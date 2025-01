Megapopularna Hello Kitty 50 godina uveseljava ljude diljem svijeta: Hoće li film biti popularniji od Barbie?

Podijeli :

Pexels

Unatoč tome što je nedavno napunila 50 godina, Hello Kitty ne pokazuje nikakve znakove starenja.

Japanski lik Hello Kitty, koji godišnje donosi vlasničkoj tvrtki oko 4 milijarde američkih dolara, bi trebao glumiti u igranom filmu. Planira se novi zabavni park i odmaralište.

Proizvodi Hello Kitty evoluirali su od papira i naljepnica do mikrovalnih pećnica, tostera i usisavača. Pojavila se na Fender Stratocaster električnim gitarama i Swarovski nakitu. Uz animirane serije i filmove, stripove, knjige i videoigre, Hello Kitty će sljedeće godine slijediti stope Barbie i pojaviti se u (djelomično) igranom filmu koji producira Warner Bros. Koredateljica filma, Jennifer Coyle, kaže da će “širiti poruku ljubavi, prijateljstva i inkluzivnosti koju Hello Kitty predstavlja”.

Njezina 50. godišnjica je obilježena raznim događanjima u Japanu, Singapuru, SAD-u i Velikoj Britaniji, gdje je i u Buckinghamskoj palači primila rođendansku čestitku od kralja Charlesa.

Hello Kitty je dizajnirala 1974. godine Yuko Shimizu (za koju se vjeruje da nije puno zaradila na stvaranju lika), a Hello Kitty se prvi put pojavila na prozirnoj vinilnoj torbici za kovanice. Od tada je preplavila svijet, s više od 50.000 različitih artikala koji se prodaju u 130 zemalja. Lako je prepoznatljiva i jeftina za reprodukciju.

Kawaii

Lik također utjelovljuje “Kawaii”, japanski pojam koji znači “slatko”. Prema profesoru Joshuai Daleu, pioniru u području “studija o slatkim stvarima”, percepcija predmeta kao slatkih pobuđuje psihološke instinkte brige i zaštite. Djelomično je to povezano s trajnim entuzijazmom ljudi za antropomorfizam – idejom da se životinjama i drugim neljudskim bićima pripisuju ljudske karakteristike. Neki bi tvrdili da je to ključni element općenite infantilizacije društva.

EU kaznio vlasnika Hello Kitty zbog ograničavanja online prodaje

Prema njezinoj biografiji, Hello Kitty, punim imenom Kitty White, vesela je djevojčica (službeno nije mačka) koja živi u predgrađu Londona sa svojom obitelji. Opisana je kao visoka “pet jabuka” i teška “tri jabuke”. Navodno obožava peći kolače, a njezini ostali hobiji uključuju putovanja, slušanje glazbe i sklapanje novih prijateljstava.

Izbile i tučnjave

Osim pečenja kolača i sklapanja prijateljstava, Hello Kitty ima i vrlo ozbiljnu poslovnu stranu svog lika. Sanrio, japanska tvrtka koja je posjeduje, koristi promišljene strategije za izgradnju i održavanje uspješnog brenda. Suradnja s drugim tvrtkama igrala je veliku ulogu u tome. Godine 1996. Sanrio je započeo svoju prvu suradnju s lancem trgovina elektronikom u Hong Kongu. Stvari su se razvile tri godine kasnije kada se tvrtka udružila s McDonald’s-om kako bi ponudila obrok s Hello Kitty temom, piše The Conversation.

Teška godina za trgovce igračkama: U prošloj godini zabilježili gubitak od 696.000 eura

Promocija je pokrenula pomamu u Hong Kongu, uz sličan uspjeh na Tajvanu, u Japanu i Singapuru, gdje je lansiranje 2000. godine dovelo do ogromnih redova, čak i tučnjava. Kupci su navodno bacali hamburgere jer su ih zanimale samo igračke iz posebnog izdanja u obliku svadbenog para s Hello Kitty i njezinim dečkom Dear Danielom.

Ove godine, kolekcija igračaka povodom 50. obljetnice u Singapuru brzo je rasprodana i ubrzo se počela preprodavati online. Drugdje je komercijalni uspjeh Hello Kitty povezan s licenciranim suradnjama s velikim brendovima, uključujući Nike, Adidas, Crocs i talijansku modnu marku Blumarine.

Hello Kitty sada čini 60% poslovanja tvrtke u Sjevernoj Americi (što je bilo 99% 2013.) i 30% na globalnoj razini. Prema Sanriovoj ljestvici popularnosti likova za 2024., Hello Kitty zauzima peto mjesto, dok se na vrhu nalazi Cinnamoroll (pas s ružičastim obrazima).

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.