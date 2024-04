Deset načina na koje gnjavite svog psa, a da to ni ne znate

Podijeli :

Pexels

Možda mislite da ste savršeni vlasnik kućnog ljubimca... ali idete li zapravo svom psu na živce? Evo kako vjerojatno živcirate svog psa i što učiniti umjesto toga.

Vraćate se kući nakon dugog radnog dana, iscrpljeni, ali oduševljeni kad vidite svog psa kako maše repom i gleda vas velikim očima punim iščekivanja. Ali kada padnete na koljena i snažno stisnete svog psa, on jedva čeka da pobjegne od vas. Što se upravo dogodilo? Ako vam se čini da živcirate svog psa, u pravu ste.

1) Buljite u njih

Vaš pas cijelo vrijeme bulji u vas jer mu to pomaže naučiti vaše navike i ćudljivosti, potiče zbližavanje i čak komunicira svoje potrebe, poput želje za hranom ili potrebe za izlaskom. Dakle, u redu je zuriti natrag? Ne! Oštar pogled može u najboljem slučaju iznervirati psa, a u najgorem slučaju učiniti da se osjeća ugroženo. “Buljenje je sukob za pse i može se pogrešno protumačiti kao znak agresije”, kaže veterinarka dr. Karen Todd-Jenkins.

Iako je u redu nakratko uzvratiti pogled ako vam pas priđe i pogleda vas u oči, nemojte to činiti dulje od nekoliko sekundi. Također se pobrinite da to bude nježan pogled pun ljubavi, piše Reader’s Digest.

2) Grlite ih

Nekim psima ne smeta kratki zagrljaj, ali za druge, “zagrljaj može djelovati kao da su sputani, što može imati negativne konotacije”, kaže dr. Todd-Jenkins.

Zašto pas stavlja šapu na vas? Nekoliko je razloga

Ovdje je ključno čitati govor tijela vašeg psa. Ako vam pas pojuri u naručje, taj kratki zagrljaj je u redu, ali odmah ga pustite ako se vaš pas počne migoljiti ili na neki drugi način izgleda kao da želi biti pušten. Također ne biste trebali težiti zagrljaju ako ga vaš pas nije inicirao, dodaje dr. Todd Jenkins, jer bi se moglo činiti kao da ga lovite, što ga može iznervirati ili uznemiriti.

3) Zadirkujete ih igračkama

Jeste li ikada izvodili lažno bacanje frizbija ili lopte sa svojim psom? Vama je ovakvo zadirkivanje možda smiješno, ali je psu iritantno. Zašto? Jer psi ne razmišljaju kao mi.

Ne razumiju da zadirkivanje i šale mogu biti zabavni i bezopasni. Vaš pas samo želi uživati ​​u igri s vama, što u njihovim očima znači da mu bacite loptu kako bi je mogao donijeti. Razdoblje. Ako zadirkujete psa tijekom igre, on vam možda neće toliko vjerovati, što će oslabiti vašu vezu.

4) Previše pričate

U stvarnosti, psi razumiju vrlo malo riječi koje izgovorimo. Ako sa svojim psom razgovarate normalnim tonom glasa i započnete predavanje o tome zašto se ne bi trebao ponašati na određeni način, na primjer skočiti da nekoga pozdravi, on to jednostavno neće shvatiti. A on će biti zbunjen i iznerviran, pogotovo ako ste vi očito iznervirani. Iako će vaš pas cijeniti što ne vičete na njega, on radije ne bi htio čuti kako vi zujite kako izgovarate gomilu riječi koje jednostavno ne razumije.

5) Preglasno pričate

Našim psima to zvuči kao glasno, dosadno lajanje, a ne kao prave riječi. “Većina pasa ima relativno ograničen rječnik”, objašnjava dr. Todd-Jenkins.

Deset malih pasmina koje nisu na glasu kao nervozni peseki

“Vjerojatno ne razumiju tvoje riječi i nemaju pojma zašto ovo radiš.” I iritantno može postati zastrašujuće ako vičete na svog psa. U ovom slučaju, kaže dr. Todd-Jenkins, “vaš pas reagira, vjerojatno u strahu, na vaše neverbalne znakove, kao što su ton vašeg glasa, držanje tijela i geste.” U tom slučaju, vaš pas bi se mogao stisnuti ili sakriti ispod kreveta.

6) Predugo ostavljate psa samog

Ako radite izvan kuće, teško je ne ostaviti svog psa samog dulje vrijeme. Psi su društvena bića, tako da provođenje sati nasamo može biti dosadno i iritantno… što može dovesti do destruktivnog ponašanja kako bi im prošlo vrijeme. Kao rezultat toga, možete doći kući gdje će vas dočekati sažvakani jastuci na kauču ili popišani tepih.

7) Prekidate im san

Baš kao što se mi možemo osjećati iznervirano ili nezadovoljno kad nas netko probudi iz čvrstog sna, ni naši psi ne cijene da im se san prekida! Ako iznenada probudite psa, on će biti dezorijentiran i zbunjen, pitajući se što se, dovraga, upravo dogodilo. Također će biti mrzovoljan i vjerojatno neće biti raspoložen za druženje s vama, barem dok se potpuno ne razbudi.

8) Oblačite svog psa

“Ne mogu reći da sam ikada srela psa koji jedva čeka da se odjene – većina pasa koje sam susrela to jednostavno tolerira”, kaže dr. Todd-Jenkins. Iako igranje oblačenja s vašim psom može dati slike dostojne Instagrama, nemojte se iznenaditi ako vaš pas cijelo vrijeme bude iznerviran, vrpolji se i pokušava izvući odjeću kako god može.

9) Nosite snažne mirise

Psi imaju stotine milijuna mirisnih receptora u nosu, tako da je njihov njuh daleko snažniji od našeg. Uz tako osjetljive nosove, psima mogu smetati mirisi koji nama ne smetaju. Na primjer, nošenje malog mirisa parfema ili kolonjske vode moglo bi biti neodoljivo za vašeg psa i čak izazvati alergijsku reakciju ili trbušne tegobe. A evo i zanimljive činjenice o psima: nošenje jakog mirisa skriva vaš prirodni miris po kojem vas pas prepoznaje.

10) Žurite kad ste u šetnji

“Psi istražuju svoj svijet uglavnom kroz njuh”, kaže dr. Todd-Jenkins. “Boravak vani omogućuje im da iskuse i uključe se u svoju okolinu više nego što bi to učinili da im nije dopušteno izlaziti izvan kuće.” Osim toga, nakon dana provedenog u zatvorenom prostoru, oni pucaju od energije i spremni su za druženje s drugim psima i provođenje kvalitetnog vremena s vama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Iznenađenju izbora revizori otkrili milijunske nepravilnosti u financijama županije. On obećao: Sve ćemo ispraviti VIDEO / Ovako izgleda jedan dan u vrtiću u Danskoj: roditelji iz drugih zemalja ne mogu vjerovati