Ekonomisti: “Trumpove carine najviše će pogoditi Amerikance. I Hrvatska će osjetiti posljedice”

U srijedu će američki predsjednik Donald Trump predstaviti naveliko najavljivan plan uvođenja carina koji je bombastično nazvao "Danom oslobođenja".

Prema tim najavama, SAD neće uvesti carine za desetak zemalja, uključujući i Europsku uniju, kako je ranije bilo najavljivano, nego će ih recipročno uvesti svim zemljama. Prethodno je SAD već uveo carine na uvoz aluminija, čelika i automobila te za 10 posto povećao carinske stope na uvoz robe iz Kine.

Trump uvodi carine za sve zemlje: “Bit će to Dan oslobođenja”

Procjenjuje se da bi takvim oblikom zaštite SAD-a od globalne konkurencije Donald Trump mogao izazvati snažnu eskalaciju trgovinskog rata sa svijetom.

Kakve bi mogle biti posljedice te odluke, pitali smo dvojicu profesora ekonomije – Ljubu Jurčića sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta i Luku Brkića s Međunarodnog sveučilišta Libertas u Zagrebu.

“Trump raskida s politikom WTO-a

Jurčić smatra da bi uvođenje carina, onako kako ih najavljuje Trump, donijelo usporavanje gospodarskog rasta i inflaciju od 1 do 3 posto u svijetu jer je SAD bio mali izvoznik.

Trump: Nije me briga ako automobili poskupe

“Promatramo li Trumpovu politiku, to nije iznenađenje jer on želi prekinuti ili raščistiti sustav koji je uspostavljen 1945. i koji se razvijao do 2010. godine. Amerika je kroz Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) poticala liberalizaciju koja joj je odgovarala sve dok se nije razvila Kina. Puno je uložila u svjetsku liberalnu i ideološku infrastrukturu i uz američki dolar kao svjetsku valutu, imala je od toga velike koristi, tako da joj carine nisu bile problem. Sada kada je Kina narasla i kada takav sustav odgovara njoj, SAD prekida s time. Neće više financirati svijet niskim carinama uvoza u Ameriku, neće više financirati USAID koji pomaže tamo nekog drugog, a njoj ne donosi korist”, tumači Jurčić.

“Dosad su svi imali koristi od američkog tržišta”

Uvođenjem recipročnih carina svima, dodaje, SAD raskida s tom politikom WTO-a i okreće se isključivo američkim interesima.

“U kratkom roku, SAD neće imati koristi od toga, ali srednjoročno i dugoročno hoće. I sam Trump je rekao da će ispočetka biti bolno. Velikim zemljama carine mogu biti od koristi i uglavnom jesu. Gubitak američkog tržišta svakome je ogromna šteta. Nije točna liberalna tvrdnja da nitko nema koristi od carine. Velika zemlja poput SAD-a može imati velike koristi ako ovi ostali ne nađu drugo tržište umjesto američkog koje je najveće na svijetu. Dosad su svi imali koristi od američkog tržišta, a SAD je davao preferencijalne aranžmane onima koji su ga politički podržavali. To je puno složenija priča od samih carina”, nego same carine.

“To što rade je diletantizam na najjače”

Na pitanje trebali se bojati mogućih posljedica Trumpovog “Dana oslobođenja” prof. Brkić odgovara potvrdno.

Američki državni tajnik o carinama: Ovo što sada imamo ne može se nastaviti

“To što tamo rade ti vrlo opasni diletanti s izrazito niskom razinom kompetentnosti, diletantizam je na najjače. I sve nas može skupo koštati ako se svijet ne osvijesti. Pitanje je kakva će biti odmazda na te carine. Hoće li ići na način “ti meni 100 posto, a ja ću tebi 200 posto” što je potpuno ludilo i u tim uvjetima trgovinski rat je posve izvjestan. No postoji puno drugih, kvalitetnijih i učinkovitijih metoda od carine na carinu. Na ludost ne bi trebalo odgovarati ludošću”, smatra Brkić.

“Carina je regresivni porez, plati će ga siromašni”

A na pitanje tko bi u tom trgovinskom ratu platio najveći ceh, Brkić smjesta odgovara: Amerikanci!

“Carina je, po definiciji, regresivni porez. Znači da ga plaćaju oni koji su siromašniji. U ovom slučaju to je američka srednja klasa, radnici sa srednjom razinom kvalifikacija koji su usto u najvećoj mjeri glasali za tog narančastog čovjeka. Amerika neće biti velika na ovaj način, samo što će proći vremena dok ovi to shvate, dok shvate da će najmanji porez plaćati najbogatiji, a ne oni. Carine će povećati troškove i cijene. One su proiflatorne i najviše će utjecati na one koji su najslabiji i najugroženiji. Neće vratiti ni proizvodnju u SAD niti će je tehnološki osnažiti”, procjenjuje Brkić.

Kanada pokreće žalbu zbog američkih carina na čelik i aluminij

Doći će manje njemačkih turista?

Jurčić, pak, ističe da ćemo u Hrvatskoj indirektno osjetiti posljedice.

“Naša farmaceutska industrija koja izvozi u SAD može to još i progutati, ali proizvodnja oružja, HS Produkt, imat će štete. Njemačka će biti u problemima zbog izvoza automobila u SAD. Tu se očekuju najveći problemi, a onda će i naši proizvođači dijelova biti indirektno pogođeni. Zatim bi u trećem koraku, zbog stagnacije Njemačke i smanjenja potrošnje, imali manje njemačkih turista. To bi bio drugi indirektni efekt za nas. U prvom koraku trpjeli bi manje posljedica, a u drugom, posredno preko Europe, malo više”, ustvrdio je Jurčić.

