Nenad Puhovski o stanju u hrvatskoj kinematografiji: Tu ima niz problema

Redatelj, scenarist, producent i direktor Zagreb Doxa Nenad Puhovski bio je gost Novog dana u kojem je s našim Tihomirom Ladišićem razgovarao o prestižnoj nagradi koju je redatelj Nebojša Slijepčević osvojio u Cannesu za film "Čovjek koji nije mogao šutjeti". Zlatna palma za kratki film je prva takva nagrada za Hrvatsku. Razgovarali su i o stanju hrvatske kinematografije.

“To je jako važna stvar, pogotovo jer potvrđuje talent izuzetno talentiranog i skromnog čovjeka kao što je Nebojša Slijepčević. Ali kao i svi snovi koji se ostvare, kad se čovjek probudi stvarnost je takva kakva je. Sigurno je bolja no što je bila, ali nije sjajna. Na Facebooku me jedna žena pitala gdje će se moći vidjeti taj film, ja bih joj trebao reći na festivalima ili na televiziji, ali na kojoj? Gdje će se to vidjeti? Hoće li to HRT prikazati? Tu ima niz problema koji u ovom trenutku nisu u fokusu, ali su beskrajno važni jer smo mi mala zemlja u kojoj zapravo ono što se naziva filmskom industrijom ne postoji. Postoji neka manufaktura koja bez pomoći ne samo države nego i društva ne funkcionira, ne može funkcionirati”, rekao je redatelj Nenad Puhovski.

Prva hrvatska Zlatna palma pripala "Čovjeku koji nije mogao šutjeti"

Također je rekao: “Ne treba zaboraviti da se HAVC jedva oporavio od jednog brutalnog političkog napada s prijetnjom da dolaze novi. Film je skupa stvar, važna stvar, on komunicira sa širokim brojem ljudi”, rekao je pa se osvrnuo na svoje natjecateljsko vrijeme u Cannesu.

“Ja sam svoj Cannes odradio, vidio palme i ne tako sjajne plaže. Cannes mi je više jedna simbolička stvar. Kratki film je nešto što je zapravo na umoru. Uz dominaciju velikih Cineplexxa, blockubustera i streaming platformi za takve filmove nema mjesta. On bi se trebao prikazivati u kinima kojih u Zagrebu praktički nema. Znam da će se Tuškanac realizirati, ali radi se i o drugim lokacijama u Hrvatskoj. Ta je situacija za kratki film vrlo loša. Dolazimo do jedne rupe. Ljudi o kojima govorimo imaju 50 godina. Prosjek debitanta dugometražnog filma u svijetu je 35. Nebojša je u pedesetima i mnogi drugi. Nedostaje briga za talentirane ljude koji su vrlo često prepušteni samima sebi”, zaključio je redatelj.

