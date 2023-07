FOTO Hrvatski dizajneri trijumfirali na prestižnom natjecanju Graphis Poster

Podijeli :

Primož Korošec, Nikola Zelmanović

U žestokoj konkurenciji stotina dizajnerskih ostvarenja iz cijelog svijeta, na međunarodnom natjecanju Graphis Poster dvije su najprestižnije Platinum nagrade otišle u ruke hrvatskim dizajnerima.

Jednom od 14 dodijeljenih “platinastih” nagrada okitio se renomirani zagrebački dizajnerski studio Šesnić&Turković, a drugom njujorški studio Mirko Ilić Corp. iza kojeg stoji cijenjeni grafički dizajner, politički ilustrator i ilustrator plakata Mirko Ilić. Oba nagrađena plakata ukrasit će stranice eminentnog godišnjaka “Graphis Poster Annual 2024”.

Višestruko nagrađivan na međunarodnim i nacionalnim natječajima, studio Šesnić&Turković svom je bogatom portfoliju nagrada dodao još dvije koji mu je dodijelio Graphisov stručni žiri sastavljen od svjetski priznatih dizajnera plakata. U Graphisovoj kategoriji Public&Social Services studio Šesnić&Turković se okitio Platinum nagradom za plakat 7. kongresa sindikata pomoraca Hrvatske koji, svakih pet godina, okuplja najvažnije hrvatske i međunarodne pomorske organizacije adresirajući ključne teme pomoraca.

Nagrađeni vizual ovogodišnjeg Kongresa, koji komunicira temeljne vrijednosti i izazove Sindikata, te njegovu otpornost i odlučnost, bio je predstavljen publici i na nedavno održanoj Izložbi hrvatskog dizajna 21/22, a za render plakata zaslužan je Manuel Šumberac. Osim spomenute nagrade, studio Šesnić&Turković nagrađen je i Srebrom za plakat Izložbe hrvatskog dizajna 21/22 koja je, u organizaciji Hrvatskog dizajnerskog društva, održana u zagrebačkoj Laubi.

Ilić, koji se na Graphisovom natjecanju okitio brojnim nagradama, onu najprestižniju, Platinum nagradu dobio je za vizualno rješenje plakata Edip rađenog za Jugoslovensko dramsko pozorište. Nekadašnji art direktor magazina Time zadužen za međunarodna izdanja i art direktor Op-Ed stranica New York Timesa, koji je 1995. godine osnovao svoj studio Mirko Ilić Corp., za suradnju s beogradskim kazalištem dosad je nagrađen nebrojeno puta.

Stručni Graphisov žiri ove je godine osvojio plakatom za predstavu o Kralju Edipu iz istoimene Sofoklove tragedije, poznatu priču o kralju koji je želio umaknuti sudbini da bi na koncu skončao slijep i u progonstvu.

Sa sjedištem u New Yorku, međunarodni izdavač Graphis Inc. svake godine dodjeljuje nagrade za najbolja vizualna ostvarenja Graphis Poster promovirajući važnost plakata kao medija s dubokim utjecajem na kulturu koji “teme, ideje i pokrete objedinjuje unutar jednog okvira”. Nagrade Graphis Poster dodjeljuju se najtalentiranijim dizajnerima plakata, prikazujući radove koji spajaju dojmljiva kreativna rješenja i važne poruke, zadirući u široku paletu tema, od koncerata, plesa, umjetničkih izložbi i kazališnih predstava do ekoloških i društvenih pitanja.

Svake godine nagrađeni radovi bivaju objedinjeni u publikaciji čija tradicija seže sve do davne 1944. godine kada je u Švicarskoj objavljeno prvo izdanje. Toj bogatoj tradiciji sada će se pridružiti i studio Šesnić&Turković i dizajner Mirko Ilić čiji će radovi ukrasiti “Graphis Poster Annual 2024”.

