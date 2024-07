VIDEO / Vozili smo gradski automobil koji nas je iznenadio na duljem putovanju

Podijeli :

Kada je ove godine na domaćem tržištu predstavljen novi Peugeot 208, odmah mu je dodijeljena etiketa „malog gradskog automobila“. Što nije krivo, jer to i jest njegova kategorija, no krivo je misliti da taj mali gradski automobil može čovjeka poslužiti samo u gradu.

Nasljednik legendarne 205-ice i 206-ice, te malo manje legendarne 207-ice, službeno je predstavljen 2012. godine. Model koji smo imali na testu redizajn je vrlo uspješne druge generacije koja je predstavljena 2019. godine i do sada prodana u više od milijun komada.

Ovaj gradski mališan doživio je dizajnerske promjene zbog kojih se svi za njim okreću. Prvi od noviteta koji se odmah primijeti je nova boja, agueda žuta, a zbog koje auto jako plijeni pažnju na cesti. U GT opremi dolazi s crnim detaljima – crnim oblogama, crnim krovom i crnim spojlerom, a ti detalji dodatno naglašavaju njegov atraktivni izgled.

Svjetlosne pandže

Tu je i nova maska koja se meni osobno zbog kombinacije isprepletenih crnih i žutih detalja baš jako sviđa te novi svjetlosni potpis sprijeda gdje su najupečatljivije tri svjetlosne „pandže“, ali i straga gdje također na svjetlima imamo taj detalj triju pandži, a što dakako ima veze s Peugeotovim logom u čijem je fokusu lav.

Unutrašnjost novog Peugeota 208 istaknuta je oštrim linijama kokpita, kao i interesantnim detaljima – šavovima u žutoj boji i imitacijom karbona koja se nalazi na armaturnoj ploči.

Ispred vozača smješten je već sada dobro poznati Peugeotov i-Cockpit kojeg čini 10-inčni ekran s 3D grafikama. Istih je dimenzija i glavni ekran koji se može personalizirati te je poveziv s vašim pametnim telefonima. S obzirom da se većina toga namješta na glavnom ekranu, ispod njega smješteni su i prečaci preko kojih dolazite do pojedinih opcija.

Dulje putovanje

U GT verziji, koja je nama bila na testu, sjedala su sportska te su presvučena alkantarom. Njihova odlika je što dobro drže u zavojima, nisu pretvrda i ne umaraju na dužim putovanjima u što sam se i sama uvjerila. Naime, s ovim automobilom išla sam do Šibenika. Znate onaj osjećaj kad izađete iz automobila pa jedva stojite? S ovim autom nećete imati takvih problema.

Inače sam tip vozača koji svaka dva sata mora stati, odmoriti i protegnuti noge, no kada malo (pre)kasno kreneš na put, onda vrijeme nije na tvojoj strani. Tog je dana ispalo da smo od Zagreba do Šibenika vozili u komadu bez stajanja, što bi inače bilo bolno za moja leđa. No, kada sam izašla iz auta, potpuni šok – niti traga bolovima i ukočenosti.

Kada smo već kod putovanja, iako je riječ o manjem automobilu, zapremnina njegovog prtljažnika iznosi 352 litre, što je nešto iznad prosjeka klase. Dostatno za kofere, vrećice i ostale stvari koje prevozite. Trebate li nešto više prostora, sa spuštenim sjedalima zapremnina se povećava na 1163 litre.

Pomaže mala baterija

Novi Peugeot 208 dolazi kao benzinac, hibrid i u električnoj verziji, a hibridna verzija novitet je koji je došao s ovim redizajnom. Naš testni primjerak bio je mild hibrid s 1,2 benzinskim motorom s tri cilindra i manjom baterijom koja mu omogućava da kreće i održava brzinu na struju. Auto je imao ukupno 100 KS. Rekli bismo – za grad idealno.

No, ugodno iznenađenje bilo je da mu je tih 100 konja bilo dovoljno i da bude ugodan i na autocesti. Bez problema je pretjecao i ubrzavao i puno jače automobile od sebe, a jedina, nazovimo je „mana“ u vožnji autocestom je ta što je zbog svoja tri cilindra, Peugeot 208 nešto bučniji.

Što se potrošnje tiče, ona u gradu pada ispod 5 litara, dok je na bržim dionicama, odnosno autocesti, novi 208 trošio oko 6 litara.

Auto ima dosta sigurnosne opreme – koči sam, ima adaptivni tempomat, čita znakove, upozorava na mrtvi kut, a ima i odličnu kameru koja će vam sjajno poslužiti u gradu, kada primjerice trebate parkirati.

Nije tajna da su ovakvi automobili moja velika radost u gradu i kada ih god imam na testu, obavljam sve ono što mi se ne da obavljati s većim automobilima. Razlog tome je razumljiv – njihova spretnost i okretnost – a upravo je takav bio i 208. Svuda se taj auto mogao zavući i putovanje gradom s njim je bilo pravi užitak unatoč gužvama i gušćem prometu.

Dobra vijest je bila i ta da nije imao dosadni start-stop, pa nije bilo potrebe za stalnim gašenjem te funkcije.

Pristojno je vozio i otvorenom cestom, iako smo, moram priznati, najmanje vremena na testu proveli na takvim stazama. Novi Peugeot 208 starta od 18.212 eura, a cijena testnog modela u markantnoj GT opremi iznosi 30.378 eura.

Za tu cijenu, dobit ćete odličan gradski automobil koji je sada dodatno ušminkan, a koji, kako se pokazalo, može puno više i puno dalje od grada….

Specifikacije:

Peugeot 208 Hybrid 100 e-DCS6 GT

Paket opreme: GT

Dimenzije (dužina/širina/visina u cm): 4.055 / 1.745 / 1.430

Motor: Benzin, 1.2 l, tri cilindra, 1.199 ccm + elektro motor (baterija 48V)

Pogon: Prednji kotači

Snaga: 100 KS

Okretni moment: 205 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,8 sec

Maksimalna brzina: 193 km/h

Mjenjač: Automatski, 6-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 6,1 litra/100 km

CO2: 105 g/km

Cijena početnog modela: 18.212,00 eura

Cijena testnog modela: 30.378,00 eura.

