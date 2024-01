FOTO / Ovo su najjeftiniji novi automobili u Njemačkoj, a pogledajte koliko isti koštaju u Hrvatskoj

Podijeli :

CTK / Alamy / Alamy / Profimedia

Automobili su sve skuplji, a Hrvatska tu nije izuzetak. Tako su u Njemačkoj dostupna samo četiri automobila s cijenom nižom od 15.000 eura.

U godinama između 2020. i 2023. cijene automobila eksplodirale, pokazuju analize piše njemačkog autokluba (ADAC). To se odnosi i na osnovne modele, između 2017. i 2023. gradski su automobili poskupjeli za 35 posto, a mali automobili za čak 55 posto.

Trenutno su u Njemačkoj u ponudi samo četiri modela za manje od 15.000 eura – Dacia Sandero, Citroën C3, Fiat Panda i Mitsubishi Space Star.

Najjeftiniji automobili u Njemačkoj

A i ti su automobili posljednjih godina poskupjeli. Primjerice, Dacia Sandero je do 2019. bila dostupna za manje od 7.000 eura, no najjeftinija varijanta sada iznosi 11.300 eura. To je povećanje od 62 posto. Sličan rast imali su i Mitsubishi Space Star i Fiat Panda, samo je cijena Citroëna C3 nešto umjerenije porasla.

Dacia čak nudi i življu verziju od 90 KS za manje od 15.000 eura, umjesto slabašne osnovne od 67 KS. Panda je najkraća od navedenih automobila, dok Sandero nudi najveći prtljažnik.

Svi ispod haube imaju trocilindrični benzinski motor, no razlike ipak postoje. Samo Dacijin motor ima turbopunjač, ​​ima najveći okretni moment od 160 Nm i najveću snagu od 67 kW/91 KS.

Fiat je jedini blagi hibrid na terenu i ima 12 V sustav s integriranim generatorom koji može nakratko dati dodatnih 5 KS benzinskom motoru od 70 KS. Panda također može ugasiti motor pri brzinama do 30 km/h, primjerice kada se kotrlja do crvenog svjetla. Međutim, vozač mora surađivati ​​i prije toga prebaciti u neutralni položaj.

Talijan je na testu ADAC-a ostvario je potrošnju od 5,5 l/100 km. Citroën (5,9 l) i Dacia (5,8 l) nešto su viši, Mitsubishi je još štedljiviji s 5,2 l/100 km – iako nema ni start-stop sustav koji je danas uobičajen.

Mitsubishi Space Star 1.2 mami njemačke kupce s cijenom od 13.590 eura, ali u opremi koja ne nudi klimu, centralno zaključavanje niti radio. Sve su to stvari koje uzimamo zdravo za gotovo, a bez kojih rijetko koji kupac danas želi – i bez kojih bi automobil bilo teško preprodati.

Citroën je predstavio pristojnu liniju opreme za C3. Izostavljanjem nekih detalja opreme, Francuzi su uspjeli smanjiti osnovnu cijenu za gotovo 4.000 eura na 14.940 eura.

Fiat naplaćuje najvišu cijenu od najmanje 14.990 eura. Panda ima mnogo obožavatelja, a na tržištu od 2012. godine te koristi platformu modela iz 2003. godine. Dobra je vijest da ove godine stiže nasljednik.

Koliko koštaju u Hrvatskoj?

Za razliku od Njemačke, kod nas nema u ponudi slabija Dacia Sandero sa 67 KS, već je početni model onaj od 91 KS. To znači da možemo zaboraviti cijenu od 11.300 eura.

Najpovoljniji Sandero u Hrvatskoj starta s 14.400 eura, a nudi mnoštvo sigurnosne opreme, poput automatskog kočenja u slučaju opasnosti, ali ne i klimu koju ćete morati nadoplatiti 450 eura.

Sljedeći po cijeni je Fiat Panda koja kod nas starta od 14.416 eura, što je gotovo 500 eura povoljnije nego u Njemačkoj za model s istim motorom.

Nakon njega slijedi Citroën s početnom cijenom od 14.900,48 eura, što je za 40-ak eura povoljnije nego u Njemačkoj.

No osjetnu razliku u cijeni vidimo kod Mitsubishija Space Stara, i to u koristi kupaca iz Njemačke. Dok je ondje Space Star najpovoljniji model među četvorkom, kod nas je najskuplji. Japanac tako u Njemačkoj starta 13.590 eura, a u Hrvatskoj s čak 16.400 eura. No u obranu hrvatskih trgovaca, riječ je o opremljenijem automobilu koji nudi i centralno zaključavanje i radio, za razliku od njemačkog modela.

Moramo dodati kako ova četiri modela nisu najjeftiniji automobili na našem tržištu jer postoje i povoljniji. Primjerice, Hyundai i10, Renault Twingo i Kia Picanto se u Hrvatskoj također mogu nabaviti po cijeni manjoj od 15.000 eura.

