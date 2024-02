Kako spriječiti jedan od najčešćih tumora kod žena? Ginekologinja ima važne savjete

Podijeli :

Rak grlića maternice moguće je izliječiti ako se vodi računa o zdravlju. Redovito odlasci ginekologu, testiranje i informiranost mogu spasiti život. Stručnjaci preporučuju preventivni ginekološki pregled i PAPA test, jednom godišnje.

Ginekologinja prim. dr. Danijela Petrović Popadić naglasila je u razgovoru za Fenu da redovan ginekološki pregled, s PAPA testom, štiti od opake bolesti koju je moguće spriječiti.

“Nalaz PAPA testa određuje daljnje postupke u prevenciji nastanka raka grlića maternice. Od tog nalaza ovisit će što radimo dalje. Ako je nalaz patološki, dakle ako ima promjena na stanicama, radimo HPV test i kolposkopiju – gledamo grlić pod povećalom. Naravno, sve to u dogovoru s nadležnim ginekologom”, kazala je. Dodaje da se, u slučaju kad su dva uzastopna nalaza uredna, preporučuje kontrola svake dvije godine, prenosi N1 BiH.

Ključnim uzrokom raka grlića maternice smatra se HPV infekcija, spolno prenosiva bolest koju izaziva humani papiloma virus (HPV). Ima ih još, a među najvažnijim svakako je oslabljen imunitet, konzumiranje cigareta, udružene infekcije, genetska predispozicija. I dugotrajno uzimanje oralnih kontraceptiva dovodi se u vezu s nastankom raka grlića maternice.

“Redoviti pregledi upravo zbog toga su važni, da bi svaka promjena bila uočena na vrijeme”, istaknula je.

Primarijus dr. Petrović Popadić kaže da se virus HPV infekcije prenosi direktnim kontaktom sa zaraženom kožom i sluznicama, čak ne treba postojati oštećenje, a ako postoji pogoduje infekciji jer virus lakše dospije do bazalnih slojeva epitela.

“HPV infekcija najčešće je posljedica spolnog kontakta sa zaraženom osobom. Virus se nalazi i u koži anogenitalne regije. Prosječno vrijeme od izloženosti virusu do nastanka promjene iznosi tri mjeseca, no vrlo je promjenjivo i može trajati od nekoliko tjedana do nekoliko godina. To najviše ovisi o individualnom imunološkom statusu”, kazala je.

Prisustvo virusa dokazuje se HPV testom, uzimanjem brisa grlića maternice (četkicom ili štapićem obloženim vatom) odnosno uzimanjem brisa mokraćne cijevi kod muškarca.

“Procjenjuje se da 80 do 100 posto djevojaka dođe u kontakt s tim virusom, u dobi od 18 do 25 godina pri spolnom kontaktu, a svega 30 posto djevojaka razvije simptome infekcije. Većina žena s HPV pozitivnim testom neće dobiti genitalne bradavice ili cervikalnu displaziju (CIN) dok se kod drugih žena HPV infekcija povezuje s nastankom raka grlića maternice”, naglasila je.

Prema riječima prim. dr. Petrović Popadić, uslijed emocionalnog stresa koji dugo traje ili neke druge vrste stresa kao i zbog loše prehrane, uživanja alkohola i konzumiranja cigareta može doći do promjena u imunološkom odgovoru – slabljenje imunološkog sistema, a sve to može potaknuti aktivnost virusa.

Znanstvena istraživanja pokazala su, istaknula je, da kronični stres mijenja dotok krvi u grlić maternice i utječe na lučenje njegovih žlijezda, a to upućuje na organsku vezu između stresa i promjena u tom dijelu tijela.

Pojašnjava da razvoju raka grlića maternice prethode promjene, koje se histološki stupnjuju od lake do teške displazije (CIN1, CIN2 i CIN3), a mogu se prepoznati u PAPA razmazima.

“Prema istraživanjima, 50 do 80 posto blagih poremećaja u PAPA testu uz pozitivan nalaz HPV-a vraća se u normalu bez liječenja. Nekad ipak dođe do brze progresije, zato je potrebna redovna kontrola. Liječenje preporučuje ginekolog i najčešće je individualno”, naglasila je.

Prema preporukama, sa skriningom treba započeti već od momenta stupanja u seksualne odnose jer se dobna granica pojave tog oboljenja pomjera prema mlađim generacijama.

Zdrava prehrana

Ginekologinja prim. dr. Danijela Petrović Popadić savjetuje ženama da paze na prehranu. Preporučuje izbjegavanje bijelog šećera te mlijeko i mliječne proizvode.

“Jedite karfiol, brokulu i zeleno povrće. Jedite bademe, orahe, lješnjake, sjemenke bundeve i suncokreta, zobene pahuljice i kaše. Pijte barem dvije litre vode dnevno. Odredite sebi vrijeme za fizičku aktivnost, svakoga dana po jedan sat ili više, šetajte, hodajte, plivajte, vježbajte …. Budite hrabre i odgovorne, nemojte se bojati pregleda. Iz iskustva znam da nosite strah od ginekološkog pregleda, odvažite se”, naglasila je.

Uz napomenu “hrabrost koja se bori, bolja je od slabosti koja traje”, prim. dr. Petrović Popadić naglašava da je “potrebno otići na pregled i prevenirati nastanak bolesti, teške bolesti koju možemo uhvatiti na vrijeme i izliječiti”.

