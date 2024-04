Jeste li ambivert? Pročitajte ovih 8 jednostavnih tvrdnji i odmah ćete dobiti odgovor

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

Ambivert je osoba koja se, u spektru osobnosti, nalazi između introverta i ekstroverta. Zbog toga što imaju karakteristike i jedne i druge skupine, ambiverti u društvu rade savršen balans.

Osobnost je ono što određuje način na koji komuniciramo sa svijetom oko sebe i kako reagiramo na njega te se ona može okarakterizirati na brojne načine.

Jedna od najčešćih podjela vezanih za osobnost je ona na introverte, ekstroverte i ambiverte.

Ekstroverti su osobe koje svoju energiju dobivaju iz druženja i komuniciranja s ljudima dok su introverti one osobe koje najviše vole biti same ili se družiti u vrlo malim skupinama ljudi i to na kratko.

No, u ‘zlatnoj sredini’ između ekstroverata i introverata nalaze se ambiverti koji dijele karakteristike i jedne i druge skupine.

Karakteristike ambiverta

S obzirom na to da se ambivert nalazi između introverta i ekstroverta, njegove su karakteristike također kombinacija prve dvije osobnosti. Upravo zato, ambiverte se smatra odličnim slušaocima i komunikatorima.

Oni za razliku od ekstroverta koji puno pričaju i malo slušaju te introverta koji puno promatraju i slušaju, a malo pričaju, pronalaze balans i znaju kada treba slušati, a kada komunicirati.

Ambiverti su, također, empatični i znaju funkcionirati u gotovo svakoj situaciji jer imaju odličnu sposobnost analiziranja ljudi i njihovog ponašanja te se mogu prilagoditi okolnostima.

Zbog toga su i vrlo vrijedni članovi svake grupe u kojoj se nađu jer rade balans između ekstroverata koji puno pričaju i razgovaraju s bilo kim te introverata kojima će olakšati uključivanje u razgovor.

Kako znati jeste li ambivert?

Ako niste sigurni kojoj osobnosti vi pripadate i jeste li možda ambivert, razmislite o tome koje se tvrdnje odnose na vas. Ako većinu tvrdnji za sebe smatrate točnima, onda ste ambivert.

1. Volim se družiti i biti s ljudima, ali mi je brzo potreban vlastiti mir.

2. Zanimljivo mi je kada sam u centru pažnje, ali ne volim da to predugo traje.

3. Svejedno mi je obavljam li određene zadatke u skupini ili sam.

4. Volim svoje slobodno vrijeme, ali ako ga ima previše, postaje mi dosadno.

5. Kada je riječ o vjerovanju drugima, ponekad sam skeptičan, a ponekad odmah stvorim povjerenje.

7. Ako provedem previše vremena sam, postane mi dosadno, ali ako sam predugo s ljudima, to me iscrpi.

8. Neki ljudi za mene smatraju da sam previše povučen dok drugi misle da sam previše društven.

Idealna zanimanja za ambiverta

Idealno zanimanje za ambiverta je ono u kojoj postoji balans između suradnje s ljudima i samostalnog rada jer u takvom okruženju mogu ugoditi i svojoj ekstrovertnoj strani i svojoj introvertnoj strani. Stoga, najbolja zanimanja za ambiverta bi bila:

– prodaja

– voditelj projekta

– producent na radiju, televiziji, filmu i slično

– dizajner interijera

– učitelj

Zaključak

Ambivert je karakteristika osobnosti koja se nalazi između ekstroverta koji energiju crpe iz društvenih događanja i druženja s ljudima te introverta koji najviše vremena vole provoditi sami te biti minimalno okruženi ljudima.

Ambiverti su, zbog toga što su ‘pokupili’ karakteristike i od introverata i ekstroverata, odlični slušaoci i komunikatori, iznimno su empatični te se odlično snalaze u gotovo svakoj situaciji. S obzirom na to da se vole družiti, ali i da cijene svoj mir, idealna zanimanja za ambiverta su učitelj, dizajner interijera, prodaja i slično.

