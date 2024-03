Jesu li orhideje otrovne za pse? Evo što sve trebate znati

Podijeli :

ardea.com / Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

Kada imate psa koji obožava grickati razne stvari, prioritet je odabir biljaka pogodnih za kućne ljubimce. Uostalom, ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) navodi biljke kao glavni otrov za kućne ljubimce. Ako svojoj kolekciji sobnih biljaka planirate dodati egzotični Phalaenopsis, trebali biste saznati jesu li orhideje otrovne za pse, prenosi Yahoo.

Srećom, većina orhideja nije otrovna za mačke ili pse. Međutim, poduzimanje koraka koji će zaustaviti vašeg psa od grizenja biljaka u vašem domu razumna je dobra mjera opreza. Orhideje su jedne od najpopularnijih sobnih biljaka—s dobrim razlogom. Ove egzotične ljepotice dugo cvjetaju, sjajni su dodaci aranžmanima od rezanog cvijeća, a za mnoge tražene vrste orhideja, poput Phalaenopsis, nije se teško brinuti.

Pogledajte koja će pilulica pomoći da vam cvijeće duže traje Najbolji način za uklanjanje mahovine s vrtne staze

Općenito, njega orhideja u zatvorenom prostoru uključuje osiguravanje toplih, vlažnih uvjeta izvan izravne sunčeve svjetlosti. Velika prednost uzgoja ovog fascinantnog cvijeća je to što većina orhideja nije otrovna za pse. ASPCA navodi najpopularniji rod orhideja, Phalaenopsis, kao neotrovan za pse i mačke, piše Yahoo.

Međutim, postoji preko 25 000 vrsta unutar obitelji Orchidaceae. Iako ne postoje izvješća ili studije koje bi dokazale da su orhideje veći problem za pse ako ih progutaju, mogle bi postojati neprovjerene vrste ili hibridi koji predstavljaju rizik. Ako u svoju kolekciju unosite rijetku orhideju, uvijek vrijedi biti posebno oprezan kada u kućanstvu imate kućne ljubimce.

Također, dok orhideje Ženske papučice (Cypripedium spp.) nisu navedene kao otrovne za kućne ljubimce, imajte na umu da uzrokuju blagu iritaciju kože kod ljudi. Mogle bi izazvati sličnu reakciju kod pasa koji dođu u kontakt s njima.

Samo zato što orhideje nisu otrovne za pse, to ne znači da svom psu trebate dati slobodu da žvače njih ili bilo koju drugu biljku. Orhideje nemaju običaj obilno cvjetati i bila bi šteta izgubiti one o kojima ste se pažljivo brinuli. Osim toga, biljke koje nisu toksične za pse i dalje mogu uzrokovati želučane tegobe, povraćanje i proljev ako se jedu redovito ili u dovoljno velikim količinama, piše Večernji list.

I, nisu samo biljke te koje mogu uzrokovati problem. Ako vaš pas proguta puno stabljika orhideje, ona se može proširiti u njegovom trbuhu i uzrokovati začepljenje crijeva. Zatim postoji rizik da su biljke tretirane pesticidima ili herbicidima koji su otrovni za pse. Problem mogu predstavljati i kemijska gnojiva. Međutim, gnojidba vaše orhideje organskom otopinom koja je sigurna za kućne ljubimce, poput riblje emulzije, smanjuje ovu zabrinutost.

Psi mogu jesti orhideje ili druge biljke iz raznih razloga. Jedenje biljaka uobičajeno je instinktivno ponašanje kod pasa, a neke jedinke ta navika privlači više od drugih. Ako vaš pas jede travu, vjerojatnije je da će htjeti jesti i sobno bilje. Drugi psi mogu jesti orhideje ili druge sobne biljke kao oblik igre, iz znatiželje ili ako im je dosadno ili se trebaju osloboditi stresa. Rješavanje svih temeljnih problema i zaštita vaših biljaka čuva vašeg psa i biljke sigurnima.

Znate li zašto psi mašu repom? Razlog nije (samo) ono što vi zamišljate Koji psi žive najduže? Znanstvenici ispitali 155 pasmina i došli do odgovora

Evo nekoliko strategija kako spriječiti vašeg psa da pojede orhideje:

–Zaštitite svoje biljke od kućnih ljubimaca: Držite orhideje izvan dohvata vašeg psa na policama s biljkama, u visećim košarama ili u prostoriji za biljke u kojoj nema kućnih ljubimaca.

–Zabavite svog psa: Ako se vašem psu dosađuje, pružanje više fizičke i mentalne stimulacije smanjit će vjerojatnost da će pronaći druge oblike zabave – poput jedenja vaših orhideja.

–Riješite se tjeskobe: Ako je vaš pas pod stresom, može se okrenuti žvakanju u pokušaju da se oslobodi tjeskobe. Promatrajte ponašanje i govor tijela svog psa i obratite se certificiranom psećem bihevioristu ako trebate pomoć u prepoznavanju okidača i kako da mu pomognete da se opusti.

Koje su najotrovnije biljke za pse?

Jedna od najčešćih, vrlo otrovnih biljaka za pse je sago palma. Svi dijelovi biljke su otrovni, ali sjemenke i orašasti plodovi najviše. Gutanje čak i samo nekoliko sjemenki može dovesti do zatajenja jetre. Neke druge visoko rizične vrste uključuju lisičarke, biljke ricinusa i larkspur. Uvijek provjerite toksičnost biljke prije nego što je unesete u svoj dom ili dvorište. Srećom, postoji i mnogo biljnih vrsta pogodnih za kućne ljubimce.

​N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.