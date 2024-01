Zašto Barbie nema više nominacija za Oscara? Filmski kritičar: To je loš film

Podijeli :

JUSTIN TALLIS / AFP

Dean Sinovčić, filmski kritičar bio je gost Newsnighta kod naše Nataše Božić Šarić s kojom je komentirao ovogodišnju dodjelu Oscara.

10. ožujka ove godine na rasporedu je 96. dodjela filmskih nagrada Oscar. Dean Sinovčić kazao je kako je tužno što se toliko priča o tome koliko film Barbie ima nominacija.

“Nema jer je to zasluženo. Film Barbie je najgledaniji film protekle godine koji je u kino blagajnama diljem svijeta zaradio najviše novaca, ali to ništa ne znači. Da taj film onima koji glasaju za Zlatni globus nije nešto, vidjelo se na dodjelama Zlatnog globusa”, kazao je Sinovčić.

Filmski kritičar je rekao da je film Barbie u nominacijama za Oscara prošao još lošije nego što je to bilo na dodjeli nagrada Zlatni Globus, objasnio je i zašto.

Objavljene nominacije za Oscare: Ovo se nikad prije nije dogodilo Ryan Gosling negoduje zbog nominacija za Oscar: “Kena nema bez Barbie”

“Zato što je to loš film, budimo iskreni. To je film kojeg je pratila strahovita marketinška kampanja i Hollywood ne dopušta da taj film ne vrati uloženi novac i još da se na njemu i zaradi. To se napravilo i u ovom slučaju, gotovo da je postalo nebitno je li taj film kvalitetan ili nije”, istaknuo je Sinovčić.

Kazao je da je dobar dio publike prihvatio da Barbie nije samo plitak film nego da ima poruku.

“Članovi Američke filmske akademije i glasači su to shvatili kao prodavanje magle. To nije dovoljno ozbiljno i dovoljno umjetnički vrijedno da bi bilo valorizirano na Oscarima”, objasnio je filmski kritičar.

“Šanse za Oscara su less than zero”, dodao je.

Filmski kritičar je kazao tko je po njemu favorit za Oscara.

“Oppenheimer, od onog trenutka kada je imao premijeru u Americi on je postao glavni kandidat za Oscara”, rekao je.

“Iskorištavaju se Oscari da bi se povećala zarada u kinima”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Osnivačica inicijative “Spasi me” objasnila zašto je slučaj Severine atipičan i kada se dijete oduzima majci Vojni analitičar o navodnom tajnom planu NATO-a za rat s Rusijom: “Kad bi se ostvarilo, bio bi to smak svijeta”