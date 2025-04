Radić o Penavi: Netko tko u Vukovaru ima 11 nekretnina, vilu na Visu, govori za nekog s dva stana da je tajkun!?

Podijeli :

N1

Mario Radić, predsjednik stranke DOMINO, bio je gost N1 Studija uživo kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je razgovarao o lokalnim izborima i ostalim aktualnostima.

Rok za predaju potpisa kako bi izašli na lokalne izbore kandidati imaju do sutra u ponoć. Mario Radić rekao je da stranka DOMINO izlazi na izbore u cijeloj Hrvatskoj osim u Istarskoj županiji: “Napravit ćemo dobar rezultat.”

Komentirao je rejting stranke prema anketama: “Radimo svoje ankete i točno znamo po kojim mjestima kako stojimo. Vrlo brzo će biti rezultati, 18.5. pa ćemo vidjeti tko kako stoji. Imat ćemo tri puta bolji rezultat od Domovinskog pokreta na ovim izborima. Ova riječ će ostati javno zabilježena pa neka me se pita poslije.

Domovinski pokret napustilo sto članova: Vinkovci nisu vaša prćija

Osvrnuo se na izlazak članova iz Domovinskog pokreta u Vinkovcima: “Pretpostavljam o čemu se radi, moja bivša stranka izlazi samostalno koliko ja znam, Vukovar i Ilok, Otok, Šestanovac… Negdje im je HDZ dao, negdje im nije dao i na to su se sveli. Ako hoćete imati stranku ne možete izaći tako da u županiji imate jedno mjesto za nekoga, a ostali mogu biti na tribinama i jesti kokice.”

“Srpske Novosti nisu glasilo srpske manjine”

“Zakon o grobljima je bila naša tema, pohvalit ću to, ali trebalo je jasno napraviti pravilnik da nema mogućnosti da bude siva zona. Što se tiče financiranja srpskih Novosti, ili se financiraju ili se ne financiraju. Glasilo srpske manjine u Hrvatskoj se mora financirati, ali srpske Novosti nisu glasilo srpske manjine nego su proširena redakcija Feral Tribunea, onda smo mogli ostaviti i Feral Tribune da može dalje izdavati. Ne treba brkati kruške i jabuke. Ti ljudi imaju pravo iznositi svoje stavove i braniti, ali ne državnim novce, samo to. Ja bih to ukinuo, ili bi se promijenila redakcija ili potpuno ukidanje, moraju se baviti manjinskim srpskim pitanjima. Ovo što provode neki novinari to nisu manjinska srpska pitanja. Takva politika šteti i Srbima u Hrvatskoj, siguran sam da većina Srba u Hrvatskoj nije za woke agendu, LGBT…”, kazao je Radić.

“Tko je tu kome kamen oko vrata”

Odgovorio je na pitanje hoće li Ivan Penava nakon lokalnih izbora u Vladu: “To je bilo ispregovarano da on ide u Vladu, bez portfelja, ima fotelju, ali bez portfelja. Pitanje je što će biti nakon lokalnih izbora, kakvi će biti rezultati i tko je tu kome kamen oko vrata koji ga vuče prema dnu.”

Pavliček podnio kaznenu prijavu protiv Penave

Marijan Pavliček je kazneno prijavio Ivana Penavu što je komentirao i Radić: “Mislim da je Pavliček to napravio da prekine kolo straha u Vukovaru. Ljudi su mi rekli u Vukovaru da će morati glasati za HDZ i DP inače neće dobiti mirovine, dotle to ide.”

“Smiješna mi je izjava Penave da je Pavliček tajkun, bolje mu je da se pokrije po ušima, samo ću to reći. Gradi se obilaznica u Vukovaru, to je njegova zemlja preko koje se radi, tamo gdje je trebao proći Janaf on je kupio zemlju, na Vučedolu je kupio poljoprivredno zemljište i prenamijenio u građevinsko i ima mogućnost gradnje 15 vila, kuća u Sajmištu… Netko tko samo u Vukovaru ima 11 nekretnina, vilu na Visu, da govori to za nekog tko ima dva stana je smiješno ” dodao je.

Radić je istaknuo da je stranka radila istraživanja i da u Vukovaru očekuju pobjedu u prvom krugu: “Kada se pobijedi onda se gleda kako će se to podržati. Ima puno stranaka i bit će raznih kombinacija.”

Rekao je da ne postoji šansa za koaliranjem s lijevim opcijama.

“Pokušat ćemo sa svim strankama s kojima smo sada u lokalnim izborima, napraviti savez za parlamentarne izbore.”

“Jonjić je jedini desni kandidat u Zagrebu”

“Tomislav Jonjić je jedini desni kandidat u Zagrebu i to odgovorno tvrdim. Nađite mi još jednog desnog kandidata, Herman je centar, Selak Raspudić je centar prema lijevo, Tomašević je lijevo, Bernardić je centar prema lijevo”, rekao je Radić.

Tomislav Jonjiić: BiH je u istoj krizi još od Daytonskog sporazuma – koji se stalno krši

Radić se osvrnuo i na odnos Vlade prema gradovima: “Tomašević i Plenković su prije dva mjeseca potpisali ugovor o gradnji stadiona pa se vidjelo da se otišlo predaleko u podršci Tomaševiću i nije se dao GUP. Da vidim jake benefite za gradove u kojima je HDZ na vlasti u odnosu na one ostale, ne vidim.”

Predsjednik stanke DOMINO komentirao je i odnos Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića: “Čestitam im obojici, to je nužno, moraju početi razgovarati. Ne budemo li neke stvari nacionalno zaokružili, Hrvatska može imati velikih problema.”

Otkrio je hoće li podržati vojni rok: “Podržat ćemo taj zakon apsolutno, to je čuvanje naše djece, daj Bože da se nikada ništa ne dogodi, ali moramo biti spremni na to.”

