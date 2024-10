Chefovi otkrili koja jela nikad ne biste trebali naručiti u restoranu

Podijeli :

Evo kako prepoznati znakove upozorenja na restoranskom jelovniku.

Odlazak u restoran može biti nevjerojatno iskustvo koje prenosi nepce u različite zemlje, prikazuje kulture i pruža efekt iznenađenja koji se jednostavno ne može replicirati kod kuće.

Talijanska kuharica otkrila četiri najčešće greške koje mnogi rade kada kuhaju tjesteninu

Naravno, ne pružaju svi restorani takva iskustva, zbog čega se isplati biti izbirljiv oko toga gdje trošite svoj budžet za objedovanje.

Baš kao što je određene indijske, meksičke i brunch obroke najbolje izbjegavati, tako vrijedi i za određena glavna jela općenito.

Bez obzira na to koliko je restoran kvalitetan, činjenica je da su neka glavna jela isplativija od drugih.

Eat This, Not That su pitali nekoliko kuhara o tome kako oni jedu i što nikada ne bi naručili u restoranu.

Neki kažu da bi preskočili stvari koje vas drže u zoni komfora. Na kraju krajeva, zašto trošiti novac na, recimo, mac and cheese, kada to lako možete napraviti kod kuće?

Drugi upozoravaju na jela koja “štede” na različite načine: od posluživanja jeftinih verzija sastojaka koji bi trebali biti u središtu pozornosti, do onih koja se oslanjaju na jeftine prečice za postizanje okusa.

Za nekoliko kuhara s kojima su razgovarali, jedno je jelo koje ne tolerira lošu kvalitetu ili pripremu: steak.

Osim izbjegavanja steakova pečenih “well-done”, trebali biste birati jedan od specijalnih rezova restorana i izbjegavati one koji su sumnjivo jeftini ili previše prekriveni umakom.

Kuhari otkrili najčešće greške koje kvare okus tjestenine: Ispravite ih i bit ćete oduševljeni

“Umaci uglavnom pokušavaju prikriti meso niže kvalitete i sakriti okus kvalitetnijih rezova,” kaže chef Brian Hatfield.

Još jedna riječ na jelovniku koja obično označava nisku kvalitetu su tartufi.

Osim ako niste u vrhunskom restoranu, to obično znači ulje od tartufa, koje rijetko sadrži prave tartufe.

Na kraju dana, bilo da je riječ o previše poznatoj zdjeli tjestenine ili niskokvalitetnom steaku skrivenom ispod umaka od gljiva, restoranska jela trebaju donijeti onaj efekt iznenađenja koji ne možete replicirati kod kuće.

Zbog toga chef Oscar Cabezas općenito izbjegava jela koja su previše obična. Izvršni kuhar kalifornijskog restorana Teleferic Barcelona objašnjava da neki ljudi jedu vani jer ne vole kuhati, dok drugi idu u restorane kako bi dobili inspiraciju.

“Kada idem u restoran, želim biti oduševljen izvanrednom i neočekivanom hranom koju ne bih ni pomislio kuhati kod kuće.”

