Imate li otrovnog šefa na poslu? Evo kako ih prepoznati

Podijeli :

Pixabay

Osjećate li se podcijenjeno i necijenjeno na poslu? Jedan od glavnih razloga zašto se tako osjećate je možda to što na svom radnom mjestu imate toksičnog i vrlo negativnog šefa. Ako vas šef potkopava, pretjerano kritizira i negativan je, to utječe na cjelokupno okruženje na radnom mjestu. To može dovesti do internih sukoba između članova tima i također poremetiti ukupni tijek produktivnosti tvrtke. Ako ste u posljednje vrijeme osjećali da vaš šef nije baš onakav za kojeg se predstavlja, evo nekoliko znakova pomoću kojih možete prepoznati je li vaš šef vrlo toksičan.

Loša komunikacija

Toksičan šef često ne uspijeva učinkovito komunicirati, zbog čega se zaposlenici osjećaju zbunjeno, neinformirano ili zanemareno. Mogu izbjeći davanje jasnih uputa i propustiti poslušati zabrinutost zaposlenika. Mogu čak dati povratne informacije na ponižavajući ili omalovažavajući način. To može stvoriti stresnu atmosferu za zaposlenika, piše TimesOfIndia.

Mikromenadžment

Toksični šefovi skloni su pretjeranom mikroupravljanju svojim zaposlenicima. Nedostaje im povjerenja u sposobnosti svog tima i stalno se miješaju u njihove svakodnevne zadatke što guši kreativnost i rast. To može dovesti do demotivacije, smanjenog zadovoljstva poslom i općeg osjećaja podcijenjenosti.

Provjerili smo smiju li šefovi kompanija postavljati prislušne uređaje u uredima U ovim horoskopskim znakovima rađaju se najbolji šefovi

Nedostatak priznanja i podrške

Takvi šefovi često ne prepoznaju i ne cijene doprinose svojih zaposlenika. Oni mogu pripisati zasluge za uspjeh svojih zaposlenika, pružiti minimalnu podršku ili čak potkopati njihova postignuća. Taj nedostatak priznanja i podrške može stvoriti otrovno i demoralizirajuće radno okruženje.

Zlostavljanje na radnom mjestu

Otrovni šefovi mogu se upustiti u maltretiranje ili uznemiravanje svojih zaposlenika. Oni mogu omalovažavati, vrijeđati ili ismijavati pojedince, potičući atmosferu straha i zastrašivanja. Takvo ponašanje nagriza moral zaposlenika, produktivnost i mentalno blagostanje.

Favoritiziranje

Možda ćete primijetiti da se vaš šef prema nekim zaposlenicima ponaša bolje nego prema drugima. Oni mogu dodijeliti posebne privilegije ili mogućnosti na temelju osobnih preferencija, a ne zasluga. To može uzrokovati da drugi zaposlenici osjećaju da se prema njima ne postupa jednako i može porasti ogorčenost prema šefu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.