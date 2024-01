Jedna vrsta posuđa može biti opasna za kuhanje, evo kako ga ispravno koristiti

Podijeli :

Tava je vjerojatno jedan od najčešće korištenih kuhinjskih alata. Neprijanjajuće tave posebno su praktične jer imaju premaz koji olakšava korištenje i čišćenje. No postoji rasprava o tome je li posuđe s neprijanjajućim slojem sigurno ili ne.

Neprianjajuće posuđe uključuje lonce i tave koji su obloženi sintetičkim spojevima koji su dizajnirani da olakšaju korištenje i čišćenje posuđa. Najčešće korišteni spoj za izradu neljepljivih premaza je politetrafluoretilen (PTFE), prema pregledu iz listopada 2017. u ‌Environmental Science and Pollution Research International‌. Najčešće se naziva teflon — robna marka materijala, piše Live Strong.

Teflon je popularan u posuđu za kuhanje jer je otporan na toplinu i djeluje kao vodoodbojnik, pa se može jako zagrijati, ali dopušta tekućim sastojcima da se kreću okolo tako da se ne lijepe za posudu. Također se nalazi u nekim tekstilima.

Ostali zabrinjavajući materijali za posuđe uključuju perfluorooktansku kiselinu (PFOA) i perfluorooktan sulfonat (PFOS). Te se kemikalije desetljećima koriste ne samo u posuđu za kuhanje nego i u drugim kućanskim proizvodima poput tepiha i papirnate galanterije. Vrlo su otporne na toplinu, lijepljenje i grebanje.

Potencijalni rizici posuđa s neprijanjajućim premazom

Postoje rasprave da neprijanjajuće tave i posuđe napravljeno s kemikalijama kao što su PTFE, PFOA i PFOS mogu povećati rizik od određenih bolesti ili imati druge negativne zdravstvene posljedice.

Neljepljivi premaz s vremenom se razgrađuje i ljušti, dopuštajući malim komadićima da uđu u hranu koju jedete, tako da kemikalije ulaze u vaše tijelo i uzrokuju štetu.

Svjestan zabrinutosti oko PTFE-a, vodeći proizvođač nepriajnjajućih premaza, Teflon na svojim web stranicama sugerira da su teflonski neprianjajući premazi sigurni za upotrebu do 260 stupnjeva Celzijusa i doprinose zdravom stilu života jer smanjuju potrebu za uljem i masti. Ali ovo bi moglo biti pristrano.

Neka istraživanja pokazuju da posuđe obloženo PTFE-om može ispuštati plinove i kemikalije koje su blago do jako otrovne za ljude, prema pregledu ‌Environmental Science and Pollution Research International‌ iz listopada 2017. Ali istraživači kažu da je potrebno više studija za čvrste zaključke o dugoročnim učincima.

Neprijanjajuće prevlake izrađene od PTFE-a mogu uvući mikroplastiku u hranu tijekom procesa kuhanja. Mikroplastika su vrlo mali komadići plastičnog otpada koji ulaze u naša tijela razgradnjom plastike u našem okolišu, i iako još ne razumijemo u potpunosti njihove učinke na naše zdravlje, oni su sve veća briga, navodi se u članku iz svibnja 2021. priroda.

Prema istraživanju iz prosinca 2022. u ‌The Science of the Total Environment‌ tijekom kuhanja u posuđu obloženom PTFE-om može se osloboditi tisuće do milijuna mikroplastike. Postoje slične zabrinutosti za PFOA i PFOS premaze. Budući da se ne razgrađuje lako, izloženost PFOA je vrlo česta kod ljudi, ali zdravstveni učinci su uglavnom nepoznati.

Neke studije na životinjama i ljudima povezale su ove kemikalije s većim rizikom za razne vrste raka, poput raka testisa i dojke, prema Američkom društvu za rak. Međutim, druge studije nisu pronašle vezu, pa je potrebno više istraživanja o tome kako utječu na ljude. Ono što znamo jest da su agencije poput Agencije za zaštitu okoliša (EPA) uvele mjere za smanjenje naše izloženosti PFOA i PFOS jer se mogu akumulirati u ljudskom tijelu tijekom dugih vremenskih razdoblja. Iz tog razloga, mnogi neljepljivi premazi više ne koriste PFOA i PFOS.

Da bismo odgovorili na pitanje jesu li tave s neprijanjajućim premazom otrovne ili ne, kratki odgovor (od sada) je da zapravo ne znamo dugoročne učinke njihove uporabe, ali smatraju se sigurnima ako se pravilno koriste.

Najsigurniji način korištenja neprianjajućeg posuđa je pridržavanje uputa za kuhanje i održavanje koje daje proizvođač. Obično to znači kuhanje na temperaturama ispod 260 C. Postoji veći potencijalni rizik kada se kuha na višim temperaturama, tako da kuhanje na niskoj i srednjoj vatri može pomoći da se rizici održe niskima.

Kuhanje na nižim temperaturama možda neće eliminirati sve rizike, ali dugoročni učinci neprijanjajućih premaza još uvijek nisu dobro shvaćeni i potrebno je više istraživanja kako bi se u potpunosti procijenili sigurnosni problemi.

Alternative neljepljivom posuđu

Neprianjajuće posuđe izrađeno od PTFE-a i drugih kemikalija relativno je jeftino i lako ga je pronaći, koristiti i čistiti. Mnogo je prednosti korištenja tava s neprijanjajućim slojem, ali nedostatak istraživanja o dugoročnim učincima mnoge čini umornima.

Srećom, postoje druge alternative neprijanjajućim tavama i posuđu za koje se možete osjećati sigurno:

Aluminij se obično koristi u profesionalnim kuhinjama jer dobro provodi toplinu. Ali reagira s kiselim sastojcima i lako se savija. Kemijske reakcije s određenim namirnicama mogu uzrokovati ispiranje metala.

‌Ugljični čelik‌ postaje sve popularniji jer je lagan, izdržljiv, pristupačan i kompatibilan s većinom izvora topline. Loša strana je što zahtijeva više brige i rada kako bi se spriječilo lijepljenje hrane.

Tave od lijevanog željeza dugotrajne su i pristupačne. Morat ćete ih pravilno začiniti zbog prednosti koje se ne lijepe, a briga za njih može biti zahtjevna. Iako su izvrsni u postizanju visokih temperatura, to mogu činiti neravnomjerno.

‌Keramičko‌ posuđe može imati višu cijenu, ali je odlično za one koji žele opciju s neprijanjajućim premazom od prirodnijih materijala. Iako keramika neće dospjeti u hranu, možda se neće zagrijati brzo i ravnomjerno.

‌Bakrene‌ tave izgledaju lijepo i omogućuju ravnomjerno kuhanje. Međutim, oni su skupi i zahtijevaju puno održavanja. Ako se o njemu ne brine pravilno, bakar može dospjeti u hranu.

‌Nehrđajući čelik‌ popularan je izbor među profesionalnim kuharima jer je super izdržljiv i otporan na grebanje. Loša strana je što metal može dospjeti u hranu. Također može biti teško spriječiti lijepljenje hrane.

