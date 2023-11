Načelnica male općine kraj Zagreba uhvaćena kako kćeri sređuje poslove i plaća je općinskim novcem

Podijeli :

Gotovo četiri godine načelnica Općine Gradec Ljubica Ambrušec omogućavala je svojoj kćeri da zarađuje na raznim općinskim projektima.

Utvrdilo je to Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje joj je zbog toga u petak izreklo novčanu kaznu od dvije tisuće eura. Ovu kaznu Amrušec može pokušati srušiti na sudu.

Četiri godine kršila zakon?

Sve je počelo još 2017. kada je načelnica male općine u okolici Zagreba koja je u ono vrijeme bila članica Mosta Nezavisnih lista, sklopila ugovor s vlastitom kćeri za obradu i opremanje članaka za Gradečki vjesnik. Riječ je o informativnom glasilu općine Gradec s kojim je kći načelnice surađivala od 2017. do 2020. godine. U tom je periodu, utvrđeno je tijekom postupka pred Povjerenstvom, zaradila oko devet tisuća kuna.

Osim toga omogućila je kćeri da radi na plasiranju stranica Općini Gradec na društvenim mrežama, kao i da piše na službenim internetskim stranicama općine. To joj je, prema podacima do kojih je došlo Povjerenstvo, plaćeno ukupno 10.800 kuna.

Brojni novi ugovori za kćer

Djevojka je angažirana i za rad u Stožeru Civilne zaštite općine Gradac. Naime, zbog izbijanja pandemije covida-19 u stožeru je bilo više posla, a ugovor o djelu zato je sklopljen baš s kćeri gradonačelnica. Povjeren joj je posao administriranja u stožeru Civilne zaštite tijekom 2020. godine.

Na kraju je ugovor o djelu kći načelnice dobila i u sklopu projekta sanacije Biskupskog dvorca i uređenja perivoja dvorca u Općini Gradec gdje je bila zadužena za vođenje projekta i nadzor.

Ukupno je, prema računici Povjerenstva, zaradila 31.540 kuna.

Svi poslovi bili su nužni

Nakon što je protiv nje pokrenut postupak zbog mogućeg sukoba interesa načelnica je uvjeravala kako su svi poslovi za koje je bila angažirana njezina kći bili nužni za općinu. Uvjeravala je zatim kako ih nije dodjeljivala samo ona, već je to činio i njezin zamjenik.

Ipak Povjerenstvo je na kraju utvrdilo da je sve odluke o odabiru vlastite kćeri za rad za Općinu Gradec sama potpisala.

“Olakotna je činjenica to što Ljubica Ambrušec do sada nije bila kažnjavana zbog sukoba interesa, no otegotnim smo ocijenili to što je bila toliko uporna u kršenju zakona”, navelo je Povjerenstvo u odluci protiv načelnice Općine Gradec. Kćer je, utvrđeno je, zapošljavala pune četiri godine iako to prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa nije smjela. Novčanu kaznu od dvije tisuće eura, ako odluka Povjerenstva postane pravomoćna, moći će platiti na deset rata.

