EK mijenja neka pravila kako bi pomogla automobilskoj industriji

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u ponedjeljak da će tijekom ovoga mjeseca predložiti ciljanu izmjenu uredbe o standardima emisije ugljičnog dioksida za osobna i laka gospodarska vozila, kako bi se izbjeglo da proizvođači plaćaju visoke kazne u slučaju nepoštivanja.

Prema uredbi donesenoj u ožujku 2023. o postrožavanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila, od početka ove godine do 2029. svi proizvođači moraju smanjiti prosječne emisije za 15 posto u odnosu na 2021., zatim za 55 posto za nove automobile i 50 posto za nove kombije za razdoblje 2030. – 2034. i za 100 od 1. siječnja 2035. nadalje.

Mnogi proizvođači ove godine neće uspjeti ispuniti te ciljeve zbog čega im prijete goleme kazne koje bi mogle dosegnuti i do 15 milijardi eura.

Komisija će stoga predložiti nešto fleksibilnija pravila kako bi proizvođači dobili više vremena za ispunjavanje tih ciljeva.

Nova izmjena sastojat će se u tome što će se u obzir uzimati emisije ugljičnog dioksida tijekom tri godine, od 2025. do 2027., umjesto samo jedne godine. To će onim proizvođačima koji kasne s usklađivanjem dati više vremena, a istodobno će nagraditi one koji su to već učinili.

“Umjesto godišnje usklađenosti, tvrtke će dobiti tri godine. Ciljevi ostaju isti, svi moraju ispuniti ciljeve. To znači više prostora za disanje za industriju i više jasnoće, a bez mijenjanja dogovorenih ciljeva”, rekla je von der Leyen nakon sastanka s predstavnicima automobilske industrije iz BMW-a, Renaulta, Stellantisa (Peugeot, Citroën) i Volkswagena.

Komisija će u srijedu objaviti akcijski plan za automobilsku industriju kako bi tom ključnom sektoru pomogla da se što brže elektrificira i uspješno nosi s kineskom konkurencijom.

