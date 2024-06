Koga će HDZ gurnuti u borbu s Milanovićem? “Vrti se puno imena, ali pravi kandidat još se ne spominje”

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Bližimo se sredini superizborne godine i nakon izbora za Europski parlament sljedeće nedjelje u kalendaru domaćih izbora ostaju još oni predsjednički, koji će biti održani u prosincu.

Još se ne zna koga će HDZ službeno istaknuti kao predsjedničkog kandidata naspram aktualnog predsjednika Zorana Milanovića.

Od Milanovićeve pobjede na predsjedničkim izborima 2019. godine naovamo, netrpeljivost između njega i predsjednika HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića eskalirala je mnogo više nego što se dalo naslutiti tadašnjom Plenkovićevom najavom da će to biti “tvrda kohabitacija”.

Svaki tjedan mogući kandidat jedan…

Proteklih mjeseci, a naročito proteklih tjedana, u javnosti je spomenuto čak desetak imena mogućih HDZ-ovih kandidata. Spominjani su bivši ministri Mate Granić i Dragan Primorac (obojica su već bili kandidati, prvi 2000., a drugi 2009. godine) zatim bivši premijer i aktualni predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i potpredsjednik Željko Reiner…

Spominjao se i ministar obrane Ivan Anušić pa njegov kolega, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji se u finišu kampanje za parlamentarne izbore vješto nadigravao s Milanovićem objavama u kojima je glavnu ulogu imala krava Milava. Kao mogući HDZ-ov predsjednički kandidat spominjao se čak i sam Plenković, a nakon pojavljivanja na Općem saboru stranke koncem ožujka, a uoči parlamentarnih izbora, u medijima se nakratko zavrtjelo i ime bivšeg šefa HDZ-a Tomislava Karamarka. Posljejdnji u sada već podužem nizu mogućih kandidata je Davor Ivo Stier. On sam je svoje spominjanje prošlog vikenda prokomentirao kazavši “svaki tjedan jedno novo ime”.

Gotovo svi spomenuti spominjanje svojih imena kao mogućih HDZ-ovih predsjedničkih kandidata ili su odmah, poput Anušića i Stiera, odbacili ili poput Butkovića, koji je rekao “Polako, vidjet ćemo”, ostavili zagonetno otvorenim.

“HDZ-u je važno imati jakog kandidata”

Zašto se u javnosti spominje toliko puno imena potencijalnih HDZ-ovih kandidata? Jesu li sva ili neka bila probni baloni pušteni iz samog HDZ-a ili s neke druge, možda i protivničke strane, ne bi li se vidjelo kako “dišu” u HDZ-u? Ta smo pitanja postavili političkoj analitičarki i komunikacijskoj stručnjakinji Ankici Mamić.

Ona kaže da “svi tu svašta puštaju” misleći pritom na one koji predsjedničke izbore shvaćaju ozbiljno.

“Bez obzira na relativno male ovlasti predsjednika Republike, u ovom mandatu tzv. tvrde kohabitacije vidjeli smo da je uloga predsjednika ipak velika ako ne surađuje s Vladom na pravi način. Puno je upražnjenih veleposlaničkih pozicija, vidimo da je i šef tajnih službi na privremenom, a ne punom mandatu… Pokazuje se na puno načina da je ipak važno tko obnaša tu dužnost. U tom smislu HDZ-u bi, ako želi učvrstiti vlast koju opet ima nakon parlamentarnih izbora, bilo jako važno imati jakog predsjedničkog kandidata”, rekla je Mamić.

“Milanović je i dalje prvi favorit”

Ona smatra da svi čija su imena dosad puštena u javnost nisu pravi izazivači Milanoviću.

“Usprkos Milanovićevim intervencijama u parlamentarne izbore, mislim da je on i dalje prvi favorit, osim ako HDZ ne izađe s nekim jakim kandidatom. Ne vjerujem da bi to bio itko od ovih koji su do sada bili spomenuti “, ističe.

Prije pet godina, Milanović je nakon trogodišnjeg izbivanja iz aktivne politike, u lipnju 2019. objavio kandidaturu. Nedugo potom isto je, posve neočekivano, učinio i Miroslav Škoro koji je bio iznenađenje tih izbora za malo neušavši u drugi izborni krug.

“Dok traje EURO ne treba očekivati kandidature”

Budući da je još pola godine do predsjedničkih izbora, Mamić smo pitali kada valja očekivati isticanje kandidatura budućih Milanovićevih izazivača i kada bi bilo najbolje vrijeme za to.

“Jesen. Najbolje je to učiniti u ranu jesen, jer kad prođu europski izbori, ljetna sezona praktički počinje ranije zbog Europskog prvenstva u nogometu. Nogomet će praktički “ubiti” vrijeme od polovice lipnja do olovice srpnja. Svi sad čekaju početak prvenstva, a to onda nije vrijeme za ozbiljnu politiku”, smatra Mamić.

