Vrhovni sud objavio odluku o Severininom sinu. Evo zašto ga vraća tati

Podijeli :

Marko Lukinić/Pixsell

Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju skrbništva nad sinom pjevačice Severine Vučković i poduzetnika Milana Popovića.

Ova je odluka jučer zgrozila mnoge, a Severina ju je dočekala sa šokom. Najavljujući istovremeno daljnju borbu.

Severina poslala emotivnu poruku sudu: “Ja ću se boriti do zadnje kapi krvi” Severina o odluci suda da se njezin sin vrati ocu: Moje dijete nije vreća krumpira s kojim ćete trgovati

Evo zašto je ukinuta presuda

Naime, presudu Županijskog suda u Splitu kojom je odlučeno da će dječak, za kojeg roditelji imaju zajedničko skrbništvo živjeti s majkom, sada je ovom odlukom Vrhovnog suda RH ukinuta. Prvotno je dječak trebao živjeti s ocem.

Taj je sud, kako je sada javno objavljeno, prihvatio zahtjev za revizijom kojeg je podnio Milan Popović. On je ukazao da Županijski sud u Splitu nije usmeno ispitao vještake iako je on to izričito tražio.

Odluka Vrhovnog suda RH

Zbog toga je, prema odluci Vrhovnog suda, došlo do bitne povrede odredaba parničnog postupka. Propust je, smatra vijeće Vrhovnog suda, napravljen upravo u tome što vještaci nisu pozvani na raspravu na Županijskom sudu u Splitu unatoč zahtjevu jedne od stranaka.

“Valja zaključiti, čim je jedna od stranaka zahtijevala da se vještaka usmeno sasluša na raspravi i pri tome određeno navela na koje se okolnosti saslušanje predlaže, neovisno o tome što se prethodno općenito izjasnila da na nalaz i mišljenje vještaka nema primjedbi, došlo je do bitne povrede odredaba parničnog postupka. Zato je drugostupanjska presuda ukinuta i predmet je vraćen Županijskom sudu u Splitu na ponovno suđenje”, navodi se u odluci.

Inače ova je odluka donijeta još u srpnju prošle godine, no Vrhovni sud kaže da nema kapaciteta anonimizirati sve svoje presude i redovito ih objavljivati.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.