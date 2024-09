Koliko dugo mačka može biti sama kod kuće?

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Mačke su, prema nekim mišljenjima, bolji izbor za kućnog ljubimca jer mogu duže ostati same kod kuće od pasa. No, postavlja se pitanje je li ta tvrdnja uistinu točna.

Ako su osnovne potrebe mačke zadovoljene, tada se može ostaviti sama kod kuće određeno vrijeme. Koliko će to trajati ovisi o nekoliko čimbenika – uglavnom o dobi mačke i njenom zdravstvenom stanju (psihičkom i fizičkom). Bitan faktor je njezin temperament i kvaliteta okoline u kojoj ostaje sama.

Zdrava odrasla mačka može ostati sama kod kuće od 24 do 48 sati, ako su ispunjeni uvjeti za njezinu udobnost i normalno funkcioniranje. To znači da ima dovoljno hrane, svježe vode i čistog toaleta. Igračke i okruženje koje potiče njezinu znatiželju također joj mogu pomoći da joj ne bude dosadno.

Što je s mačićima?

S mačićima je sasvim drugačije. Štenci do četiri mjeseca starosti zahtijevaju puno pažnje, socijalizacije i hrane. Preporuča se da ne budu sami duže od nekoliko sati. Štenci stariji od šest mjeseci malo su samostalniji, no preporuča se da ne budu sami duže od 8 do 12 sati.

A što je sa starijim mačkama?

One također pripadaju osjetljivijoj skupini. Starije mačke ili one sa zdravstvenim problemima trebaju češće praćenje, više lijekova i posebnu njegu. Stoga se preporuča da ih provjeravate svakih nekoliko sati ili da netko drugi to učini umjesto vas ako ste spriječeni.

Kada je mačka sama kod kuće, mora imati na raspolaganju dovoljno hrane i vode, a važne su i igračke za zanimanje. Također je važno da imaju čist toalet, a pogled kroz prozor može biti dobar način za otklanjanje dosade, prenosi citymagazine.

