekoliko godina, rumunjska marka automobila koja se nalazi pod patronatom Renaulta napravila je velike promjene. Osim vizualnog identiteta, Dacia je promijenila i jasno definirala smjer kojim planiraju ići u budućnosti. Temelj njihovog novog identiteta je održivost i veza s prirodom, a u tom su duhu nastali i posebni paketi opreme za kupce koji preferiraju takav način života.

Neke stvari su me brinule…

Prošle godine kada je Dacia u Pleternici predstavljala svoje novitete, prvi sam puta uživo vidjela Sleep Pack – paket opreme koji običnog Joggera pretvara u vikendicu. Iako nikada nisam kampirala, već tada sam znala da želim testirati taj automobil! Prije nekoliko tjedana, moja želja se konačno i ostvarila te sam iz prve ruke spoznala sve čari automobila koji je zapravo puno više od automobila.

Nabrijana i puna elana tjednima sam razmišljala kako će cijelo iskustvo izgledati. Brinule su me neke stvari. Za početak, kako uopće sklopiti šator koji dolazi uz Jogger, ako nikada nisi sklapao šator i boravio u istom? Druga stvar je bila kako se uopće upustiti u jednu takvu avanturu bez nekog predznanja? Što mi treba, a što ne treba? Nakon puno razmišljanja, odlučila sam ne razbijati glavu s takvim stvarima.

Pronašla sam plac koji je bio dovoljno blizu svega što mi treba u svakodnevnom životu, a koji je opet dobar da doživim pravo iskustvo kampiranja. Kada smo to riješili, naša je avantura mogla krenuti…

Najjeftiniji automobil sa sedam sjedala

Daciu Jogger već sam ranije imala prilike voziti. Riječ je o najjeftinijem automobilu na našem tržištu koji može doći sa sedam sjedala, a koji je predstavljen 2021. godine. No, Jogger koji smo sada imali na testu u puno se stvari razlikuje od onog prvog Joggera.

Za početak, dolazi s novim vizualnim identitetom, što svakom Dacijinom modelu daje puno ozbiljniji i robusniji izgled. Testni primjerak došao je u paketu opreme Extreme, a na što odmah izvana upućuju topografski detalji, ali i kombinacija boja karoserije – Oxide zelene i bakrene koja se nalazi na retrovizorima te u kabini. Njegov divlji duh naglašavaju i zaštitne plastike koje se nalaze oko kotača, blago podignuta karoserija te krovni nosači koji se mogu postaviti i poprečno za prijevoz duljih stvari.

Ali, toj cijeloj priči doprinosi i sam neuobičajen izgled karoserije. Jogger je, naime, tri u jedan – sprijeda izgleda kao običan gradski kompakt, straga kao SUV, dok s boka neodoljivo podsjeća na karavana, iako ja to nikako sama sebi nisam htjela priznati. Razumijem praktičnost karavana i znam zašto su dobri, ali jednostavno to nikako nije moj tip auta.

Dolazi s madracem

Sve što vam treba za kampiranje s Joggerom nalazi se u posebno dizajniranoj kutiji koja se nalazi u prtljažniku. Ona je 3 u 1 – podnica za krevet, stolić za piknik i kutija za pohranu stvari. Teži oko 50 kilograma, zapremnina joj iznosi 220 litara, a kada ju ne trebate, lako ćete je izvaditi iz prtljažnika te tako dobiti normalan prtljažnik kao u svakom drugom autu.

Kada smo već kod prtljažnika – ako je riječ o Joggeru sa sedam sjedala, zapremnina sa sva tri uzdignuta reda sjedala iznosi 213 litara, sa spuštenim trećim redom sjedala dobit ćete obujam od 712 litara, dok ćete sa sklopljenim i izvađenim sjedalima dobiti zapremninu od 1819 litara, koja je pogodna za prevoženje velikih stvari.

U Sleep Pack paketu dolazi i madrac dimenzija 190 x 130 koji se stavlja na kutiju koju ste prethodno rastegnuli. Kako biste u miru mogli odspavati, u paketu dolaze i sjenila za prozore koja se jednostavno namontiraju te vam pružaju privatnost tijekom vašeg odmora.

Madrac, odnosno krevet, sasvim je dostatan za ljude neke prosječne visine. No, što je s onima malo višima? Da bih istestirala mogu li i veliki ljudi stati na krevet, u pomoć mi je priskočio brat – visok 185 centimetara, taman je bio idealni kandidat za tu misiju. Da skratimo sad priču – madrac je bio dovoljan i za njega.

Živjela jednostavnost!

Mnogi Daciu poistovjećuju s plastikom u unutrašnjosti. No, odavno jer već ovaj brend napravio odmak od jeftinih i prostih materijala, zamijenivši ih održivim tkaninama i ostalim održivim materijalima. To se posebno vidi u Extreme paketu opreme. Sjedala su primjerice napravljena od kože (održive!), a tkaninom je (održivom!) presvučen i sam kokpit.

Vozači na raspolaganju imaju novi vozačev displej s divnim grafikama dimenzija 7 inča te glavni ekran koji je dimenzija 8 inča te strši iznad kokpita. Bežično se može povezati s vašim pametnim telefonima (u Daciji s time nikada nećete imati problema i na tome im svaka čast), a zgodan detalj je i držač za mobitel smješten kraj glavnog ekrana iza kojeg se nalazi USB utičnica za punjenje vaših pametnih telefona.

