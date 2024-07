Čini vam se da su ose dosadnije i agresivnije nego inače? Evo o čemu se radi

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Mnogima se iz iskustva čini da su ose posebno agresivne u drugoj polovici ljeta. Je li ovo mit ili ima nešto u tome?

Ose su daleko manje popularne kod ljudi od njihovih rođaka pčela. Najviše zato što se bojimo njihovog uboda koji za alergičare može biti prilično neugodan, čak i koban. Stara je izreka da je ubod ose jak kao ubod pet pčela, što nije baš točno, ali je istina da obično više boli i duže traje. Osim toga, pčela ubode samo jednom i ugine, dok osa može ubosti nekoliko puta zaredom, piše N1 Slovenija.

Što napraviti ako vas ubode stršljen? Njihov otrov sadrži tvar koja može biti opasna za ljude

Uglavnom poznajemo samo onu običnu, iako ima više od 9000 vrsta osa, a upravo ona najčešće uzrokuje mlataranje rukama kada nam počne zujati oko glave ili oko slatkog pića, voća ili tanjura s hranom. Najveći predstavnik osa je – stršljen.

Osu ćete možda uspjeti otjerati, ali također riskirate da vas ubode ovaj žuto-crni kukac. Puno je bolje ostaviti je na miru jer će ona sama otići kad shvati da smo joj previše. Laganim pokretom se može otjerati od čaše, voća ili tanjura, ali će se vjerojatno uskoro vratiti.

Osama smo inače manje zanimljivi ako ne nosimo šarene boje i ne nosimo parfem, ali privlači ih i znoj.

Kolovoz je njihovo vrijeme

Pogotovo u drugoj polovici ljeta, čini se da osa ima više, da su nametljivije, a i agresivnije. Ovaj osjećaj nije potpuno bez temelja. Krajem kolovoza dolazi do velike promjene u životnom ciklusu osa: Matice prestaju polagati jaja i lučiti feromone koji radilice „tjeraju“ na rad i donošenje hrane u gnijezdo te brigu o leglu. Svi odrasli radnici su na neki način „otpušteni“ i „na ulici“. Zato lete okolo tražeći hranu za sebe. Tada ih ima najviše – broj jedinki u svakom gnijezdu od proljeća se povećava na nekoliko stotina ili tisuća.

Hrane za njih u ovo doba godine ima na pretek, a o tome vode računa i ljudi jer često jedemo vani ili uz otvorene prozore, a na stolovima su slatka pića, zrelo voće, sladoledi, meso – upravo one delicije od kojih “cure sline” i osama. No, budući da su ose gladne i na kraju života – samo tek oplođene matice prežive zimu – one su agresivnije.

Osim toga, ose, kao i pčele, prilikom napada izlučuju feromon koji inače obavještava radilice u gnijezdu da je gnijezdo napadnuto. I iako više nemaju gnijezda, ose i dalje luče ovaj feromon koji upozorava druge ose koje lete uokolo. Zato mahanje rukama često ne tjera osu, već privlači druge koje su u blizini, a koje će priskočiti u pomoć ‘napadnutom kolegi’.

Stoga je, osobito u kolovozu, najbolje ose ostaviti što je više moguće na miru.

