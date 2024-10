Ukrao Ferrari vrijedan više od pola milijuna dolara, ali nije primjetio što se nalazi na suvozačevom sjedalu

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Iako Ferrari 812 GTS ne može proći neprimijećeno na cestama, policija je lopova uhitila tek uz pomoć tehnologije.

Može se pretpostaviti da će osobe koje su spremne dati malo bogatstvo za Ferrari uložiti i dobar novac za njegovu zaštitu i sigurnost, odnosno tehnologiju protiv krađe. No, to ipak nije bio slučaj s jednim muškarcem iz Waterburyja (grad u američkoj saveznoj državi Connecticut) kojem je skupocjeni Ferrari 812 GTS vrijedan čak 575 tisuća dolara – ukraden. U policijskom izvještaju nije navedeno kako je automobil ukraden, no zato se spominje kako je pronađen.

U hvatanju lopova nije pomogla neka sofisticirana tehnologija niti policijska dojava, već – Appleove slušalice. Naime, vlasnik automobila na suvozačkom je sjedištu ostavio slušalice AirPods, a zahvaljujući Appleovoj aplikaciji Find My za pronalazak izgubljenih uređaja pomoću Maca ili iPhonea, vlasnik Ferrarija uspio je locirati slušalice, a time i svoj automobil. Te je podatke odmah proslijedio policiji, koja je ubrzo uspjela pronaći automobil i lopova.

Kada ga je policija zaustavila na benzinskoj postaji, on se Ferrarijem zaletio u njihov automobil (šteta je ipak mala), nakon čega je pobjegao i ostavio u automobilu svoj telefon. Nije poznato je li on pronašao slušalice na prednjem sjedištu vozila, no čak i da je, sigurno nije mogao niti pomisliti da bi ga upravo one mogle odati, odnosno da bi pomoću njih policija mogla pronaći automobil.

Policija se uspjela dokopati podataka iz telefona lopova te je saznali da je riječ o 22-godišnjaku koji je već poznat po krađama automobila. Zanimljivo, uhićen je desetak dana poslije, i to nakon što je policija pronašla još jedan automobil koji je ranije ukraden u New Yorku te je taj mladić, kao i njegov 19-godišnji suradnik u zločinu, završio u zatvoru, prenosi Zimo.

Američka policija je već ranije savjetovala vozačima korištenje uređaja poput AirTaga, Appleova uređaja koji omogućuje praćenje lokacije. Dobro ga je staviti npr. na ključeve, u novčanik, putnu torbu, automobile i slično kako bi ih u slučaju gubitka lakše mogli pronaći. Za praćenje lokacije nije potrebna internetska veza, već se povezuje s Appleovim uređajima u blizini kako bi slao signal o svojoj lokaciji.

