Hrvatska kandidatkinja za Oscara: Ideja za film je došla u snu

Podijeli :

Zeljko Hladika/PIXSELL

Hrvatska ilustratorica Lucija Mrzljak je režirala i montirala animirani film 'Eeva' zajedno s estonskim kolegom, a film je sada ušao u uži izbor za nagradu Oscar. Mrzljak je u Newsnightu kod Ivane Tomić opisala proces nastajanja filma.

“To nije upjeh samo za mene kao autoricu, nego i za hrvatski animirani film općenito, a zapravo i estonski jer je ovo koprodukcija između Estonije i Hrvatske. Mislim da hrvatski film nije bio u toj kategoriji još od sedamdesetih, tako da je to velika stvar.”

Počinje sezona dodjela holivudskih nagrada

Mrzljak i njen estonski kolega počeli su raditi na filmu prije tri godine, u vrijeme pandemije.

“To je bilo u vrijeme pandemije pa nas je sve to usporilo jer smo u koprodukciji morali surađivati između dviju zemalja. Bili smo sputani, morali smo raditi sami u studiju i onda komunicirati preko interenta. Nakon tri godine rada stvarno samo se nadaš da će film dobro biti primljen, a kad dođeš do te kratke liste za Oscara onda je to fantastično”, kaže Mrzljak i dodaje kako je animirani film dosta zahtjevniji od igranog s obzirom na to da su im trebale tri godine za 15 minuta filma.

Mrzljak je za film radila dizajn i vizuale, a dala je i glas glavnom liku.

“U filmu pratimo jedan dan glavnog lika koji se zove Eva, to je dama koja je ostala bez svojeg muža. Pratimo njene stadije tugovanja i zapravo je film pomalo nadrealan i ima pomalo nadrealan smisao za humor. Također, prolazimo kroz njene sekvence snova i samo nagađamo što se desilo u njihovom životu i tako sugeriramo neku priču koja je otvorena za interpretaciju.”

Mrzljak je dio studija provela u Estoniji i smatra da je to imalo popriličan utjecaj na njen izričaj.

“Za ljude koji su u animaciji znaju za estonsku školu animacije koja je poznata po crnom humoru i neobičnim pričama. Mislim da je to imalo dosta utjecaja na ovaj film”, poručuje Mrzljak i dodaje da je njen rad općenito spoj hrvatske zagrebačke škole animiranog filma i estonske.

Mrzljak je otkrila da je ideja za film došla u snu. Naime, kolega s kojim je radila na filmu je sanjao scenu koju su zatim odlučili animirati i to im je bilo polazište za ostatak priče.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Prodanović o Sanaderu: Da je on ostao, ovo bi bila pet puta normalnija zemlja Velika tvornica preko noći otišla iz Srbije, a radnicima umjesto novca ponudili šivaće strojeve