Dobra stvar je to što je klima izvučena iz glavnog ekrana te se jako lako i jednostavno namješta. Živjela jednostavnost!

Jogger ima i kameru koja će vam dobro pripomoći kod parkiranja u gradu ili pak manevriranja negdje u prirodi, ima prednje i stražnje senzore, a ono što ja posebno volim kod ovog automobila je takozvani “keyless entry”, odnosno ulazak u auto bez ključa. Čim se približite vozilu, ono se otključava. To je dobra vijest za nas žene, jer nije tajna da se u našim torbicama ključevi često “zagube”. Isto je i sa zaključavanjem – čim se udaljite, automobil se zaključava.

Kako sklopiti šator?

Sleep Pack paket odličan je za kraće boravke u prirodi. No, ako planirati kampirati neko duže vrijeme, od velike koristi bit će vam i posebno napravljen šator koji se može kupiti. Sa šatorom dobivate dodatni prostor za boravak, ali i za spavanje. Vratit ću se sada na početak priče – upravo mi je taj šator zadavao glavobolje i nisam bila sigurna hoćemo li ga znati sastaviti.

Nakon što smo pogledali nekoliko videa, uputili smo se u sastavljanje. Kod nas je to malo potrajalo, koji sat dok nismo pohvatali konce kako, gdje i zašto, no i za prvi puta, mogu reći da je sastavljanje trajalo jako kratko. Neće vam biti potrebno neko predznanje i vrlo ćete lako sve pohvatati u hodu. Ako se i potkrade koja greška – ispravit ćete je i na koncu nešto naučiti iz toga.

U velikom šatoru nalazi se i jedan manji šator koji je super za spavanje. Taj šator ima komarnik tako da vas u njemu neće napadati komarci i ostale leteće životinje. Osim za spavanje, on je pogodan i za dnevni boravak u njemu.

Šator se veže na prtljažnik te na kraju kada sve postavite, auto i šator postaju jedna cjelina koja je ugodna za boravak. U dvije sam stvari doduše pogriješila prilikom mog kampiranja – stavila sam šator na mjesto bez trunke hlada pa mi boravak na najvećem zvizdanu nije bio baš ugodan. Doduše, tu su mi pomogle stranice koje se otvaraju pa sam u nekom trenutku napravila propuh ne bi li se rashladila. I druga stvar – s obzirom na to da nemam iskustva u kampiranju, izjeli su me komarci. Vjerujem da postoji način kako ih se efikasno riješiti za vrijeme kampiranja, no taj način nije običan repelent kojim sam se na nadobudno našpricala u nadi da će me krvopije zaobići. Nisu me zaobišle. Izjeli su me kao i obično, no to realno nema veze sa samim autom te spominjem ovdje samo da vam se malo izjadam.

Hibridni pogon

Dacia Jogger dolazi kao benzinac, s tvornički ugrađenim plinom, ali i u hibridnoj verziji sa 140 konja i automatskim mjenjačem. Upravo tu verziju smo imali i na testu i moram vam priznati da mi je bilo pomalo i neobično voziti Daciu s automatskim mjenjačem. Navikla sam na njihove ručne mjenjače, no ovo je spas u gradu i baš puno olakšava vožnju.

Zahvaljujući jako dobroj hibridnoj tehnologiji, Dacia kaže da ovaj auto čak 80 % vožnje u gradu može odraditi u tišini na bateriju. Hibridna tehnologija pozitivno se reflektira i na samu potrošnju koja je u gradu u prosjeku bila oko 6 litara, dok je na otvorenoj cesti iznosila ispod 6 litara.

Iako je riječ o nešto dužem automobilu, dobro se snalazi i u gradu te je vrlo pregledan. Zavoje baš i ne voli jer nije takav tip automobila, a zbog nešto prostranije kabine, na autocesti je Jogger bio nešto glasniji. Opremljen je brojnim sigurnosnim opcijama i funkcijama, a ima i funkciju Extended Grip koja poboljšava prianjanje na nešto zahtjevnijim terenima.

Dacia Jogger starta od 19.400 eura, a naš testni primjerak u Extreme opremi koštat će vas nešto više – 30.700 eura. No, za taj ćete novac dobiti puno više od običnog auta – dobit ćete kuću na četiri kotača s kojom možete istražiti i uživati u svim divnim prirodnim ljepotama koje nas okružuju i koja će vas, baš kao što je i mene, nagnati da puno više vremena uz svoj Jogger provedete vani u prirodi. U ovom užurbanom svijetu, to je možda i sve što nam treba za odmor…

Specifikacije:

Dacia Jogger Extreme Hybrid 140

Paket opreme: Extreme

Dimenzije (dužina/širina/visina u cm): 4547/ 1784 / 1674

Motor: Benzin, 1.6 l, četiri cilindra, 1598 ccm + elektro motor

Pogon: Prednji kotači

Snaga: 140 KS

Okretni moment: 148 Nm

Ubrzanje 0-100: 10 sek

Maksimalna brzina: 167 km/h

Mjenjač: Automatski

Prosječna potrošnja na testu: 5,7 litra/100 km

CO2: 111 g/km

Cijena početnog modela: 19.400,00 eura

Cijena testnog modela: 30.700,00 eura.

