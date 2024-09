Talijanska kuharica otkrila četiri najčešće greške koje mnogi rade kada kuhaju tjesteninu

Podijeli :

Tjestenina je jedna od omiljenijih namirnica diljem svijeta, no mnogi pri pripremi rade greške. Talijanska kuharica upozorila je na najčešće.

Vrhnje u carbonari

Talijanska kuharica Angela Hartnett vlasnica je restorana koji je nagrađen Michelinovom zvjezdicom, te je otkrila neke od najuobičajenijih grešaka koje ljudi čine tijekom pripreme hrane kod kuće.

Gostujući na podcastu The Dish s popularnim glumcem Stanley Tuccijem, voditelj Nick Grimshaw upitao je Harnett što ju posebno smeta kada ljudi pripremaju tjesteninu kod kuće, prenosi Express.

“Vrhnje u carbonari jedna je od stvari koja me posebno smeta. Tradicionalna talijanska carbonara priprema se od jaja i sira. Sastojci se dodaju vrućoj tjestenini i pomiješaju kako bi se dobio umak”, pojasnila je.

Tip tjestenine i parmezana

Druga stvar koju Harnett navodi kao grešku jest korištenje špageta s umakom bolonjez, pojašnjavajući kako se tagliatelle puno češće koriste na sjeveru Italije.

U nastavku je istaknula i kako je smeta korištenje prethodno ribanog parmezana i prethodno kuhane tjestenine.

“Sjećam se koliko me zasmetalo kad sam bila na fakultetu pa je netko je koristio prethodno nariban parmezan. To me zasmetalo kao i korištenje prethodno kuhane tjestenine koja se naknadno osvježi u hladnoj vodi.”

