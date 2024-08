VIDEO / Struja ili benzin? Testirali smo dva ista modela s različitim motorima, a odabir ovisi o jednome

Podijeli :

Benzin ili struja? Za neke jednostavan odgovor, a za druge velika dilema. Koji motor odabrati? Sve ovisi naravno o vama i vašim potrebama u prometu.

Nedavno su pred nas stavili zanimljiv zadatak – usporediti dva na prvi pogled ista, ali opet potpuno različita modela. Riječ je o automobilima Citroen C4 X i Citroen e-C4 X, benzinskoj i električnoj varijanti popularnog Citroenovog modela.

Citroen C4 svoj je život započeo kao kompakt. Kroz godine, narastao je u visinu, a potom i u duljinu te je dobio novi, zanimljivi izgled. Osim na benzin i struju, dolazi i u dizelskoj varijanti, a zanimljivo je da je na nekim europskim tržištima od ta tri modela u ponudi samo model na struju.

Cross dizajn

Citroen kaže da je ovaj automobil poželjan i elegantan te da ga krasi “cross dizajn”. S obzirom na to da se model produljio te je poprimio liniju limuzine, ta je silueta najvidljivija s bočne strane, gdje se također primijeti i njegova povišenost.

Naši testni benzinski model stigao nam je u bijeloj, a električni u sivoj boji. Oba automobila imaju zaštitnu plastiku koja štiti od karoserije, a jedina stvar po kojoj ćete raspoznati ove aute su plavi detalji na električnoj verziji koji simboliziraju struju.

Svjetlosni potpis ovog modela jako je zanimljiv. Sprijeda su svjetla postavljena u tri razine, dok je strana na svjetlima vidljiv detalj ševrona.

Fotelje sa masažom

Za unutrašnjost ovog modela, Citroen kaže da je “stress free”, a najviše ćete se opustiti u autu u trenutku kada se zavalite u njegova udobna sjedala. Citroen je poznat po svojoj udobnosti, a ja bih se čak usudila ići toliko daleko i kazati da je to možda i najudobnija marka na tržištu.

Kada sjednete za volan ovog auta, ta sjedala kao da u sekundi brišu sav umor i stres koji ste možda doživjeli tog dana. Koliko god da vam je u tom trenutku teško, kada sjednete, postat će vam lakše. Taj osjećaj je toliko dobar, da ga i dan danas pamtim.

Inače, sjedala se zovu Advance Comfort, a o njima se toliko priča zahvaljujući 15 milimetara dodatne pjene zbog kojih ćete se osjećati kao da ste zavaljeni u nekoj fotelji. Odlična je stvar i to što ne umaraju na dužim putovanjima, a imaju i opciju masaže.

U vožnji će vam na raspolaganju biti head-up displej, vozačev displej i glavni ekran koji je dimenzija 10 inča te se može povezati s vašim pametnim telefonima.

Navigacija će vam kod benzinca pokazivati gdje se nalaze benzinske postaje, kod električnog gdje se nalaze punionice, ali i neke druge lokacije kao što su restorani, kafići, poštanski uredi i slično.

U unutrašnjosti oba modela nalazi se 39 litara dodatne zapremnine po pretincima, a zapremnina prtljažnika iznosi 510 litara.

Koliko troše?

Testni benzinac pokretao je 1.2 benzinski motor s 3 cilindra ukupne snage 130 KS, dok je električna verzija stigla s baterijom kapaciteta 50 kWh i ukupno 136 KS.

Zahvaljujući sustavu hidrauličnih jastuka, kako ga naziva Citroen, auto je jako udoban i na cesti te bez poteškoća prolazi preko rupa i ležećih policajaca. Oba modela su tiha, a kabina kao da vas izolira od buke vanjskog svijeta. Zavoji baš i nisu njegov teren, no to je povišene automobile normalno i očekivano.

Iako su oba modela udobna, meni se na cesti čak više svidio električni. Zbog struje, on je pokretniji i bilo mi ga je puno ljepše voziti. Ono što me posebno oduševilo kod električne verzije je njegova potrošnja. U gradu, ona je u prosjeku bila oko 14.5 kWh, nekada i manja, a na autocesti pri brzini od 120 km/h (op.a. dionica Varaždin-Zagreb i auto je cijelo vrijeme bio na tempomatu) iznosila je prosječno 15,8 kWh. Citroen kaže da je službena autonomija, odnosno doseg 360 kilometara, no u realnim okolnostima u ljetnim mjesecima to je negdje između 300 i 350 kilometara.

Što se pak potrošnje benzinske verzije tiče, ona se na testu kretala između 6 i 6,5 litara, dok je na jednoj dužoj relaciji koju sam odvozila iznosila 5,9 litara.

Oba modela stigla su nam u MAX paketu opreme, a osim u motorima, najviše se razlikuju i u cijeni. Benzinska verzija u ovom paketu opreme koštat će vas 31.984 eura, dok ćete za električnu morati izdvojiti 43.500 eura.

Koji odabrati?

Na kraju testa, postavlja se pitanje – koji je bolji i koji odabrati? Odgovor na to pitanje nažalost vam ne mogu dati, jer odgovor leži u vama i vašim potrebama. Ako puno vremena provodite u gradu ili na nekim kraćim relacijama koje su vremenski odaljene oko sat vremena, električna verzija bit će vam pun pogodak. Ako pak puno vozite duže relacije, možda je za vas ipak benzinska verzija.

U svakom slučaju, i C4X i e-C4X je auto za sve one koji žele malo povišenije modele, a ne žele se odreći udobnosti koju pruža limuzina….

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.