Peternel zaziva ukidanje Dana antifašističke borbe, Obersnel: Impotentna hrvatska desnica nema drugih inicijativa

Opet imamo rasprave o ustašama i partizanima. DOMINO i Hrvatski suverenisti najavili su inicijativu za brisanjem Dana antifašističke borbe iz kalendara državnih praznika. Reagirali su političari lijevog spektra, ali i udruge koje okupljaju antifašiste. I dok neki smatraju da partizani Hrvatima nisu donijeli ništa dobroga, drugi poručuju - odbacivanjem antifašizma, odbacujemo temeljne vrijednosti na kojima je zasnovana Hrvatska.

Živi svjedok fašizma: “Dotaklo ih nije”



Oleg Mandić bio je posljednji dječak za kojim su se zauvijek zatvorila vrata iznad kojih je stajao zloglasni natpis Arbeit Macht Frei.

S 92 godine živi je svjedok tog vremena.

“14. svibnja 43. godine tu na Volosko su došli Nijemci i odnijeli mamu, mene i babu, babušku”, rekao je.

O njegovom su životu napisane knjige, snimljeni dokumentarni filmovi, a strahote koje je preživio zauvijek su mu se urezale u pamćenje, no na njima je danas zahvalan.

“Da nije na početku Auschwitza bilo ne bi imao s čime uspoređivati pa bi život bio s*anje kao što je mnogima danas”, duhovito primjećuje Mandić.

U vremenima kada mnogi zaboravljaju ili relativiziraju strahote koje su se četrdesetih godina prošlog stoljeća događale na europskom tlu, Mandić je jedan od posljednih koji mogu o tome mogu pripovjedati u prvom licu.

“Ti, ti nisu bili u ono doba rođeni. Dotaklo ih nije”, smatra referirirajući se na prijedlog stranke DOMiNO i Hrvatskih suverenista o ukidanju Dana antifašističke borbe. Da je to napad na temeljne vrijednosti na kojima počivaju Hrvatska i Europa, ocijenili su političari s lijevog spektra. No, Igoru Peternelu, smeta, kako kaže, veličanje jugoslavenske ideje.

Impotentna hrvatska desnica

“Slavljenje partizanskog pokreta koji je ovom narodu donio samo zlo, dakle, oduzeo nacionalnu državu, oduzeo uopće pravo na nacionalnu državu, ne mogu vjerovati da danas samozvani borci za ljudska prava imaju potrebu veličati takav sustav”; rekao je Peternel.

Najave o eventualnom ukidanju prazinka, antifašističke su udruge dočekale na nož. Smatraju kako je riječ o besmislenim incijativama koje neće proći.

“Impotentna hrvatska desnica nema drugih inicijativa… U svim europskim zemljama se antifašizam slavi kao nešto što je bila pobjeda nad najvećim zlom u povijesti čovječanstva. Nikako ne možemo izjednačavat komunizam i antifašizam”, rekao je bivši riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Antifašistička tradicija na kojoj počiva i hrvatski Ustav nije nešto čega se treba sramiti, smatra predsjednik primorsko-goranskog saveza antifašista, pokazujući nam mjesto na kojem bi, da su okolnosti bile drukčije, vrlo vjerojatno danas bila granica Italije i Hrvatske.

“Nema kuće, nema familije koja nema tragova te nesretne prošlosti, fašističke prošlosti, nacističke prošlosti. Da nije bilo antifašizma mi ne bismo danas bili ovdje, o čemu bismo govorili”, rekao je Dinko Tamarut iz Saveza antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije.

U Rijeci na svakom koraku spomenici palima za slobodu. Što o eventualnom ukidanju praznika kažu njeni građani?

Nekima je svejedno, drugi smatraju – to dovodi do revizionizma

“Mislim da to ne bi trebalo uraditi, ipak treba poštovati svoju povijest bez obzira na sve moguće političke promjene”, smatra jedan dok drugi dodaje: “Svejedno mi je. Mislim da je to do države i da bi se trebalo pitati građane i na temelju demokratske većine odlučiti. Ne bi trebalo vezivati ideologiju uz antifašizam s obzirom da su i zapadne sile bile dio tog antifašističkog saveza koji nisu bili komunisti.”

Institucionalno distanciranje od antifašističkog naslijeđa bi imalo ozbiljne posljedice u širem društvenom kontekstu, otvarajući prostor novom valu povijesnog revizionizma i relativizaciji fašističkih zločina, ističe povjesničar Milan Radošević.

“To distanciranje od antifašizma bi značilo istovremeno i distanciranje od vlastitih temelja naše državnosti, a rekao bih čak i potkopavanje na nekin način političkog identiteta, a na neki način i legaliteta suvremene Hrvatske u današnjim granicama”, pojašnjava.

Unatoč svemu, čini se da će pitanje ustaša i partizana još neko vrijeme biti prisutno u dnevnopolitičkom životu Hrvata.

