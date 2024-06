78-godišnja Dolly Parton najavila mjuzikl na Broadwayu: Smijat ćete se i plakati!

Podijeli :

Robyn Beck / AFP

Superzvijezda Dolly Parton najavljuje mjuzikl na Broadwayu. Zdravo, ja sam Dolly, u stvaranju scenska je predstava inspirirana životom country pjevačice i humanitarke koja će uključivati njezine klasike, ali i nove pjesme.

78-godišnja Dolly Parton dolazi na Broadway s mjuziklom Hello, I’m Dolly.

Legendarna country pjevačica i humanitarka piše nove pjesme koje idu uz neke od njezinih prošlih hitova i koautorica je scenske priče inspirirane njezinim životom – scenske predstave za koju se nada da će 2026. ugledati svjetlo pozornice, prenosi Guardian.

“Napisala sam mnogo originalnih pjesama za emisiju, a u nju sam uključila i sve vaše favorite. Smijat ćete se, plakati ćete, pljeskat ćete, udarat ćete nogama. To je doista Grand Ol’ Opera“, rekla je Parton.

Hello, I’m Dolly naziv je Partoninog debitantskog albuma objavljenog 1967. godine, koji je sadržavao pjesme Dumb Blonde i Something Fishy.

Parton je kasnije postala nacionalno blago, glumeći u filmovima, pišući knjige, osvajajući Grammyje, postavši prva country umjetnica koji je MusiCares proglasio Osobom godine.

Društveno aktivna glazbenica donirala je i milijun dolara za istraživanje koronavirusa.

Parton će imati mnogo prošlih hitova na izbor u nadolazećem mjuziklu, uključujući njezina tri Top 10 hita na Billboard Hot 100 – 9 to 5, Here You Come Again i Islands in the Stream. Također ima 25 broj 1 Hot Country pjesama kao što su Yellow Roses, Think About Love, Tennessee Homesick Blues i Jolene.

Ovo neće biti prvi put da se njena glazba čuje na Broadwayu. Prilagođena, kazališna verzija njene 9 to 5 stigla je 2009. sa Stephanie J Block, Megan Hilty i Allison Janney u glavnim ulogama, a božićni specijal iz 1993. Candles, Snow & Mistletoe sadržavao je pjesmu With Bells On.

Prošli tjedan, Parton je također govorila o svojoj želji da se originalna glumačka postava od 9 do 5 pojavi u planiranom remakeu Jennifer Aniston. “Nadam se da će iskoristiti moju pjesmu i nadam se da će pronaći način da se Lily, Jane i ja vratimo”.

