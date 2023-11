Bowiejevi rukopisi mogli bi se prodati za oko 115.000 eura

Podijeli :

REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

Rukopisi Davida Bowieja sa stihovima dviju njegovih pjesama mogli bi postići cijenu veću od 115 tisuća eura na aukciji.

Listovi sadrže ispravke, nacrte i bilješke pokojnog pjevača prilikom stvaranja pjesama “Rock n Roll Suicide” i “Suffragette City”.

Obje pjesme dio su albuma “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” iz 1972. godine.

Aukcijska kuća prethodno je prodala stranicu Bowiejevih rukom pisanih stihova za njegov hit “Starman” za više od 190 tisuća eura.

Prodaja također uključuje i knjigu pjesama koju je prethodno posjedovao Noel Gallagher iz Oasis-a, a koja sadrži stihove pjesama “She’s Electric”, “Going Nowhere”, “Step Out Tonight”, “Rockin’ Chair” i “Champagne Supernova”.

Rukom pisani tekst Bowiejeve pjesme Starman na dražbi prodan za 203.500 funti

Stranica koja sadrži rukom pisane tekstove frontmena The Doorsa, Jima Morrisona, također se prodaje, zajedno s gitarama, pojačalima i glazbenim zapisima raznih glazbenika.

List s pjesmama Bowieja, čija se cijena procjenjuje na 57.000 do 115.000 eura, bit će u utorak na aukciji Omega Auctions.

Bowie je preminuo od raka jetre u dobi od 69 godina u siječnju 2016. godine.

