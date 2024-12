Trebaju li vozači s većim autima plaćati skuplji parking?

Podijeli :

REUTERS/Manuel Orbegozo

Cardiff je postao posljednji grad koji je razmatrao to pitanje. Kao dio javne rasprave, traže se mišljenja o tome trebaju li stanovnici s većim vozilima plaćati više za parking.

“Raspravljamo se po principu je li ispravno, ako vozite veće vozilo ili vozilo koje više zagađuje okoliš, platiti malo više”, rekao je čelnik vijeća Huw Thomas za BBC.

“To su vozila koja zauzimaju više prostora, više oštećuju naše ceste, a ako udare pješaka vjerojatno će uzrokovati teže ozljede”, dodao je.

Druga mjesta, uključujući Bristol, Oxford i Haringey u sjevernom Londonu, također razmatraju mogućnost većeg naplaćivanja većih vozila.

Što kažu građani?

BBC se uputio u Haringey da vide što o tom pitanju misle lokalni stanovnici. “Mislim da je to gomila s*anja”, kaže Nev, dodajući da je postao umoran od politike smanjenja prometa i zaštite okoliša u općini.

“Već plaćamo više ako imate veliki auto. Plaćate više poreza, plaćate više za benzin da ga natočite. To je vaša stvar”, dodao je Nev.

Gary Oliva kaže: “Ako si možete priuštiti veliki automobil, onda si možete priuštiti da ga platite. Javni prijevoz u Londonu je jako, jako dobar. Ako želite stići od A do B uđite u autobus, uđite u vlak, uđite u podzemnu.”

Međutim, Selin Akdenez, koja je samohrana majka i vozi SUV, kaže da je parkiranje u Londonu već skupo i da je mogućnost plaćanja više za parkiranje nešto što si ne bi mogla priuštiti.

“Ne slažem se jer imam dijete pa moram imati veći auto. Moja majka je jako stara. Ako treba pregled kod liječnika ili zubara, moram je odvesti”, kaže ona.

Prošlogodišnja anketa YouGov-a pokazala je da 39% odraslih smatra da bi trebale biti veće naknade za parkiranje za veće i teže automobile, dok 53% smatra da bi svi automobili trebali imati iste naknade za parkiranje.

Podjela je bila mnogo bliža u Londonu nego u bilo kojoj drugoj regiji, gdje 45% njih misli da bi vlasnici većih automobila trebali plaćati veće naknade, a 44% misli da ne bi trebali.

Koji su to veći automobili?

U Haringeyju, gdje cijena dozvole već varira ovisno o emisiji automobila, vijeće je predložilo dodavanje 5% dodatka za vozila duljine 4-4,49 m i 10% dodatka za velika vozila duža od 4,5 m.

Da to stavimo u kontekst, Kia Picanto bi se smatrao malim automobilom, Volkswagen Golf ili BMW serije 1 srednjim, a Land Rover Discovery velikim.

U Bruxellesu postoji sustav koji se temelji na dužini vozila u određenim dijelovima grada. Boravišna dozvola košta 25 € godišnje, ali ako je vaše vozilo duže od 4,9 m, plaćate dodatnu naknadu od 120 € godišnje.

U Cardiffu je težina čimbenik koji se gleda. Pitanje je trebaju li vozila preko 2,4 tone platiti više, no cijena još nije predložena. Težina prihoda odnosi se na najveću težinu vozila, uključujući putnike, gorivo i prtljagu.

Težina automobila je i model koji se koristi u nekim francuskim gradovima. Ranije ove godine Parižani su izglasali utrostručenje cijena parkiranja za automobile težine 1,6 tona ili više na 18 eura po satu u središtu grada, iako se to ne odnosi na stanovnike.

Oliver Lord je iz grupe za kampanju Clean Cities koja je radila na kampanji u Parizu tvrdeći da su SUV vozila opasna i štetna za okoliš. Kaže da je “neizbježno” da će se u Ujedinjenom Kraljevstvu naplaćivati ​​parking na temelju veličine, ukazujući na činjenicu da su 60% prodanih automobila u Ujedinjenom Kraljevstvu prošle godine bili SUV-ovi.

“Ovi veći automobili ne samo da troše više goriva, već zauzimaju više prostora. Čak i veliki električni automobili imaju problema jer zauzimaju više prostora i opasniji su od manjih električnih automobila. Ako ne samo da imate više automobila, već su i automobili veći, kako ćete prilagoditi svoj grad klimatskim promjenama?”, kaže Lord.

Nisu bogataši?

Erin Baker, urednica AutoTradera, protivi se općoj politici koja se temelji na veličini jer kaže da nije uvijek slučaj da veći automobili imaju bogatije vlasnike.

“Ako pogledate radnike ili ljude koji žive izvan grada – to nisu obitelji s dva automobila, to su kućanstva s jednim automobilom jer to je ono što obiteljski budžet dopušta. Dakle, bit će velik – karavan ili SUV”, tvrdi Baker.

Sve dodatne naknade nametnute vozačima smatrale bi se nepravednima, kaže ona. “Potrošači misle: nemojte me kažnjavati kada automobilska industrija proizvodi veće automobile”, dodaje.

